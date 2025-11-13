Azioni A2A - BorsaInside.com

Non c’è dubbio che dopo il disastroso crollo di ieri innescato dalla trimestrale e dall’aggiornamento del piano industriale, più di qualche investitore attendesse un pronto rimbalzo per le azioni A2A. E in effetti negli ambienti di borsa già erano iniziate a circolare delle voci sul fatto che, a conti fatti, la reazione del mercato (praticamente un sell-off) potesse essere stata eccessiva. Andando a guardare a ciò che sta accadendo al titolo dell’utility lombarda mentre è in corso la scrittura dell’articolo verrebbe da pensare che questa ventata di ottimismo sia stata troppo prematura. Le azioni A2A, infatti, non solo non rimbalzano dopo il crollo ma stanno addirittura segnando un nuovo ribasso. E qui la situazione (grafica) inizia a farsi preoccupante perchè, tirando un pò le somme e andando a guardare a quello che è il bilancio settimanale, spicca un ribasso del 10 per cento negli ultimi 5 giorni.

Per carità, allargando l’intervallo di esame, una flessione di simile entità ci può anche stare visto che, pur con i problemi delle ultime sessioni, le azioni A2A restano in crescita del 7 per cento su base mensile e dell’11 per cento da inizio anno. Potremmo quindi essere dinanzi alla classica situazione di un titolo che, dopo essere cresciuto tanto, ora è alle prese con i realizzi. Ci starebbe ma il punto è che, dopo il recente ribasso, qualche analista inizia a vedere molto meno in positivo per il prossimo futuro.

Equita ha tagliato il rating sulle azioni A2A

La nuova tegola che è arrivata su A2A è direttamente connessa ai conti trimestrali diffusi ieri dalla quotata. Gli analisti di Equita, infatti, proprio a seguito della pubblicazione dei risultati hanno tagliato il rating dal precedente buy a hold. Il messaggio è chiarissimo: non è più tempo di comprare azioni A2A che, al massimo, sono da tenere. Parallelamente però dalla sim milanese è anche arrivata la decisione di alzare il target price da 2,7 euro a 2,8 euro. Una revisione frazionale di tipo quasi tecnico che aggiunge ben poco alla valutazione complessiva sul titolo. Ad ogni modo rispetto a quelli che sono gli attuali prezzi di A2A resta un leggero potenziale di upside.

Nella valutazione degli esperti c’è un riferimento al fatto che le stesse nuove indicazioni presenti nel piano strategico A2A 2025-2030-2035 sembrano mettere in evidenza una sorta di crescita a 2 velocità. Da un lato c’è infatti un upside rilevante che derivato dallo sviluppo Data Centers e dagli investimenti merchant post 2030, ma dall’altro le stime di breve termine sembrano essere state contratte a cause dell’attesa di un utile flat nei prossimi 3 anni. Da qui la decisione degli analisti di togliere il titolo dal portafoglio delle big cap. Il verdetto di Equita non lascia spazio a dubbi: A2A continua si ad essere ben posizionata nel settore ma sia la bassa crescita attesa nei prossimi 3-5 anni (troppo legata a quella che è la volatilità dello scenario energetico) che quella che è la valutazione ragionevole possano limitare la performance la prestazione del titolo nel breve periodo.

Questo è il punto di vista degli analisti di Equita. Poi c’è la media delle valutazioni che, comunque, non si discosta molto dal posizionamento della sim. Sulle base di sei valutazioni attive, infatti, il rating medio è accumulate mentre il target price medio è di 2,6 euro, più basso di quello assegnato da Equita. Upside potenziale sulla base del prezzo obiettivo medio del 6 per cento circa.

