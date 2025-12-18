Azioni Acea - BorsaInside.com

Rialzo dello 0,8 per cento a quota 21,84 euro per le azioni Acea nel giorno dell’annuncio dell’acquisizione di Aquanexa da Algebris. Una reazione moderata come lo è lo stesso andamento dell’utility nell’ultimo mese. I prezzi di Acea, infatti, sono sostanzialmente invariati rispetto a quelli di un mese fa. Viceversa dal raffronto con l’andamento di un anno fa emerge un verde del 17 per cento. Insomma classica situazione di un titolo cresciuto nel lungo termine ma di recente alle prese con una vistosa frenata.

In questo contesto proprio l’accordo con Algebris per Aquanexa potrebbe offrire spunti interessanti. Vediamo allora i dettagli dell’operazione per poi provare a farci un’idea su quelle che potrebbero essere le implicazioni in borsa.

Acquisto Aquanexa: i dettagli dell’operazione

Attraverso la controllata a.Quantum, Acea ha sottoscritto un accordo con Algebris Investments per l’acquisizione del 100 per cento del capitale di Aquanexa e delle partecipazioni detenute dalla stessa società. L’operazione attribuisce ad Aquanexa un Enterprise Value pari a 205 milioni di euro e il closing atteso nei primi mesi del prossimo anno, subordinatamente alle consuete condizioni sospensive.

Il corrispettivo complessivo prevede una componente fissa e una parte variabile legata a meccanismi di earn-out. Questi ultimi sono connessi alla crescita organica dell’Ebitda dell’esercizio in corso, stimato intorno ai 27 milioni di euro. La struttura del prezzo consente ad Acea di allineare il valore finale dell’acquisizione alle performance operative di breve termine, riducendo il rischio di esecuzione e mantenendo incentivi coerenti con gli obiettivi di crescita della società target.

Il profilo industriale di Aquanexa

Aquanexa opera come fornitore di soluzioni integrate per la gestione intelligente del ciclo idrico, rivolgendosi a utility, enti pubblici e clienti industriali. Il modello di business combina competenze tecnologiche e capacità operative lungo l’intera filiera dell’acqua. La società ha registrato una crescita particolarmente intensa nel corso del 2025, sostenuta sia da sviluppo organico sia da un’attiva strategia di acquisizioni. Il gruppo può contare su una base di circa 250 dipendenti e punta a chiudere l’esercizio in corso con ricavi superiori a 120 milioni di euro, in netto aumento rispetto ai livelli estremamente contenuti dell’anno precedente.

Implicazioni strategiche per Acea

Dal punto di vista industriale, l‘acquisizione rappresenta un tassello chiave nella strategia di Acea di posizionarsi come operatore di riferimento nella transizione idrica. L’integrazione di Aquanexa consente al gruppo di rafforzare il proprio presidio tecnologico, ampliando l’offerta di soluzioni avanzate per l’efficienza, il monitoraggio e la gestione sostenibile delle risorse idriche. Secondo il management, l’operazione di acquisizione contribuisce a consolidare la leadership di Acea nel settore e a creare nuove opportunità di crescita, anche attraverso l’adozione di modelli industriali innovativi in grado di superare gli standard attuali.

Impatto finanziario e creazione di valore

Per gli investitori, l’operazione, al di là dell’istintiva reazione positiva che spesso accompagna le attività di M&A, va letta in un’ottica di medio-lungo periodo. L’Enterprise Value riconosciuto riflette aspettative di crescita significative e un posizionamento in un segmento strutturalmente sostenuto dagli investimenti pubblici e privati in infrastrutture idriche. Inoltre l’inclusione di componenti variabili nel prezzo offre flessibilità finanziaria e tutela la redditività del capitale investito, mentre le sinergie industriali potrebbero tradursi in un miglioramento progressivo dei margini consolidati.

Da evidenziare che la cessione di Aquanexa rappresenta la prima exit del fondo Algebris Green Transition Fund e genera un evento di liquidità rilevante per i suoi investitori a circa due anni dall’investimento iniziale. In questo arco temporale, Aquanexa è passata da una realtà con Ebitda limitato a un gruppo industriale strutturato, con decine di milioni di Ebitda e una presenza nazionale diversificata. L’operazione evidenzia l’attrattività del settore water-tech e rafforza il razionale industriale dell’0acquisizione da parte di Acea, che si posiziona come protagonista nella trasformazione sostenibile della filiera idrica.

Per le azioni Acea spazio di upside fino a 25 euro?

Di recente non ci sono stati aggiornamento degli analisti sul titolo Acea. L’ultima presa di posizione è stata quella di Equita che proprio un mese fa ha confermato il rating buy (comprare) alzando il target price a 25 euro. Tra quelli attualmente in essere, quello della sim milanese è in assoluto uno tra i più ambiziosi con conseguente alto potenziale di upside rispetto alle attuale valutazioni. Eccessi a parte, sulla base delle quattro valutazioni in essere, il rating medio sulle azioni Acea è accumulate (accumulare) mentre il target price medio è di 23,6 euro, con potenziale di crescita del 9 per cento.

