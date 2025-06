Crollo azioni Amplifon - BorsaInside.com

Massiccia e al tempo stesso improvvisa ondata di vendite sulle azioni Amplifon. La quotata a metà mattinata segna un rosso del 5,6 per cento galleggiando appena sopra ai 20 euro (minimo intraday a 19,71 euro). Il divario da un Ftse Mib che, sia pure di poco, si muove in verde, è enorme. Ma cosa spiega la situazione in atto sul titolo Amplifon? Cosa è successo di così improvviso da far andare a picco la quotata?

Prima di scendere nel dettaglio, vogliamo però tranquillizzare (almeno in parte) i lettori. Il crollo delle azioni Amplifon fa rumore per la sua ampiezza eppure non scalfisce la positiva performance registrata dal titolo nell’ultimo mese. Il titolo, infatti, è sempre positivo per il 3 per cento. Tenendo conto di questo dato si potrebbe ipotizzare che il sell-off in atto possa essere una sorta di assestamento tecnico. Insomma le classiche prese di profitto che spesso arrivano dopo un altrettanto forte rialzo.

Ad ogni modo, a prescindere dalle ragioni alla base delle forti vendite, il rosso diventa motivo di appeal per i trader che ora si possono posizionare sulla quotata anche ricorrendo allo strumento di trading nazionale di eToro. Per sapere di cosa si tratta basta seguire il link in basso.

📈 Con eToro arriva il trading nazionale: clicca qui per saperne di più

Crollo azioni Amplifon: il quadro grafico del titolo

Diamo uno sguardo al grafico relativo all’andamento del titolo Amplifon perchè proprio dalla dinamica dei prezzi si possono fare interessanti osservazioni.

La settimana in corso si è aperta con il titolo a 20,63 euro ma, al termine della seduta di ieri, i prezzi erano schizzati a 21,22 euro. Oggi ritornano su livelli che mancano da inizio giugno. Questi pochi dati permettono già di dire che sul titolo sono in forti realizzi. Gli investitori che hanno guadagnato nel corso di tutto il mese corrente, ora stanno prendendo profitto. Il titolo resta comunque lontano dai livelli di maggio e, ancora peggio, dai minimi annui toccati a metà aprile. Sul fronte opposto, lontanissimi sono anche i livelli di inizio anno (gennaio – febbraio) quando Amplifon scambiava tranquillamente oltre i 26 euro.

Una curiosità per concludere con l’analisi del grafico: fino all’altro ieri il trend del titolo Amplifon era addirittura più forte rispetto a quello del Ftse Mib. In pratica l’appeal sulle azioni Amplifon era maggiore di quello in atto su tutto il paniere di riferimento. Con il crollo di oggi, il quadro è cambiato.

Non danno una mano neppure gli analisti che nei loro più recenti interventi sulla quotata, hanno sempre tagliato il target price riducendo il margine di upside in essere.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Il buyback ha spinto il rally di Amplifon prima del crollo

Senza andare troppo indietro con il tempo, la fiammata che si è verificata questa settimana e da cui hanno avuto origine le prese di profitto di oggi, è scattata a seguito dell’aggiornamento sul buyback. Due giorni fa la società degli apparecchi acustici rendeva noto di aver acquistato, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, un totale di 588.761 azioni ordinarie, pari allo 0,26 per cento del capitale sociale nelle sedute comprese tra il 16 e il 20 giugno 2025. L’operazione è avvenuta ad un prezzo medio unitario di 20,684 euro per azione, per un controvalore pari a 12.178.101,67 euro.

Alla luce di questo aggiornamento, Amplifon alla data del 20 giugno risultava avere in in portafoglio 3.384.891 azioni proprie, pari allo 1,495 per cento dell’attuale capitale sociale.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.