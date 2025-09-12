Azioni Antares Vision - BorsaInside.com

Balzo di 5 punti percentuali tondi per le azioni Antares Vision nell’ultima sessione della settimana. La società quotata sul STAR di Borsa Italiana e attiva nella sicurezza dei prodotti e nella trasparenza della catena di fornitura, sta scambiando sopra ai 5 euro. La performance di oggi consente al titolo di rafforzare il già impressionante verde accumulato da inizio anno (ora pari al 59 per cento) e quello anno su anno (aggiornato al 61 per cento). Giusto per farsi un’idea sulla dinamica del titolo, basta considerare che ad inizio aprile 2025 erano sufficienti poco più di 3 euro per comprare un’azione Antares Vision mentre ora ne servono 2 in più. Innegabilmente chi ha comprato in quel momento e poi ha tenuto in portafoglio fino ad adesso ha fatto un affare.

Ma perchè stiamo rivolgendo la nostra attenzione su una quotata dello STAR che, tra l’altro, non è neppure tra le più note. Il motivo è semplice ed è direttamente correlato con il balzo in avanti in atto oggi. Le azioni Antares Vision potrebbero presto lasciare la borsa di Milano. Delisting in vista quindi se dovesse riuscire l’OPA che Crane NXT si appresta a lanciare sulla quotata dopo averne rilevato il controllo. Ma vediamo più nel dettaglio.

OPA su Antares Vision e poi il delisting

Notizia di oggi è che Crane NXT ha sottoscritto contratti vincolanti, attraverso la sua controllata BidCo, per acquistare il 58,7 per cento del capitale di Antares Vision corrispondente al 67 per cento dei diritti di voto. Il prezzo è stato fissato è di 5 euro per azione, valore che incorpora un premio del 4 per cento rispetto alle quotazioni di Antares Vision al termine della sessione di borsa di ieri.

Una volta completato il trasferimento delle quote, BidCo procederà con il lancio di un’OPA obbligatoria sul restante capitale sociale alle medesime condizioni, con l’obiettivo dichiarato di ritirare il titolo dal listino milanese. Le azioni Antares Vision diranno quindi addio alla borsa di Milano.

L’operazione rappresenta un passaggio decisivo per il futuro della società bresciana, che potrà così entrare nel perimetro di un partner internazionale di peso per accelerare la crescita e lo sviluppo tecnologico.

Il rialzo del 5 per cento in atto mentre è in corso la redazione dell’articolo altro non è che un allineamento proprio al prezzo dell’OPA.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4.2/5 (349) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.1/5 (211) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 3.5/5 (1997) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.2/5 (1178) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Ecco come è andato il primo semestre 2025 di Antares

Parallelamente, la società ha comunicato i dati finanziari della prima metà dell’anno. I ricavi hanno raggiunto quota 90,43 milioni di euro, in progresso del 3,3 per cento rispetto agli 87,57 milioni dello stesso periodo del 2024 mentre il margine operativo lordo adjusted si è attestato a 7,28 milioni, raddoppiando i 3,64 milioni del 2024. Grazie a questo dato, la marginalità è salita all’8,1 per cento. Nonostante il miglioramento, e qui arrivano le notizie negative, il semestre si è chiuso ancora in perdita, con un rosso di 13 milioni di euro, seppur in netto miglioramento rispetto ai -21,99 milioni dell’anno precedente. Contestualmente alla presentazione dei conti, il management ha ribadito le linee guida per tutto l’esercizio 2025 sostenuto dal recupero della marginalità e dall’incremento degli ordini che non a caso sono cresciuti del 14 per cento nei primi sei mesi.

Con l’OPA di Crane NXT e la conseguente completa acquisizione le prospettive di Antares Visul potrebbero essere diverse.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.