Seduta di forte recupero per le azioni Ariston Holding, oggi tra le migliori del segmento mid cap di Piazza Affari con un rialzo di circa il 12% a 4,4 euro. Un rimbalzo tecnico deciso che arriva dopo il pesante arretramento della vigilia, quando il titolo aveva chiuso a 3,97 euro, colpito dal sell-off generalizzato che ha travolto l’intera borsa. Il confronto con l’inizio settimana è ancora più significativo: rispetto a lunedì, Ariston ieri aveva lasciato sul terreno quasi 1 euro per azione!

Il movimento odierno va letto in chiave di ricoperture e di ritorno selettivo degli acquisti su un titolo che, dopo lo storno, tratta su multipli più compressi. La volatilità resta elevata, ma il mercato sembra voler distinguere tra debolezza legata al contesto macro e fondamentali societari. Ed è proprio su questi ultimi che ora si concentra l’attenzione degli investitori: conti 2025, guidance 2026 e dividendo sono i driver destinati a orientare le prossime mosse.

Conti 2025 solidi: crescita dei ricavi e forte recupero della redditività

Ariston Holding ha archiviato il 2025 con risultati in miglioramento su tutte le principali linee di bilancio. I ricavi si sono attestati a 2,71 miliardi di euro, in aumento del 2,8% rispetto ai 2,63 miliardi del 2024, con una crescita organica del 3% parzialmente compensata da un effetto cambi negativo. Un dato che conferma la capacità del gruppo di difendere le quote di mercato in un contesto ancora non pienamente espansivo per il comparto del riscaldamento.

Il vero salto di qualità si osserva però sulla redditività. L’Ebitda è balzato a 317 milioni di euro, con un incremento superiore al 50% rispetto ai 203 milioni dell’esercizio precedente. Anche l’Ebitda rettificato ha mostrato un progresso significativo, attestandosi a 311,2 milioni, con un margine in miglioramento dall’10,5% all’11,5%. Segnale che le azioni di efficientamento e la leva operativa stanno producendo effetti concreti.

Ancora più evidente il recupero dell’utile netto: Ariston ha chiuso il 2025 con un utile di 132,4 milioni di euro, contro i 2,5 milioni contabilizzati nel 2024, esercizio fortemente penalizzato da componenti straordinarie. L’utile netto rettificato si è attestato a 112,9 milioni, in crescita rispetto agli 89 milioni dell’anno precedente. Insomma il ritorno a una redditività robusta sembra proprio rafforzare la visibilità sul flusso di cassa e sulla politica di remunerazione.

Sul fronte finanziario, la posizione finanziaria netta a fine 2025 era negativa per 573,7 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 602,7 milioni di fine 2024. La generazione di cassa ha consentito di compensare acquisizioni, dividendi e buyback. Il free cash flow è stato pari a 125 milioni, in calo rispetto ai 152 milioni del 2024 ma su livelli comunque solidi, anche alla luce di maggiori investimenti effettuati nel corso dell’esercizio.

Guidance 2026 di Aristion: crescita moderata e margini sotto osservazione

Per il 2026 il management prevede una crescita organica dei ricavi compresa tra l’1% e il 4%, sostenuta dalla graduale ripresa del mercato del riscaldamento, dalla solidità del business dell’acqua calda e da un portafoglio prodotti diversificato. Si tratta di indicazioni prudenti ma coerenti con uno scenario macro ancora incerto.

Più delicato il tema della marginalità. L’Ebit margin rettificato per il 2026 è atteso in un intervallo tra il 7% e l’8%. Il confronto con i livelli del 2025 evidenzia una normalizzazione, legata a maggiori investimenti in go-to-market, digitalizzazione, nuovi prodotti e ricerca e sviluppo. In altre parole, Ariston punta a rafforzare il posizionamento competitivo anche a costo di comprimere temporaneamente i margini.

Va inoltre considerato che le stime non includono eventuali effetti derivanti dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Questo elemento introduce un fattore di rischio esogeno che il mercato sta monitorando con attenzione, soprattutto per le possibili ricadute su costi energetici e catene di approvvigionamento.

Per il titolo Ariston, la sfida sarà dimostrare che la fase di investimenti può tradursi in un miglioramento strutturale della profittabilità nel medio periodo. Dopo il recente sell-off, il mercato sembra disposto a concedere fiducia, ma la visibilità sui margini resterà centrale nelle prossime trimestrali.

Dividendo Ariston 2026: payout al 33% e rendimento da valutare

In tema di remunerazione degli azionisti, il consiglio proporrà la distribuzione di un dividendo 2026 (relativo all’esercizio 2025) pari a 0,10 euro per azione, corrispondente a un payout del 33% dell’utile netto rettificato. La cedola sarà staccata il 18 maggio 2026 e messa in pagamento dal 20 maggio.

Ai prezzi attuali, dopo il rimbalzo a 4,4 euro, il rendimento si colloca su livelli interessanti per una mid cap industriale, pur senza risultare particolarmente elevato. Tuttavia, il segnale più rilevante per il mercato è la sostenibilità della politica dei dividendi: la solidità dell’utile e la generazione di cassa offrono margini per mantenere una distribuzione coerente anche nei prossimi esercizi.

Per chi opera con un orizzonte medio termine, il titolo Ariston torna sotto osservazione dopo la correzione, con un profilo rischio/rendimento che appare più equilibrato rispetto a inizio settimana.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

