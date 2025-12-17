Azioni Ariston - BorsaInside.com

In una giornata di borsa caratterizzata dalla sostanziale intonazione positiva di tutti gli indici, a brillare in modo particolare è una Mid Cap che continua ad essere molto presente nei portafogli di investimento dei trader con maggiore esperienza operativa. Stiamo parlando di Ariston le cui quotazioni, già dal primo minuto di scambi, si sono mostrate particolarmente effervescenti. E così, grazie proprio alla pioggia di acquisti, Ariston segna un apprezzamento del 4,76 per cento a 4,53 euro. Proprio grazie a questo rialzo, la quotata attiva nella produzione di elettrodomestici porta il verde accumulato nell’ultimo mese a oltre il 25 per cento. Giusto per farsi un’idea del trend che si è imposto nelle ultime settimane, il titolo si poteva comprare a 3,57 euro a metà novembre, mentre oggi siano un euro sopra!

Spesso quando ci sono movimenti così forti è perchè, sul lungo termine, è invece presente un deprezzamento. Per la serie gli investitori comprano in modo massiccio essendo i prezzi convenienti a causa di una performance negativa sul lungo termine. Non è però questo il caso delle azioni Ariston perchè, in realtà, anche sul lungo periodo il titolo è stato particolarmente brillante: +24 per cento il rialzo anno su anno.

Ma torniamo alla seduta di borsa di oggi. Cosa sta dando tanta visibilità al titolo?

Ariston si prende Riello: operazione da 340 milioni di euro

Ariston ha annunciato la firma di un accordo con società controllate da Carrier Global Corporation per l’acquisizione del 100 per cento di Riello Group e Riello America. L’operazione va a rafforzare in modo significativo la presenza della quotata Mid Cap nei sistemi di riscaldamento.

Stando ai termini dell’accordo, l’operazione prevede un corrispettivo complessivo di 340 milioni di dollari, pari a circa 289 milioni di euro al cambio attuale, su base cash and debt free. Il prezzo implica un multiplo EV/EBITDA rettificato 2026E di circa 5 volte, includendo le sinergie stimate a regime: un livello che appare contenuto e potenzialmente interessante in un’ottica di creazione di valore per gli azionisti.

Dal punto di vista finanziario, Ariston ha chiarito che l’acquisizione sarà interamente finanziata con risorse proprie, con pagamento previsto al momento del closing. Anche dopo il completamento dell’operazione, la struttura patrimoniale dovrebbe rimanere solida: il rapporto indebitamento netto (NFP) su EBITDA è infatti atteso inferiore a 2,5x, un livello considerato gestibile e coerente con il profilo del gruppo.

Sul piano industriale, l’integrazione di Riello rappresenta un’operazione coerente con la strategia di Ariston, orientata all’espansione nelle tecnologie per il riscaldamento efficiente e la transizione energetica. Riello è un marchio storico e riconosciuto, con una presenza consolidata in Europa e Nord America, e può contribuire sia in termini di ampliamento del portafoglio prodotti sia di rafforzamento delle competenze tecnologiche.

I punti che gli investitori devono tenere d’occhio

Per gli investitori, uno degli elementi chiave dell’acquisizione di Riellod a parte di Aristion riguarda il previsto impatto sugli utili. Secondo le indicazioni del management, l’acquisizione dovrebbe generare un contributo positivo all’utile per azione rettificato già dal secondo anno successivo al closing, considerando anche le sinergie operative e industriali a regime. Questo punto rafforza la valenza dell’operazione non solo come crescita dimensionale, ma anche come acceleratore della redditività.

Essendo il closing atteso entro il primo semestre del 2026, resta ampio spazio nei prossimi trimestri per effettuare un’analisi più dettagliata delle sinergie e delle modalità di integrazione. Ad oggi, l’acquisizione di Riello appare come un’operazione strategicamente mirata, finanziariamente sostenibile e potenzialmente accrescitiva, destinata a rafforzare il posizionamento di Ariston in un mercato in trasformazione e sempre più orientato a soluzioni efficienti e sostenibili. Gli investitori, se si guarda alla loro reazione a suon di acquisti in borsa, sembrerebbero proprio aver colto questo messaggio.

