Azioni AVIO - BorsaInside.com

Anche oggi le azioni AVIO proseguono la fase di forte apprezzamento in borsa, confermando il rinnovato interesse degli investitori per il comparto difesa e aerospazio. Nella seduta odierna il titolo scambia intorno ai 36 euro, in progresso di circa un punto percentuale rispetto a ieri, mentre il dato più rilevante emerge su base mensile: +40 per cento nel solo ultimo mese, una performance che riflette la positiva percezione del profilo industriale della società.

A sostenere l’odierno movimento al rialzo contribuisce anche l’upgrade arrivato da Jefferies, che ha rivisto il giudizio sul titolo portandolo a buy, con un prezzo obiettivo di 39,5 euro, pari a un potenziale upside di circa 14 per cento rispetto alle quotazioni correnti. Il messaggio che è arrivato dagli analisti di Jefferies è quindi inequivocabile: comprare azioni AVIO perchè c’è spazio per una prosecuzione della crescita.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

La dinamica di mercato: AVIO intercetta il tema difesa

Il rally di Avio si inserisce nel contesto di ritrovato forte appeal del settore difesa, oramai da tempo centrale nelle strategie industriali e politiche di Stati Uniti ed Europa. Nel caso specifico della quotata italiana, gli investitori stanno progressivamente rivalutando aziende con competenze critiche e difficilmente replicabili, come la propulsione a propellente solido, segmento in cui AVIO vanta un know-how consolidato.

La recente accelerazione del titolo non appare quindi legata a un singolo evento, ma a una ridefinizione delle prospettive di lungo periodo, in particolare sul mercato statunitense, oggi caratterizzato da una carenza strutturale di forniture nel comparto dei motori missilistici.

Il giudizio di Jefferies: diversificazione e crescita negli Stati Uniti

Secondo gli analisti di Jefferies, il management di AVIO sta diversificando rapidamente il proprio perimetro operativo, riducendo la dipendenza dal mercato europeo e posizionandosi come attore rilevante anche negli Stati Uniti. La banca sottolinea come la società stia rispondendo in modo efficace alla shortage di motori a propellente solido (SRM) negli Usa, grazie a una strategia che combina investimenti industriali e partnership di alto profilo.

In particolare, vengono valorizzati gli investimenti per una nuova struttura SRM in Virginia e le collaborazioni avviate con Lockheed Martin e RTX, due dei principali contractor della difesa americana. Questa espansione geografica è considerata un driver chiave per la crescita futura del portafoglio ordini.

Redditività sotto pressione nel breve, visibilità nel lungo termine

Jefferies mantiene tuttavia un approccio equilibrato sul profilo finanziario di breve periodo. Gli analisti hanno messo in evidenza come l’intensa fase di investimenti limiti temporaneamente la crescita dell’utile, stimando un Ebitda nell’ordine di 34–35 milioni di euro. Un livello che riflette costi upfront elevati, coerenti con una fase di espansione industriale.

Il punto centrale della valutazione, però, è il forte incremento atteso del portafoglio ordini, considerato il vero motore di creazione di valore nel medio-lungo termine. È proprio questa visibilità sugli ordini futuri che, secondo Jefferies, giustifica una valutazione più elevata rispetto al passato.

Il fattore Lockheed Martin e il programma PAC-3 MSE

Un ulteriore elemento di supporto al titolo è rappresentato dal nuovo accordo quadro annunciato da Lockheed Martin con il governo statunitense. L’intesa prevede un incremento significativo della produzione annuale di intercettori PAC-3 MSE, da 600 a 2.000 unità nell’arco di sette anni.

AVIO potrebbe beneficiare direttamente di questo piano industriale. Già a novembre, infatti, la società aveva comunicato la firma di un term sheet con Lockheed Martin per supportare la realizzazione di uno stabilimento SRM negli Stati Uniti. Secondo l’intesa, AVIO Usa opererà come fornitore indipendente e verticalmente integrato, al servizio non solo di Lockheed Martin ma anche di altri potenziali clienti.

Migliori Piattaforme di Trading (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Cosa fare con le azioni AVIO: prospettive

Con il titolo già in rialzo del 40 per cento in un mese, il tema della valutazione diventa centrale. Il target di Jefferies a 39,5 euro indica che il mercato non ha ancora completamente scontato il potenziale industriale della società, ma il percorso non sarà lineare. La volatilità resta possibile, soprattutto in presenza di execution risk sugli investimenti negli Usa.

Il concetto che gli investitori interessati ad entrare sul titolo devono ricordare è questo: è oramai chiaro che AVIO sta passando da player europeo di nicchia a fornitore strategico nel mercato globale della difesa. È questa trasformazione strutturale, più che la crescita degli utili di breve periodo, a spiegare la forza del titolo e a mantenerlo sotto osservazione da parte degli investitori orientati al medio-lungo termine.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com