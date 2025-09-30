Azioni Avio - BorsaInside.com

Nuova seduta di borsa e nuovo rialzo per le azioni Avio che, per nulla appagate dal rally messo a segno nelle scorse settimane, oggi allungano a 53 euro oltre l’1 per cento in più rispetto a ieri. I dati di performance che però contano di più sono quelli dell’ultimo mese (+45 per cento) e quello da inizio anno (+278 per cento). Un rally impressionante che, senza girarci tanto per le lunghe, significa pioggia di profitti per quegli investitori che hanno avuto la lungimiranza di comprare azioni Avio quando i prezzi erano più bassi percependo l’impatto positivo che avrebbe avuto l’aumento generalizzato delle spese per la difesa.

E chi è rimasto alla finestra cosa dovrebbe fare? In realtà, come dimostrato dallo stesso andamento della quotata nelle ultime settimane, in fattori di ulteriore appeal non mancano. Per la serie le azioni Avio sono si schizzate ma potrebbero continuare a salire perchè la visibilità non manca. Restando focalizzati sulla sessione di oggi, l’hype sul titolo arriva dalla notizia della sottoscrizione di un nuovo contratto con l’ESA avente ad oggetto lo sviluppo di tecnologie utili alla realizzazione e alla dimostrazione in volo di uno stadio superiore riutilizzabile. Ora, quando ci sono news su nuovi ordini e nuove commesse, il titolo interessato tende sempre a trarne profitto, figuriamoci cosa può accadere se, come nel caso di Avio, oggetto dell’accordo è a alto valore aggiunto.

E allora vediamo perchè l’accordo siglato tra ESA e Avio può spingere ancora più in avanti il gioiellino italiano dell’aerospazio.

📈 Prova il nuovo servizio di trading nazionale lanciato dal broker eToro

Avio e ESA insieme per lo sviluppo di uno stadio superiore riutilizzabile

Avio e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno firmato un contratto del valore di 40 milioni di euro per avviare un programma di ricerca e sviluppo mirato alla realizzazione di uno stadio superiore riutilizzabile per i futuri lanciatori europei. L’iniziativa, della durata di due anni, si inserisce nel percorso che vede l’Europa allinearsi alle principali tendenze internazionali del settore, puntando sulla riutilizzabilità come chiave per ridurre i costi e aumentare la frequenza dei voli spaziali.

Il progetto prevede una serie di attività che spaziano dalla definizione dei requisiti tecnici alla progettazione del sistema, fino allo studio delle tecnologie necessarie per consentire a un dimostratore di rientrare in sicurezza e poter essere impiegato per missioni successive. Si lavorerà quindi sia sugli aspetti legati al volo, come la propulsione e il controllo del rientro, sia su quelli a terra, riguardanti le operazioni di recupero, manutenzione e rilancio.

L’accordo è stato siglato durante il Congresso Astronautico Internazionale di Sydney, alla presenza di rappresentanti di ESA e Avio. Per l’agenzia europea, il programma rappresenta un tassello della più ampia strategia che guarda allo sviluppo di un ecosistema orbitale capace di sostenere una nuova generazione di lanciatori, concepiti per essere più flessibili, frequenti e integrati con infrastrutture spaziali permanenti.

Avio metterà in campo le proprie competenze maturate nella propulsione liquida a ossigeno e metano, tecnologie considerate essenziali per i sistemi riutilizzabili. L’azienda potrà inoltre contare sull’esperienza acquisita con il programma Space Rider, il dimostratore di navetta riutilizzabile sviluppato insieme all’ESA, che ha già permesso di testare soluzioni avanzate per il rientro atmosferico e il riutilizzo.

Secondo l’amministratore delegato Giulio Ranzo, il contratto rappresenta un’opportunità per rafforzare la competitività dell’industria europea nello scenario globale: “Il nostro obiettivo è contribuire alla realizzazione di sistemi di lancio più efficienti, capaci di aumentare la frequenza delle missioni e di offrire servizi a costi più contenuti”.

Anche l’ESA ha sottolineato l’importanza della collaborazione con Avio per valorizzare gli investimenti europei in nuove tecnologie. Come ha spiegato Giorgio Tumino, consigliere tecnico per il trasporto spaziale, il programma capitalizza i progressi compiuti negli ultimi anni sulla propulsione liquida, sulle tecnologie di rientro e sulle prime dimostrazioni di riutilizzabilità, aprendo la strada a possibili evoluzioni della famiglia Vega e a nuovi lanciatori completamente riutilizzabili.

Con questo contratto, l’Europa compie un passo concreto verso un futuro in cui l’economicità dei voli spaziali diventeranno elementi imprescindibili per restare competitivi nello scenario internazionale.

Per Avio il vantaggio è di prestigio e di ordine finanziario. Forse più il primo che il secondo visto che l’impatto economico derivante dal contratto non è tanto esteso: essendo tutto distribuito su due anni, all’anno il contributo sull’Ebitda sarebbe di 2 milioni.

Piattaforme consigliate per Trading Crypto

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4.1/5 (2293) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.9/5 (371) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 4.1/5 (2022) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 3.7/5 (551) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.