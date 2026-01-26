Azioni AVIO - BorsaInside.com

Brutto inizio di settimana per le azioni AVIO che con un ribasso del 4,4 per cento scivolano a quota 33,7 euro. Il titolo dell’aerospazio è palesemente in difficoltà non tanto per fattore domestici quanto per la perdita di appeal del settore difesa. E infatti, spostandoci sul Ftse Mib, sia le azioni Leonardo che le Fincantieri registrano ampi ribassi tanto da essere tra le peggiori di tutto il paniere di riferimento.

Tornando alle azioni AVIO, il rosso intenso di oggi porta a tre la serie consecutiva di ribassi ma soprattutto determina un allargamento al -15 per cento della performance negativa settimanale. Un dato che non deve comunque allarmare più di tanto perchè stiamo sempre parlando di un titolo che su base mensile è salito del 16 per cento e anno su anno addirittura del 150 per cento.

Non solo ma mentre il settore difesa perde di appeal, dopo essere stato sulla cresta dell’onda per tutta la prima parte di gennaio in scia alla crisi tra Usa e Unione Europea sulla Groenlandia, le azioni AVIO hanno anche incassato la conferma della view bullish da parte degli analisti di Intesa Sanpaolo.

Comprare azioni AVIO è il suggerimento di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo mantiene una view ottimistica su AVIO, ribadendo la raccomandazione buy e un target price a 49,50 euro, a fronte di un prezzo di mercato intorno a 33,85 euro. Il differenziale tra valutazione e quotazioni correnti implica un potenziale upside molto consistente, elemento che, come tipico in quest casi, continua a rendere il titolo interessante in ottica di medio periodo.

La conferma della raccomandazione da parte della banca italiana scaturisce da una lettura positiva del contesto industriale in cui opera AVIO, considerato strutturalmente solido e supportato da trend favorevoli nel settore aerospazio e difesa. Secondo gli analisti, la società sta progressivamente rafforzando il proprio posizionamento competitivo all’interno delle filiere strategiche europee e internazionali, beneficiando di una domanda che resta sostenuta e visibile nel tempo.

Contesto industriale e partnership strategiche

Nel report firmato da Gabriele Gambarova, Intesa Sanpaolo ha richiamato anche alcuni sviluppi rilevanti sul fronte dei partner industriali. In particolare, è stata citata l’iniziativa di Kongsberg, che ha avviato una nuova struttura produttiva per missili negli Stati Uniti, in Virginia. Il nuovo impianto consentirà di ampliare la capacità produttiva e le attività di supporto tecnologico per sistemi avanzati come il Naval Strike Missile e il Joint Strike Missile, già in dotazione alle forze armate USA.

Pur definendo la notizia sostanzialmente neutrale nel breve per AVIO, gli analisti hanno evidenziato come il rafforzamento della base industriale di Kongsberg possa contribuire a migliorare il contesto di riferimento in cui opera il gruppo italiano. Kongsberg è stata infatti descritta come uno dei pochi operatori esteri attivi anche negli Stati Uniti nel segmento dei motori a propellente solido, un ambito altamente strategico e con elevate barriere all’ingresso.

Crescita dei fondamentali di AVIO e valutazioni in normalizzazione

Sul piano dei fondamentali, Intesa Sanpaolo ha poi delineato uno scenario di crescita progressiva dei risultati. I ricavi di AVIO sono stimati in aumento da 560 milioni di euro nel 2025 a oltre 740 milioni nel 2027, mentre l’Ebitda è visto crescere in modo più che proporzionale, segnalando un miglioramento della redditività operativa.

Anche l’utile per azione EPS è atteso in netto incremento lungo l’orizzonte di previsione, mentre la posizione finanziaria netta, pur rimanendo negativa, è prevista in graduale miglioramento, confermando una struttura patrimoniale ritenuta sostenibile. Secondo gli analisti, il rapporto tra debito ed Ebitda resta sotto controllo, coerente con il profilo industriale del gruppo.

Dal punto di vista valutativo, il titolo AVIO sta trattando su multipli elevati ma in rapido rientro, con un P/E adjusted e un EV/Ebitda in progressiva normalizzazione tra il 2025 e il 2027.

Proprio questa combinazione di visibilità industriale, crescita attesa e compressione dei multipli va a sostenere la visione bullish di Intesa Sanpaolo sulle azioni AVIO. Un segnale rassicurante per i trader.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

