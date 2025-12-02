Azioni AVIO - BorsaInside.com

Altro pesante ribasso per le azioni AVIO che, quando manca circa un’ora al giro di boa delle 13,30, registrano un rosso del 2,9 per cento a 23,8 euro dopo aver raggiunto un minimo intraday a 23,6 euro. A causa della nuova flessione (e non è detto che il quadro possa peggiorare ancora più visto che le quotazioni del titolo dell’aerospazio sono comunque in prossimità dei minimi di giornata) il quadro di medio e lungo termine del titolo sin aggrava. Gli attuali prezzi delle azioni AVIO sono infatti più bassi di ben il 21 per cento rispetto a quelli di un mese fa. A prima vista un rosso simile non può far che paura ma il dato va comunque contestualizzato. Le azioni AVIO, infatti, grazie al forte apprezzamento messo a segno nei mesi scorsi in scia al boom della difesa, restano in verde del 140 per cento su base annua. Per la serie chi ebbe l’ardire di comprare quando il titolo valeva appena 10 euro, ora si ritrova nel portafoglio un asset dal valore più che raddoppiato con tutto il profitto che ne consegue.

E chi invece non se l’è mai sentita di entrare su questa quotata? Per chi si ritrova in questa situazione, si tratta dell’ennesima occasione persa? Nessuno ha la sfera di cristallo, tuttavia, proprio questa settimana, sul titolo AVIO è arrivata la raccomandazione degli analisti di Banca Akros. Possiamo già anticipare che, quello espresso, è un giudizio molto positivo.

Per Banca Akros le azioni AVIO da comprare

Comprate azioni AVIO: è questo il consiglio che arriva da Banca Akros. Gli esperti italiani hanno avviato copertura sul titolo dei sistemi di aerospazio assumendo un approccio a dir poco ottimistico. Anche il target price è in linea con questa valutazione: 40 euro. Si tratta di un obiettivo di prezzo decisamente distante dai valori attuali e quindi implicante un ottimo potenziale di upside.

Una prospettiva troppo positiva? In realtà per niente visto che, assumendo il rating buy, Banca Akros si è praticamente allineata al giudizio su AVIO che in precedenza era stato espresso da Intesa Sanpaolo e da Equita. Due altre case di analisi italiane che, come Akros, consigliamo di comprare azioni AVIO. Unica differenza è che i target price assegnati dalla sim e dalla banca guidata da Messina sono divergenti: 37 nel primo caso (frutto di una revisione al rialzo), 49,5 euro nel secondo caso (risultato di un downgrade). Cambia quindi il potenziale di upside implico ma l’indirizzo generale resta lo stesso di Akros.

L’aumento del budget ESA per i lanciatori spaziali dietro l’up di Banca Akros?

Nei giorni scorsi gli analisti di Banca Akros avevano commentato un’indiscrezione che fece molta eco: la proposta dell’ESA di aumentare del 37 per cento il budget destinato ai lanciatori spaziali. Ebbene in quella circostanza Banca Akros ebbe ad affermare che se il rumors sarebbe stato confermato, rappresenterebbe un aumento significativo delle risorse a disposizione del settore, con possibili impatti positivi sulle società attive nel settore di mercato dei lanciatori spaziali proprio come AVIO. Al momento di questa puntualizzazione, Banca Akros aveva il rating e il target price sospesi.

Guardando al verdetto attivato proprio nelle ultime ore, verrebbe da pensare che la revisione condotta da Banca Akros abbia avuto esito positivo. Ricordiamo che Banca Akros ha agito come co-bookrunner nel recente aumento di capitale di AVIO (ammontare 400 milioni di euro) che si è chiuso con successo nelle scorse settimane. La ricapitalizzazione della società era stata varata per finanziare l’espansione delle attività negli Stati Uniti (dove è prevista anche la costruzione di un nuovo impianto).

