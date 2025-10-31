Azioni AVIO - BorsaInside.com

Di certo a mancare non è la volatilità alle azioni AVIO. E’ questa la considerazione più immediata che viene in mente dando un occhio all’andamento del titolo dell’aerospazio nella seduta di oggi. La quotata ha infatti aperto gli scambi subito in forte ribasso emergendo come uno dei titoli peggiori di tutta la borsa. Nel giro di pochi minuti, però, il trend è cambiato e ora il titolo AVIO è tra i migliori del suo indice di riferimento forte di un verde dell’1,7 per cento a ridosso di quota 36 euro. La progressione non scalfisce il forte rosso evidenziato dal titolo nell’ultimo mese (-32 per cento) in un contesto generale che vede la quotata in rialzo del 157 per cento da inizio anno.

Al di là dei numeri, a tenere banco è però l’aumento di capitale. Con il via libera della Consob al prospetto informativo relativo alla ricapitalizzazione anche l’ultimo step dell’iter è concluso. Ora è davvero tutto pronto per l’avvio dell’operazione previsto per lunedì 3 novembre.

E allora vediamo le condizioni e le caratteristiche della ricapitalizzazione più importante d’autunno di tutta la borsa di Milano.

Aumento capitale AVIO nel dettaglio: tutte le caratteristiche

L’aumento di capitale di AVIO, approvato dal consiglio di amministrazione della quotata dello scorso 23 ottobre, si può considerare passaggio cruciale nel percorso di consolidamento finanziario e industriale dell’azienda.

L’operazione (in opzione, ammontare complessivo pari a 400 milioni di euro) prevede l’emissione di massimo 19.630.197 nuove azioni ordinarie AVIO, offerte agli azionisti nel rapporto di tre nuove azioni ogni quattro possedute, a un prezzo unitario di 20,37 euro. Il prezzo incorpora uno sconto del 29,59% rispetto al prezzo teorico ex diritto, calcolato sulla base della chiusura del titolo al 30 ottobre 2025.

Il periodo di offerta avrà inizio lunedì 3 novembre 2025 e si concluderà il 17 dicembre, con i diritti di opzione negoziabili in borsa fino a giorno 11 novembre. I diritti non esercitati entro la chiusura del periodo saranno successivamente offerti sul mercato, per un minimo di due sedute di negoziazione, entro il mese successivo.

L’aumento di capitale mira a rafforzare la struttura patrimoniale del gruppo e a sostenere i piani di sviluppo legati alla nuova generazione di lanciatori europei. AVIO, fornitore strategico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e protagonista nel programma Vega, intende destinare le risorse raccolte al finanziamento di investimenti industriali, ricerca e sviluppo, nonché alla riduzione dell’indebitamento netto.

La ricapitalizzazione arriva in una fase cruciale per il comparto spaziale europeo, caratterizzato da competizione crescente e dall’esigenza di garantire autonomia tecnologica. L’operazione rafforzerà la capacità di AVIO di competere con i grandi gruppi internazionali e di rispondere alle sfide poste dal mercato dei lanciatori commerciali, in un contesto di progressiva apertura anche verso operatori privati.

A sostegno dell’aumento di capitale, il management di AVIO ha siglato un contratto di garanzia con Jefferies e Morgan Stanley, che si sono impegnate a sottoscrivere eventuali nuove azioni rimaste inoptate al termine dell’offerta. Inoltre, Intesa Sanpaolo e Banca Akros – Gruppo Banco BPM opereranno come co-bookrunners, assicurando la piena copertura dell’operazione e una corretta gestione dei flussi di mercato.

La partecipazione alla ricapitalizzazione di banche di primo piano (anche a livello internazionale) rafforza a credibilità e la solidità del collocamento e getta le basi pe un’elevata probabilità di successo dell’operazione.

Prospettive per gli azionisti e per il titolo in borsa

Per gli investitori, l’aumento di capitale rappresenta una opportunità di medio-lungo periodo, con l’obiettivo di partecipare al rilancio di un settore strategico per l’Europa. Lo sconto di quasi il 30% sul prezzo teorico rende l’operazione potenzialmente interessante per gli azionisti che credono nella crescita industriale e tecnologica del gruppo.

Come si può dedurre dall’andamento ribassista dell’ultimo mese, dopo l’annuncio, il titolo AVIO ha fatto i conti con una maggiore volatilità, riflettendo sia la diluizione prospettica sia le attese sugli sviluppi futuri.. Al di là di questo, però, il mercato sembra accogliere positivamente la chiarezza strategica e la volontà di rafforzare la base patrimoniale in vista dei prossimi lanci del Vega C e del futuro Vega E.

