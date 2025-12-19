Azioni Avio - BorsaInside.com

Grazie a una progressione dell’1,2 per cento, le azioni AVIO cancellano il passivo fino a ieri presente nella performance mensile e si portano sulla parità. Mentre è in corso la redazione dell’articolo, AVIO passa di mano a 28,5 euro. Il trend moderato che ha caratterizzato la quotata dell’aerospazio nel medio termine non deve però trarre in inganno perchè stiamo sempre parlando di un titolo che da inizio anno risulta apprezzato per oltre il 150 per cento. Uno dei migliori di tutta la borsa di Milano.

Semmai l’impressione è che la quotata dopo essere stata tra le protagoniste nei mesi scorsi, ultimamente abbia rallentato il suo trend facendo i conti con prese di profitto fisiologiche. Da inizio dicembre, però, il ribasso si è prima arrestato per poi rientrare. In questo contesto in evoluzione, diventa fondamentale capire quale potrebbe essere ora la direzione delle azioni AVIO e quindi quale strategia andare a definire.

Due nuovi catalizzatori per le azioni AVIO

Per un titolo come AVIO, nuovi ordini e nuove commesse sono occasione di visibilità. Dimostrazione si sta avendo anche oggi perchè dietro agli acquisti sul titolo dell’aerospazio c’è la notizia della sottoscrizione di nuovi accordi per servizi di lancio di Vega C.

I due contratti, siglati con altrettanti clienti (per adesso non noti, l’unica informazione che è trapelata è che uno è europeo e uno extraeuropeo), garantiranno oltre 100 milioni di euro di ricavi complessivi, distribuiti tra il 2028 e il 2031. Pur trattandosi di flussi differiti nel tempo, il valore strategico dell’annuncio è stato immediato come si percepisce dal rally del titolo.

Tecnicamente i lanci riguarderanno satelliti per l’osservazione della Terra, con masse comprese tra circa 400 e oltre 1.000 kg, destinati a orbite eliosincrone a circa 500 km. Si tratta di una fascia di mercato ad alta crescita, legata a applicazioni civili e scientifiche come monitoraggio ambientale, gestione delle risorse e imaging avanzato. Per AVIO gli accordi potrebbero significare rafforzamento della presenza in un segmento caratterizzato da domanda strutturale e clienti con elevata capacità di spesa.

Evoluzione del modello di business

Il punto centrale per gli investitori è che questi contratti arrivano dopo il rafforzamento del presidio commerciale e nel nuovo ruolo di AVIO come fornitore diretto dei servizi di lancio di Vega C. Praticamente la quotata sta evolvendo da semplice fornitore industriale a operatore integrato, con maggiore controllo sulla catena del valore e potenziale miglioramento dei margini nel medio termine.

Il recente completamento con successo di più lanci, incluso l’ultimo volo dell’anno per un cliente asiatico nel settore dell’osservazione della Terra, ha contribuito a ristabilire la fiducia nel programma Vega C. Nel biennio 2024-2025 sono stati portati a termine cinque lanci riusciti, in linea con il percorso di ritorno alla piena operatività dopo le difficoltà iniziali. Questo track record è un prerequisito essenziale per attrarre clienti non istituzionali.

AVIO punta ad aumentare progressivamente la frequenza dei lanci fino a circa sei missioni annue nei prossimi tre-quattro anni, partendo da un portafoglio ordini che include già 14 voli. Dal prossimo lancio, la società assumerà anche la responsabilità operativa diretta come launch service provider per l’intera famiglia Vega. Sale quindi la leva operativa ma migliora anche la visibilità sui ricavi futuri.

Implicazioni finanziarie e prospettive secondo gli analisti

Dal punto di vista dei numeri, l’impatto economico dei nuovi contratti sarà visibile soprattutto dal 2028 in avanti. Tuttavia, per il mercato il beneficio è anticipato sotto forma di riduzione del rischio commerciale, maggiore diversificazione della clientela e rafforzamento della pipeline. L’ingresso di clienti extraeuropei riduce inoltre la dipendenza da singoli programmi istituzionali.

In questo contesto, il giudizio degli analisti resta costruttivo. Banca Akros, tra le prime a commentare la novità, ha valutato la notizia come molto positiva, evidenziando come Vega C stia emergendo come vettore competitivo anche al di fuori dell’ambito europeo. Secondo gli analisti, l’efficacia del nuovo assetto commerciale è dimostrata dall’accumulo di contratti non istituzionali, che migliorano la qualità del backlog. Il rating sulle azioni AVIO resta buy (quindi comprare) con un target price ben superiore alle quotazioni correnti. La valutazione di Akros è in linea a quella che è la view media sul titolo. A metà dicembre, infatti, su AVIO risultano tre rating buy e un accumulate con un target price medio di 44,3 euro molto più alto dei valori attuali.

In generale tutti gli analisti che seguono AVIO ritengono che crescita dei volumi, la normalizzazione operativa e il ruolo strategico nel settore spaziale europeo giustifichino multipli ancora sostenibili.

