In una giornata improntata agli acquisti nonostante le incertezze create della guerra tra Iran e Israele, a Piazza Affari spicca il rosso di oltre 2 punti percentuali delle azioni Banca Generali. La quotata del risparmio gestito a metà mattinata è attestata sotto ai 49 euro un ribasso del 2,2 per cento (minimo intraday a 48,40 euro). La flessione presenta il conto sulla prestazione a un mese del titolo che ora è negativa per oltre il 13 per cento mentre resta positivo l’andamento anno su anno (+32 per cento). Visto che l’orientamento generale del mercato è positivo, cosa spiega l’ampio di ribasso di Banca Generali? Una possibile ragione delle vendite potrebbe essere ricercata nella decisione di Mediobanca di rinviare l’assemblea degli azionisti per la delibera sull’offerta pubblica di scambi sulle azioni Banca Generali. Poichè in origine l’appuntamento era stato fissato per oggi 16 giugno, la mossa a sorpresa potrebbe aver deluso proprio i trader che hanno in portafoglio azioni Banca Generali che quindi hanno reagito vendendo.

Cosa sta succedendo alle azioni Banca Generali: il punto sull’OPS Mediobanca

E’ stata la stessa Mediobanca a rendere nota la decisione di rinviare al 25 settembre prossimo la convocazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti che inizialmente era in convocazione per il 16 giugno e che avrebbe dovuto approvare l’offerta pubblica volontaria di scambio (OPVS) su Banca Generali. La decisione del rinvio è stata assunta dal consiglio di amministrazione dell’istituto di Piazzetta Cuccia, in seguito all’attività di engagement pre-assembleare.

Piazzetta Cuccia ha precisato che confronto con il mercato ha evidenziato un ampio sostegno all’operazione da parte degli investitori, ma ha anche fatto emergere l’esigenza, da parte di alcuni soci, di comprendere meglio la posizione di Generali in merito alla proposta. In questo contesto, Generali ha fatto sapere di aver avviato un processo interno di valutazione dell’offerta, volto ad approfondirne gli impatti economici, commerciali e strategici.

Proprio alla luce di queste considerazioni, il consiglio di amministrazione di Piazzetta Cuccia ha ritenuto che fosse più opportuno posticipare l’appuntamento con l’assemblea degli azionisti, in modo da fornire ai soci un quadro che sia il più completo e informato possibile. Per raggiungere questo scopo, però, dovranno essere disponibili le valutazioni di Generali e da qui l’inevitabile del rinvio.

Una cosa Mediobanca ha però messo ben in chiaro: nonostante la posticipazione dell’evento, l’offerta resta valida in tutti i suoi termini, con la conclusione dell’operazione che dovrebbe cadere nel periodo compreso tra settembre e ottobre 2025. In pratica il differimento dell’assemblea si riduce ad essere solo un passaggio strategico per garantire un dialogo trasparente tra le parti coinvolte e assicurare una decisione consapevole da parte degli stakeholder.

E infatti è proprio perchè non ci dovrebbero essere complicazioni che le azioni Mediobanca, a differenza di quelle di Banca Generali, non solo non crollano ma addirittura avanzano dell’1 per cento. In rialzo, sia pure di un verde frazionale dello 0,1 per cento, anche la compagnia assicuratrice Generali.

Fin dove possono arrivare i prezzi di Banca Generali?

La view degli analisti sulle azioni Banca Generali è molto prudente. A fine maggio era arrivata la conferma del rating hold da parte di Equita. La sim aveva però alzato il target price portandolo a 50 euro contro i 49 euro precedenti. Nonostante il ribasso di oggi, il prezzo obiettivo fissato da Equita è molto prossimo alle quotazioni attuali del titolo e da ciò ne consegue che il potenziale di upsise è molto limitato.

La view prudenziale di Equita non è però condivisa da altri analisti come ad esempio quelli di Barclays che sulle azioni Banca Generali vantano rating overweight (sopra-ppesare nel portafoglio) con un target price fissato a 60,6 euro decisamente sopra quelli che sono i valori attuali.

La view di Barclays è decisamente più stimolante per gli investitori che intendono posizionarsi sulla quotata del risparmio gestito.

