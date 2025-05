Azioni Banca Generali - BorsaInside.com

Giornata tutto sommato tranquilla per le azioni Banca Generali che, in un contesto caratterizzato dal recupero di Borsa Italiana dopo lo scivolone dello scorso venerdì causato dalla minaccia di Trump di introdurre dazi del 50 per cento contro l’Unione Europea, registrano una progressione dello 0,7 per cento portandosi a ridosso dei 53 euro. Il leggero verde permette al titolo di consolidare sia il rialzo accumulato nell’ultimo mese che quello anno su anno. Nel primo caso la progressione è del 3 per cento mentre nel secondo è del 35 per cento.

Le azioni della quotata del risparmio gestito beneficiano, oltre che del miglioramento del sentiment di fondo, anche di un driver tutto domestico: la diffusione delle stime sui risultati di tutto l’esercizio 2025. Teoricamente un catalizzatore simile può essere molto potente. Le stime degli analisti, infatti, tendono sempre a condizionare la performance di una quotata. Una buona notizia per gli investitori interessati ad entrare su questo titolo e che ora possono farlo anche con il broker eToro sempre più popolare in Italia per via delle condizioni che applica a partire dall’assenza di costi di conversione quando si negoziano titoli in in Euro, proprio come questo oltre a tanti altri.

Le previsioni sui conti 2025 di Banca Generali

Stando alle indicazioni fornite dal consensus Banca Generali dovrebbe chiudere il 2025 con un utile per azione (EPS) pari a 3,18 euro. Questo è il dato che risulta come medie delle varie previsioni espresse dagli analisti. Nella migliore delle ipotesi, l’EPS di fine anno di Banca Generali dovrebbe attestarsi a quota 3,51 euro mentre nella peggiore delle ipotesi a 2,97 euro. Questo è il range di stima relativo all’utile per azione sull’intero esercizio.

Ma il consensus ha anche fornito delle indicazioni sull’utile netto della quotata. La media delle previsioni lo vede a 372 milioni di euro mentre la stima migliore è 410 milioni di euro e quella peggiore 347 milioni.

Per finire il consensus ha anche fatto riferimento al dividendo 2026 (relativo all’esercizio 2025) che viene visto a quota 2,55 euro per azione. Anche questo è il valore medio che se però dovesse essere centrato allora segnerebbe una flessione della cedola rispetto a quella staccata a valere sull’esercizio 2024. Il dividendo 2025 di Banca Generali, infatti, è stato pari 2,8 euro per azione, con un pay out degli utili 2024 pari al 77 per cento.

Fin dove possono salire i prezzi di Banca Generali?

Quale è la posizione degli analisti sulle prospettive di Banca Generali? Anche conoscere il punto di vista degli esperti può essere utile per capire come posizionarsi sul titolo. E allora proprio di recente sulle azioni Banca Generali sono arrivate alcune importanti prese di posizione. Equita ha confermato il rating hold ossia mantenere con target price alzato a 50 euro. Nonostante il prezzo obiettivo visa stato rivisto al rialzo, comunque è più basso di quelle che sono le attuali quotazioni del titolo e ciò significa una sola cosa: per Equita le azioni Banca Generali non hanno spazio di crescita e infatti era e resta quello di mantenere il titolo in portafoglio.

Diversa invece la posizione di HSBC e soprattutto quella di Barclays. Nel primo caso il target price è stato aumentato a 56 euro mentre nel secondo caso addirittura a 60,6 euro con rating overweight. La raccomandazione espressa da HSBC, in particolare, è decisamente bullish sia perchè implica un buon potenziale di upside rispetto ai prezzi attuali e sia perchè oveweight sta per sovrappesare ossia aumentare il peso del titolo nel portafoglio di investimento.

Questa è un’indicazione operativa molto chiara per i trader che intendono posizionarsi sulla quotata e che ora possono farlo anche con i CFD usando i broker indicati nella tabella in basso.

