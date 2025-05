Ispezione BCE nella BPS - BorsaInside.com

Un titolo da tenere d’occhio in vista dell’apertura degli scambi nella seconda seduta della settimana è Banca Popolare di Sondrio. La quotata valtellinese parte da 11,8 euro dopo la seduta incolore di ieri. Un andamento, quello registrato dalla BPS, che ha stupito gli investitori perchè maturato in un contesto decisamente favorevole. Tutte le quotate del settore bancario hanno infatti chiuso la prima di Ottava in rialzo sfruttando il netto miglioramento del sentiment generale in scia all’intesa tra Usa e Cina sui dazi. Non la Banca Popolare di Sondrio che ha evidentemente pagato la preoccupazione per le precisazioni sull’attività ispettiva condotta dalla BCE che sono arrivate da Francoforte. E’ plausibile che anche la seduta di oggi possa essere influenzata da questo driver.

Come minimo, quindi, prima di posizionarsi sulla Banca Popolare di Sondrio sarebbe il caso di andare a dare un occhio alle precisazioni arrivate dalla BCE e anche alle successive puntualizzazioni che sono state fornite dalla stessa banca valtellinese. Senza eccessive drammatizzazioni anche se è vero che la Popolare di Sondrio ieri è stata sottotono, è altrettanto vero che la prestazione su base mensile della quotata resta molto forte (+20 per cento) e altrettanto dicasi per quella annuale che evidenzia un rialzo del 50 per cento. La Banca Popolare di Sondrio, quindi, è una quotata in salute che potrebbe subire delle ripercussioni dalla nota BCE.

Il risultato dell’ispezione BCE e le precisazioni della Banca Popolare di Sondrio

La Banca Centrale Europea ha effettuato un’ispezione tra ottobre 2022 e aprile 2023 in relazione al rischio di credito della banca valtellinese. Il controllo ha riguardato in particolare i segmenti corporate & large e SME, per un’esposizione lorda iniziale pari a 15,5 miliardi di euro.

A seguito degli accertamenti, la BCE ha quindi trasmesso alla banca una relazione conclusiva in cui si fa riferimento alla decisione finale di imporre alcuni requisiti. La BCE, inoltre, ha formulato della raccomandazioni in merito alla struttura organizzativa e alla governance della banca. Tra i punti evidenziati figurano l’efficacia del consiglio di amministrazione, il potenziamento della dirigenza, e un rafforzamento delle funzioni di gestione dei rischi e di revisione interna.

Dal punto di vista operativo, l’EuroTower ha chiesto alla Banca Popolare di Sondrio di procedere a una riclassificazione di alcune esposizioni ai fini delle segnalazioni prudenziali di vigilanza. Su questo fronte è poi arrivata la puntualizzazione della stessa BPS. La banca, con una nota a mezzo stampa, ha chiarito che sono attualmente in corso interlocuzioni con l’Autorità di vigilanza e ha precisato che, anche nel caso in cui tali crediti dovessero essere riclassificati come deteriorati, non si prevedono impatti economici significativi rispetto a quanto già contabilizzato.

Infatti, BPS ha già proceduto nel corso del 2023 ad aumentare le coperture per rischio di credito, in linea con le indicazioni ricevute nel corso delle ispezioni.

Dal resoconto intermedio al 31 marzo 2025 è emerso che che eventuali riclassificazioni porterebbero a una variazione del rapporto di crediti deteriorati netti (NPL ratio netto) dall’1,04% all’1,36%, mentre il NPL ratio lordo si attesterebbe tra il 2,9% e il 3,3%. Anche nel peggiore degli scenari, non ci dovrebbero quindi essere grandi scossoni.

Tirando quindi le somme, la Banca Popolare di Sondrio ha ribadito il proprio impegno a rafforzare ulteriormente i presidi interni e la trasparenza nei rapporti con l’Autorità fermo restando che sia l’adeguatezza patrimoniale che la prudenza nei criteri di classificazione del credito erano e resteranno delle priorità strategiche per la quotata.

Teoricamente, quindi, l’esito dell’ispezione BCE non dovrebbe impensierire più di tanto gli investitori nella seduta di oggi. Il fatto che ieri, a caldo, BPS abbia reagito con un certo nervosismo, di cui riflesso è stato il trend piatto di borsa, potrebbe quindi essere stata una reazione del tutto fisiologica che già nella seduta di oggi potrebbe essere archiviata.

Un segnale positivo per i trader interessati a posizionarsi sul titolo.

