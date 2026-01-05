Azioni Banco BPM, BPER e MPS - BorsaInside.com

Nonostante siano le quotate del settore difesa e quelle del comparto oil ad avere il controllo assoluto della scena di Piazza Affari, anche tra i titoli bancari si registrano movimenti interessanti. A stupire è l’assenza di convergenza che sembra caratterizzare il settore. Da un lato, infatti, abbiamo Monte dei Paschi che avanza dello 0,5 per cento a 9,4 euro, dall’altro c’è invece Banco BPM che perde l’1,17 per cento a 13 euro e dall’altro ancora BPER che avanza del 2,7 per cento a 12,08 euro. Un disallineamento totale caratterizza le tre secondo linee del comparto bancario di Piazza Affari. Come si può spiegare tuto questo?

In realtà la responsabilità dell’andamento divergente dei tre titoli del settore bancario è unica. Dietro al rally delle azioni BPER, al ribasso di Banco BPM e alla sostanziale tranquillità di Monte dei Paschi, c’è infatti la presa di posizione degli analisti di Morgan Stanley. La banca d’affari Usa ha praticamente cambiato tutto su queste tre quotate e da qui la diversa reazione del mercato.

Vediamo allora nel dettaglio nella consapevolezza che le modifiche nelle valutazioni sono sempre un fattore a cui dare il giusto peso in ottica investimento.

Azioni Banco BPM e BPER Banca: una da sovra-pesare e una da sotto-pesare

Partiamo dai due case estremi di oggi: il calo di Piazza Meda e il rally di BPER. Sulle due quotate l’atteggiamento di Morgan Stanley è del tutto divergente. Per quello che riguarda Banco BPM gli esperti hanno abbassato il rating a underweight ossia sottopesare. Praticamente una bocciatura rispetto al passato (e da qui la netta tendenza al ribasso sul titolo). Tuttavia, a parziale consolazione per questo downgrade, c’è la revisione al rialzo del prezzo obiettivo ora pari a 14 euro. Guardando ai valori correnti del titolo, è presente un leggere potenziale di upside.

Completamente diversa la prospettiva sulle azioni BPER Banca che sono solo sono da sovra-pesare nel portafoglio (rating overweight) ma essendo il nuovo target price fissato a 13,9 euro, anche il potenziale di upside rispetto ai valori correnti del titolo, è ampio. Diciamo che, dovendo scegliere tra Banco BPM e BPER Banca, la preferenza di Morgan Stanley va alla quotata modenese.

Ricordiamo che rispetto a un anno fa le azioni BPER Banca sono cresciute del 106 per cento mentre quella di Banco BPM del 60 per cento. Nonostante ciò, almeno secondo il punto di vista degli analisti Usa, sono le azioni BPER a vantare più spazio di crescita.

Più neutralità sulle azioni Monte dei Paschi

Infine Monte dei Paschi che, tra i tre titoli citati, è quello che viaggia più allineato all’andamento generale del Ftse Mib. Per Morgan Stanley la quotata senese è semplicemente da tenere (rating equalweight significa dare lo stesso peso in portafoglio) con target price fissato a 10,4 euro, quindi circa un euro in più rispetto ai prezzi attuali (questo è il potenziale di rialzo). Le azioni MPS nell’ultimo anno si sono apprezzate del 41 per cento grazie soprattutto ai buoni numeri della banca e alla scalata a Mediobanca. Possono ancora salire rispetto ai prezzi correnti ma non più di tanto.

Riassumendo in termini di indicazioni per gli investitori: se alle azioni BPER Banca va assegnato un peso maggiore, sulle Banco BPM il peso va ridotto e sulle MPS va livellato a quello medio. Ecco la prospettiva tracciata da Morgan Stanley sulle tre quotate del settore bancario con l’inizio del nuovo anno.

