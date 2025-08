Azioni Banco BPM - BorsaInside.com

Pochissimo movimento sulle azioni Banco BPM nella seduta di borsa di oggi. Il titolo sta infatti avanzando di un frazionale +0,2 per cento a quota 11,13 euro in un contesto generale che vede il Ftse Mib registrare una progressione solo leggermente più ampia (+0,32 per cento alle 12,30). Classica situazione da calma piatta tipica del mese di agosto sia sul titolo di Piazza Meda che sull’indice generale. Eppure gli stimoli sulle azioni Banco BPM non mancherebbero visto che proprio questa mattina sono state diffuse le comunicazioni Consob sulle partecipazioni rilevanti nelle società quotate da cui è emerso l’accreditamento dei francesi di Credit Agricole al 20,104 per cento nel capitale di Banco BPM. La notizia è in realtà un’ufficializzazione di quanto già noto da tempo.

L’incremento della partecipazione aggregata dei francesi in Banco BPM era infatti stato già annunciato al mercato dai diretti interessati. Proprio perchè l’effetto sorpresa non c’è stato, i trader hanno mantenuto una posizione sottotono. Nessun grande movimento sulle azioni Banco BPM quindi, anche se andrebbe sempre tenuto conto che stiamo parlando di un titolo che solo nell’ultimo mese è salito del 10 per cento mentre da inizio anno ha segnato una progressione del 43 per cento.

Una quotata in forte dinamismo, quindi, che oramai è presenza fissa nei portafogli di investimento di molti trader. Merito della popolarità di Banco BPM sono le note vicissitudini degli utili mesi a partire dalla fallita OPS di Unicredit, ma anche dei nuovi strumenti offerti dai broker per investire in azioni italiane. eToro, ad esempio, ha di recente lanciato il nuovo servizio di trading nazionale.

Salita di Credit Agricole a oltre il 20% di Banco BPM non porterà ad alcuna OPA

Nonostante la salita di Credit Agricole ad oltre il 20 per cento del capitale di Banco BPM fosse già nota, la comunicazione ufficiale di Consob consente di avere un quadro più completo sull’operazione e sulle prospettive che essa potrebbe aprire.

Dalla nota ufficiale diffusa dall’autorità di controllo dei mercati, leggiamo che è dallo scorso 30 luglio 2025 che Credit Agricole è accreditata di una partecipazione aggregata del 20,104 per cento nel capitale di Piazza Meda. Tutta la quota è detenuta per il tramite della società controllata Delfinances.

Scendendo più nel dettaglio e scorporando la partecipazione totale per tipologia, il 19,804 per cento della quota fa riferimento a diritti di voto riferibili ad azioni della banca di Piazza Meda mentre il restante 0,3 per cento fa riferimento ad altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (Contratto derivato di tipo “Total return swap” con regolamento in contanti ma con diritto di Delfinances di richiedere, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie, che il regolamento avvenga con consegna fisica delle azioni sottostanti al contratto derivato stesso).

Fin qui l’aspetto più propriamente tecnico.

La parte più interessante della nota di Consob riguarda però le future intenzioni di Credit Agricole. La banca francese ha comunicato a Consob che non è sua intenzione acquisire o esercitare alcun tipo di controllo sul Banco BPM. Ciò significa che, dopo essere salita ad oltre il 20 per cento, Credit Agricole continuerà a tenere la propria partecipazione al di sotto della soglia che farebbe scattare un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria.

Oltre ad aver messo nero su bianco le loro intenzioni, i francesi hanno anche reso noto di aver avviato il processo per la presentazione di formale istanza presso le competenti autorità di vigilanza per ottenere le autorizzazioni necessarie ad incrementare la propria partecipazione diretta o indiretta in Banco BPM sopra al 20 per cento.

In pratica anche nel caso in cui dovesse esserci una ulteriore salita nel capitale di Banco BPM, comunque non si andrebbe mai sulla quota che, per legge, farebbe scattare l’obbligo dell’OPA.

Cosa fare con le azioni Banco BPM dopo la mossa di Credit Agricole

Nell’attuale dinamica dei prezzi di Banco BPM, quota 11,20 euro, già testata a fine luglio assume un ruolo fondamentale. Primo perchè si tratta dei massimi dell’ultimo decennio e secondo perchè il suo superamento spingerebbe i prezzi fino a 11,5 euro. Attualmente la dinamica sembra essere costruttiva e tale resta fino a quando i prezzi non dovessero stornare fino ad arrivare a 10 euro dove viceversa sono collocati i minimi delle ultime settimane.

Nel mese di agosto non ci sono state prese di posizione degli analisti sul Banco BPM. La valutazione più recente resta quindi quella di Barclays che a fine luglio aveva ribadito il rating overweight sul titolo (sovra-pesare nel portafoglio) alzando il prezzo obiettivo a 11,1 euro, praticamente sui livelli attuali. L’upside implicito in questa valutazione se l’è mangiato il positivo andamento del titolo nelle ultime settimane.

