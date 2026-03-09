Crollo Borsa Italiana -Borsanside.com

Avvio di settimana all’insegna delle vendite per Piazza Affari, con il Ftse Mib scivola con decisione in territorio negativo in un contesto di crescente tensione geopolitica. Quasi tutto il listino milanese si muove in forte ribasso, con l’eccezione di pochi titoli difensivi, mentre gli investitori riducono l’esposizione sugli asset più ciclici e sensibili al rischio. A pesare sul sentiment dei mercati è l’allargamento della guerra tra Stati Uniti e Iran, che sta alimentando timori per la stabilità dell’area mediorientale e per le conseguenze sull’economia globale.

L’escalation militare ha avuto effetti immediati sul mercato energetico. Il prezzo del petrolio è tornato a correre, superando la soglia dei 100 dollari al barile, sostenuto sia dalle tensioni geopolitiche sia dai tagli alla produzione messi in campo dai principali esportatori della regione. Il rally del greggio riaccende le preoccupazioni per un possibile shock inflazionistico, in grado di rallentare la crescita economica e complicare il quadro per le banche centrali.

Il clima di forte avversione al rischio si riflette anche sugli altri mercati globali. Le borse europee hannoi aperto la seduta in rosso, mentre i future statunitensi segnalano cali superiori all’1,5%. In Asia, la Borsa di Tokyo ha chiuso con un tonfo superiore al 5%, confermando la natura globale delle vendite.

In questo contesto, anche Piazza Affari si allinea alla debolezza degli altri listini. Nelle prime ore di contrattazione il Ftse Mib scivola fino a perdere oltre il 2%, arrivando a scendere sotto la soglia dei 43.000 punti per la prima volta dall’inizio di dicembre. Il movimento riflette un generale riposizionamento dei portafogli da parte degli investitori, che privilegiano asset più difensivi e riducono l’esposizione ai settori più ciclici.

Tra questi, il comparto bancario si conferma uno dei più penalizzati dalle vendite. Le banche risultano infatti tra i titoli più liquidi e sensibili alle variazioni del sentiment di mercato, motivo per cui spesso diventano il principale bersaglio nelle fasi di sell-off generalizzato.

Sell-off sui bancari: Unicredit e Mediobanca tra i titoli più colpiti

La debolezza del mercato si riflette in modo evidente sul comparto finanziario, che guida i ribassi del listino milanese. In media i titoli bancari registrano perdite superiori al 3%, segnalando un marcato deterioramento del sentiment degli investitori verso il settore.

Tra i principali istituti quotati spicca il calo di Unicredit, che arretra del 3,65% portandosi a quota 63,84 euro. Il titolo, tra i più capitalizzati di Piazza Affari, risente delle vendite che stanno colpendo l’intero comparto bancario europeo. In flessione anche Mediobanca, che cede il 3,31% scendendo a 15,2 euro, confermando la pressione sul settore finanziario.

Il sell-off coinvolge in generale tutte le principali banche italiane. Gli investitori stanno riducendo l’esposizione sul comparto a causa dell’elevata sensibilità dei titoli finanziari al ciclo economico e alle dinamiche dei mercati obbligazionari. In una fase caratterizzata da forte incertezza geopolitica e da timori di rallentamento economico, il settore bancario tende infatti a essere tra i primi a subire prese di profitto e vendite.

La corsa del petrolio rappresenta un ulteriore elemento di preoccupazione per i mercati. Un greggio stabilmente sopra i 100 dollari potrebbe riaccendere l’inflazione e mettere sotto pressione i consumi e gli investimenti delle imprese. Uno scenario di questo tipo rischierebbe di ridurre la domanda di credito e di aumentare il rischio di deterioramento della qualità degli attivi nei bilanci bancari.

Inoltre, le tensioni sui mercati finanziari portano spesso a una maggiore volatilità sui titoli di Stato e sul mercato obbligazionario. Le banche, che detengono ingenti portafogli di bond governativi, risultano particolarmente sensibili a queste dinamiche. Di conseguenza, quando aumenta l’incertezza sui mercati globali, il comparto bancario tende a subire vendite più intense rispetto ad altri settori.

Performance sotto pressione: il bilancio dell’ultimo mese

Il sell-off delle ultime settimane ha inciso in modo significativo sulla performance dei principali titoli bancari italiani. Il deterioramento del quadro geopolitico, unito alla volatilità dei mercati energetici e finanziari, ha progressivamente indebolito il sentiment degli investitori verso il settore.

Nel caso di Unicredit, il ribasso recente ha portato il titolo a registrare una flessione di circa il 13% su base mensile. Il calo riflette il clima di forte incertezza che domina i mercati dall’inizio dell’escalation geopolitica. Nonostante la correzione dell’ultimo periodo, il titolo mantiene tuttavia una performance positiva nel lungo periodo: su base annua Unicredit segna ancora un progresso di circa il 19%, segno che il rally registrato nei mesi precedenti resta in parte intatto.

Più pesante il bilancio per Mediobanca. Il titolo evidenzia infatti una discesa del 19% nell’ultimo mese, segnalando una pressione di vendita più marcata rispetto ad altri istituti del listino. Ancora più significativo il dato su base annua, dove Mediobanca registra un calo complessivo del 21%, evidenziando come il deterioramento del contesto di mercato abbia inciso profondamente sulla valutazione del titolo.

La divergenza tra le performance dei due istituti evidenzia come il sell-off non colpisca in modo uniforme tutte le banche. Tuttavia, il quadro complessivo resta dominato dai fattori macroeconomici e geopolitici. L’evoluzione del conflitto in Medio Oriente e l’andamento dei prezzi energetici continueranno probabilmente a rappresentare i principali driver per i mercati nelle prossime settimane.

