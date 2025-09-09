Azioni Banco BPM - BorsaInside.com

Dopo aver aperto in forte rialzo l’odierna seduta di borsa sfruttando il sentiment positivo che caratterizza il settore bancario italiano a seguito della riuscita dell’OPAS di Monte dei Paschi su Mediobanca, le azioni Banco BPM hanno rallentato la loro marcia. E così al giro di boa delle ore 13.00, il titolo di Piazza Meda potrebbe presentarsi con un verde dello 0,6 per cento comunque pari al doppio del segno positivo che il Ftse Mib sta registrando. Nonostante l’entità della progressione di Banco BPM si sia assottigliata, comunque, grazie soprattutto al rally di ieri, il titolo resta su forte verde su base settimanale con una progressione del 3,4 per cento rispetto a cinque giorni fa. Segno positivo anche su base mensile (sempre attorno al 3 per cento) mentre da inizio anno la quotata strappa con un balzo del 54 per cento.

Tutti questi numeri se da un lato sono espressione di un titolo in salute, dall’altro potrebbe anche indurre a pensare che lo spazio per un ulteriore rialzo possa essersi esaurito. Proprio a questa domanda sembra aver dato una risposta gli analisti di JP Morgan che, in un report dedicato al settore bancario europeo nel suo insieme, hanno citato anche Banco BPM. Apparentemente la valutazione della banca d’affari Usa su Piazza Meda pur non essendo di quelle memorabili sembra essere positiva, in realtà però è piena di indicazioni prudenziali di cui i trader dovrebbero tenere conto prima di definire la loro strategia.

Restare neutrali sulle azioni Banco BPM è l’esortazione di JP Morgan

Tanto per iniziare c’è il rating assegnato da JP Morgan sulle azioni Banco BPM che pesa come un macigno sulle prospettive del titolo: quel neutral, oramai in vigore da tanto tempo significa solo una cosa, restare prudenti. Per quanto riguarda invece il target price esso è stato oggetto di una revisione al rialzo a 12 euro. Un upgrade di prezzo obiettivo è sempre una buona notizia, tuttavia sarebbe il caso di tenere conto che oggi il titolo di Piazza Meda prezza a 12,02 euro, sopra il prezzo obiettivo assegnato dalla banca d’affari Usa. Questo significa solo una cosa: non c’è upside sul titolo. E se a ciò ci aggiunge la raccomandazione neutrale ecco che la prospettive di JP Morgan sulle azioni Banco BPM completa la sua quadratura: il titolo è arrivato al suo prezzo target, non ha spazio per crescere e non da comprare.

Non si tratta di un parere isolato perchè tutte le ultime prese di posizione sulle azioni Banco BPM sono risultate simili: Jefferies ad agosto aveva ribadito il rating hold con target price aumentato a 11,6 euro; Mediobanca aveva ribadito neutral con target price a 10,7 euro. Insomma il posizionamento di JP Morgan non è una eccezionalità ma è la regola.

Poche le evidenze sul titolo segnalate dalla banca d’affari Usa. Commentando la decisione di confermare il rating neutral, gli analisti hanno fatto riferimento alle buone performance operative della quotata nonchè alla sua capacità di riuscire a crescere sfruttando a pieno due punti di forza: i fondamentali solidi e i risultati commerciali messi a segno. Parlando di numeri la recente semestrale del gruppo ha messo in evidenza un utile netto pari a oltre 1,2 miliardi di euro che già copre il 62 per cento degli obiettivi di tutto l’anno in corso oltre alle buone indicazioni sulla remunerazione degli analisti. Tuttavia c’è da considerare l’uscita di Banco BPM dal risiko del settore bancario dopo che Unicredit, constatato il fallimento dell’operazione, ha fatto un passo indietro ritirando l’OPS.

Cosa fare con le azioni Banco BPM in borsa

Partendo dal rating neutral assegnato da JP Morgan, se ne deduce che la prima cosa da fare è restare prudenti. Dal punto di vista tecnico, poi, Banco BPM ha sfondato la resistenza a 12,06 euro e ora è alle prese con la seconda resistenza a 12,27 euro. Fino ad ora il muro non ha ceduto e infatti i prezzi sono prima arrivati a un massimo intraday a 12,21 euro per poi fare retromarcia e attestarsi su un verde più contenuto. Può essere che nel corso della giornata il titolo faccia altri test proprio con la stessa resistenza. Situazione che, lato operativo, si può sfruttare anche operando a leva con strumenti derivati come i CFD.

