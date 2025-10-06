Azioni Banco BPM - BorsaInside.com

In un contesto generale che vede la borsa di Milano registra un leggero ribasso sotto quota 43200 punti, le azioni Banco BPM si stanno muovendo in direzione diametralmente opposta. La quotata sta infatti mettendo in cassaforte circa un punto percentuale, imponendosi come una delle migliori di tutto il settore bancario. Il momento attraversato dalla banca guidata da Castagna è molto particolare visto che i prezzi continuano a restare sempre a ridosso dei 13 euro dopo aver raggiunto nella seduta del 29 settembre scorso il nuovo massimo storico a quota 13,02 euro.

I frutti di questa inesorabile progressione di Banco BPM verso i valori più alti di sempre si vedono tutti nella prestazione a un mese della quotata (ora positiva per il 12,5 per cento) e in quella anno su anno (positiva per il 120 per cento). Non serve essere dei grandi esperti di finanza per evidenziare che abbiamo a che fare con numeri capaci di fare la storia. Tutto questo, però, potrebbe avere anche un altro risvolto della medaglia di certo potenzialmente meno gratificante. Se un titolo cresce troppo, infatti, lo spazio per un ulteriore upside può ridursi. A volte non servono particolari motivazioni per questo ritracciamento ma si tratta di un comportamento del tutto fisiologico.

Ebbene potrebbe non essere questo il caso delle azioni Banco BPM che, al contrario, vengono viste da alcuni analisti ancora in crescita. Ci riferimento alle valutazioni recentemente formulate da Deutsche Bank e da Barclays. Entrambe bullish, entrambe con upside – sia pure differente, entrambe capaci di sostenere il titolo di Piazza Meda sui massimi in area 13 euro.

📈 Con eToro hai subito la demo gratuita per imparare ad investire in azioni a zero rischi

Fin dove si possono spingere le azioni Banco BPM?

Non ci sono notizie price sensitive sul titolo Banco BPM e così proprio i recenti aggiustamenti nelle valutazioni operati da Deutsche Bank e Barclays possono spiegare il sempre alto hype. Partiamo dagli esperti tedeschi che hanno ribadito il rating buy in essere portando il target price a 13,3 euro contro gli 11,3 euro precedenti che risalivano a giugno scorso. Il prezzo obiettivo non è tanto distante delle quotazioni attuali, ma quegli 0,3 euro di differenza sono comunque un buon potenziale di upside anche perchè, non va scordato, stiamo parlando di una quotata che è cresciuta tantissimo da inizio anno.

Sulla stessa scia si sono mossi gli esperti di Barclays che hanno confermato il rating a overweight ossia sovrapesare nel portafoglio portando il target price a 14,5 euro, molto sopra agli 11,2 euro precedenti. In questo caso il potenziale di rialzo rispetto ai prezzi attuali è ancora più ampio.

Al di là delle sfumature, le due valutazioni su Banco BPM sono molto forti. C’è un eccesso di ottimismo in queste valutazioni? Forse si perchè, in entrambi i casi, si tratta di giudizi che sono sopra le medie. Attualmente sono in atto 15 coperture sulla quotata di Piazza Meda e di queste ben 9 sono neutrali (rating neutral o hold mantenere). Quindi per la netta maggioranza degli analisti, le azioni Banco BPM sono cresciute troppo e non è più una buona idea continuare a comprare. Ma il punto non è solo questo. Il fatto che il target price medio sia pari a 12,46 euro significa che siamo già sopra ai prezzi correnti del titolo e che quindi non c’è più alcun potenziale di rialzo. Insomma per la view corrente, Banco BPM ha già dato e forse è il caso di guardare ad altro. A parziale compensazione di tutto questo il fatto che, tra gli analisti con copertura arriva, c’è chi è ancora più ottimista dei citati Barclays e Deutsche Bank e vede Piazza Meda fino a 15,6 euro ossia il 21 per cento in più rispetto ai prezzi attuali.

Chi avrà ragione?

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4.6 /5 ✓ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.2 /5 ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 3.5 /5 ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 3.6 /5 ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it