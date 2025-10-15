Azioni BPER, Banco BPM, Intesa Sanpaolo e MPS (www.risparmioggi.it)

Non è una giornata particolarmente dinamica per il settore bancario italiano che sembra pagare la forte effervescenza al contrario in atto sul settore del lusso. In questa prima metà della seduta di borsa, infatti, gli investitori stanno premiando titoli come Moncler e Brunello Cucinelli preferendo al contrario alleggerire la loro posizione sulle banche. Risultato à che le due big del lusso strappano rialzi molto consistenti (addirittura oltre il 9 per cento nel caso del titolo dei piumini) mentre le banche registrano ribassi attorno all’1 per cento.

Non c’è un motivo specifico alla base di questa dinamica. Negli Stati Uniti ha preso il via ieri la stagione delle trimestrali con i conti delle grandi banche d’affari. Teoricamente quindi il settore a livello globale avrebbe un certo potenziale di visibilità. A Piazza Affari però questo passa in secondo piano dinanzi alla riscoperta del settore del lusso che, a differenza di quello bancario, negli ultimi mesi (a dire poco) ha brillanto molto di meno. Insomma se si preferisce comprare il lusso e vendere (senza eccessi) le banche è unicamente per ragioni di opportunismo strategico.

Questo processo, però, non deve far passare in secondo piano il potenziale del settore bancario italiano. E a quasi a volerlo ricordare oggi sono intervenuti gli analisti di Equita con un’analisi a tutto tondo sul settore in vista dell’avvio, anche in Italia, della stagione delle trimestrali.

Banco BPM, MPS, BPER Banca e Intesa Sanpaolo sono i quattro bancari su cui gli analisti di Equita hanno rivisto la loro valutazione. Per tutti aggiornamento al rialzo del target price (quindi maggiore potenziale di upside) ma non tutte queste banche sono da trattare allo stesso modo. Due sono da comprare mentre le altre due da vendere.

E allora vediamo nel dettaglio chi è buy e chi invece è hold.

👉🏻 Investi sulle azioni delle banche con eToro: la demo è sempre gratuita

Le banche da comprare e quelle da mantenere per Equita

Gli analisti di Equita non fanno sconti al settore bancario italiano. E’ vero le banche sono sulla cresta dell’onda da tempo ma non tutte restano da comprare.

Nel dettaglio, il rating buy e quindi il consiglio di acquisto è stato ribadito su BPER Banca e Intesa Sanpaolo mentre Banco BPM e Monte dei Paschi restano solo da mantenere (rating hold). Da questi rating differente traggono origine view molto diverse tra loro: più ottimistiche per le prime due banche, più prudenziali per le altre due.

Come anticipavamo però all’inizio in tutti e quattro i casi il target price è stato rivisto al rialzo. Quello sulle azioni BPER Banca sale a 11,5 euro contro gli 11 euro precedenti. Il titolo della quotata modenese cambia a 9,34 euro in ribasso dell’1,9 per cento rispetto a ieri e dell’1,74 per cento rispetto a un mese fa. Niente di allarmante perchè da inizio anno svetta un verde del 57 per cento. Assumendo come riferimento proprio il target price assegnato da Equita emerge un potenziale di upside di oltre 2 euro rispetto ai prezzi attuali.

Sempre restando tra le banche da comprare, ci sono poi le azioni Intesa Sanpaolo per le quali la sim milanese ha fissato il target price a 6,3 euro contro i 6 euro di luglio. La banca guidata da Messina oggi scambia a 5,42 euro, in ribasso dello 0,98 per cento rispetto a ieri e del 3,4 per cento nell’ultimo mese. Anche in questo caso la situazione non preoccupa perchè parliamo di un titolo apprezzato del 40 per cento da inizio anno. Un upside potenziale interessante completa il quadro.

Sia BPER Banca che Intesa Sanpaolo nelle prossime settimane toglieranno il velo dai conti trimestrali. L’evento potrebbe garantire una certa visibilità ai due titoli che, a quel punto e assumendo il punto di vista di Equita, potrebbero essere delle interessanti occasioni di acquisto.

Cosa che invece non sono, sempre stando alla sim milanese, Monte dei Paschi e Banco BPM ossia due quotate che, sia pure su dossier del tutto diversi e che hanno avuto esiti differenti, sono state al centro del risiko bancario italiano. Sulle azioni MPS il nuovo target price assegnato da Equita è 8,6 euro contro gli 8,2 euro di inizio agosto. Monte dei Paschi scambia a 7,14 euro in ribasso dell’1,6 per cento rispetto a ieri e del 16 per cento su base mensile. Anche in questo caso, però, il discorso è sempre lo stesso: è presente un forte verde da inizio 2025 (+6,5 per cento). Infine per quello che riguarda le azioni Banco BPM il nuovo prezzo obiettivo è 12,2 euro contro i 10,4 euro precedenti. Piazza Meda oggi scambia a 12,26 euro in ribasso dell’1,9 per cento rispetto a ieri e del 4 per cento mensile. Passivi che passano in secondo piano dinanzi al verde del 58 per cento accumulato nel 2025.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4.8 /5 ✓ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.6 /5 ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 3.7 /5 ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.7 /5 ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it