In un contesto generale che vede il Ftse Mib registrare un ribasso dello 0,4 per cento in scia alle minacce Usa sull’introduzione di dazi al 30 per cento contro l’Europa a partire dal primo agosto, c’è un titolo che si sta muovendo a dir poco in controtendenza. Stiamo parlando di Banco BPM che, dopo circa un’ora e mezza dall’apertura degli scambi, avanza del 3 per cento a quota 10,32 euro. Premesso che, in generale, le quotate del settore bancario sembrano essere ben impostate, è evidente che la quotata di Piazza Meda abbia una sorta di marcia in più. Tra l’altro è proprio grazie al rialzo in atto se il titolo consolida la sua prestazione su base annua e su base mensile. Rispetto a un mese fa i prezzi sono più alti del 4 per cento mentre anno su anno il balzo è del 66 per cento. Una delle migliori performance di tutto il Ftse Mib sia nel medio che nel lungo termine oggi trova la sua consacrazione in un andamento che quasi stupisce vista la forte incertezza che caratterizza Piazza Affari.

E allora cosa sta succedendo alle azioni Banco BPM? Cosa spiega un simile balzo in avanti dei prezzi in un contesto non di certo favorevole?

Cosa sta succedendo alle azioni Banco BPM in borsa?

La forte progressione in atto su Banco BPM non è un caso ma è giustificata da almeno due catalizzatori diversi. Da un lato c’è la richiesta che il Crédit Agricole ha formulato alla BCE per salire ad oltre il 20 per cento del capitale di Piazza Meda, dall’altro ci sono le indicazioni formulate dal TAR del Lazio in merito al ricorso presentato da Unicredit sull’uso della golden power da parte del governo nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio promossa da Piazza Gae Aulenti sul Banco BPM.

Per quello che riguarda la mossa dei francesi, è notizia di questa mattina la decisione del consiglio di amministrazione di Crédit Agricole di formulare ufficiale richiesta alla BCE per avere il via libera al superamento del 20 per cento del capitale del Banco BPM da partire dall’attuale 19,8 per cento detenuto. L’obiettivo dei francesi è quello di qualificarsi tra gli azionisti significativi di Piazza Meda. Contestualmente il CdA di Crédit Agricole ha evidenziato, ancora una volta, che non è sua intenzione arrivare all’acquisizione di una quota di controllo dell’istituto bancario italiano. Nonostante questo paletto, però, è ovvio che la mossa dei francesi stimoli l’appeal sulle azioni Banco BPM che tornano ad avere una forte visibilità in scia alla possibilità che possa aprirsi una competizione su Piazza Meda.

Tutto questo in un contesto in cui l’OPS di Unicredit continua ad avere un riscontro da minimi termini. Stando ai dati più aggiornati, alla data dell’11 luglio 2025 risultavano essere state portate in adesione 2.137.954 azioni dell’istituto guidato da Giuseppe Castagna ossia lo 0,141102 per cento delle azioni oggetto dell’offerta stessa. Davvero molto esigui i volumi tanto che nella sola seduta di venerdì 11 luglio sono state apportate all’offerta appena 89.122 azioni di Banco BPM.

Con l’OPS di Unicredit alle spalle al muro, la decisione del TAR del Lazio di accogliere in parte il ricorso presentato da Unicredit contro le condizioni imposte dal governo italiano, apre prospettive ancora più incerte del già complesso presente perchè, dopo il pronunciamento, non è chiaro quello che potrebbe accadere.

Tenendo conto che l’OPS scade il 23 luglio prossimo, non è da escludere che la Consob possa decidere di sospendere la scadenza (come ha già fatto in precedenza). Non solo ma non è da escludere che possano anche esserci dei ricorsi da parte di entrambe le parti (quindi sia Unicredit che Banco BPM) al Consiglio di Stato che, dopo il TAR; è il secondo grado della giustizia amministrativa dopo il TAR. Non solo ma lo stesso governo, essendo stato in parte accolto il ricorso di Piazza Gae Aulenti, ora dovrà procedere governo ad una riformulazione del DPCM e quindi adottare un nuovo provvedimento. Insomma non solo la sentenza del TAR ha mantenuto intatta l’incertezza (tanto che questa mattina si proclamano vincitori sia Unicredit che Banco BPM che lo stesso governo) ma rischia di allungare ancora di più le tempistiche di un’OPS che doveva essere il caposaldo del risiko bancario italiano e che invece rischia di restare solo sulla carta.

Una sola cosa è certa: ai trader non mancano gli spunti operativi per sfruttare questa situazione. Lo sta mostrando proprio il rally di Banco BPM in atto oggi.

