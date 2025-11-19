Azioni BFF Bank - BorsaInside.com

Non sempre gli upgrade sul rating di società quotate è sinonimo di apprezzamento di borsa. Di solito è così e quindi i titoli che sono al centro di promozioni da parte degli analisti tendono a registrare un apprezzamento ma ci sono anche dei casi in cui la notizia dell’upgrade passa in secondo piano. Proprio questo è ciò che sta avvenendo questa mattina alle azioni BFF Bank. La quotata sul segmento Mid Cap è infatti è in rialzo di appena lo 0,1 per cento a quota 10,6 euro dopo la notizia della rivalutazione da parte dell’agenzia internazionale Moody’s. Per effetto dell’esigua entità della progressione, il verde accumulato dal titolo nell’ultimo mese resta attorno al 4 per cento; confermata al 17 per cento anche la prestazione da inizio anno.

Moody’s alza il rating su BFF Bank

Moody’s ha rafforzato il giudizio su BFF Bank, mettendo in evidenza un miglioramento strutturale della qualità patrimoniale dell’istituto e un minor rischio di rifinanziamento. L’agenzia internazionale, nella sua recente valutazione, ha elevato di un notch diversi indicatori chiave: il Baseline Credit Assessment è passato a ba2, mentre il rating sui long-term bank deposits è salito a Baa2, collocandosi un livello sopra la soglia dell’investment grade. A completare il quadro è poi l’outlook stabile a dimostrazione della convinzione che i progressi recentemente registrati possano mantenersi nel medio termine, senza pressioni immediate né al rialzo né al ribasso.

Ala base della revisione al rialzo del rating da parte di Moody’s ci sono tre diversi fattori tutti citati nel report: il riferimento alla maggiore capacità di assorbimento delle perdite grazie a una posizione di capitale più robusta; il migliore profilo di funding, con minor ricorso a fonti di finanziamento potenzialmente volatili e in ultimo ma non meno importante l’avvenuto aggiornamento della metodologia interna, che ha ridefinito i parametri applicati al settore bancario, favorendo istituti con modelli operativi specializzati e buona qualità degli attivi.

La trimestrale di BFF Bank in primo piano

Il miglioramento dei rating su BFF bank è arrivato appena pochi giorni dopo la pubblicazione dei conti dei primi nove mesi del 2025 della quotata. I risultati hanno deliuneato un quadro operativo articolato. L’utile netto di BFF si è infatti fermato a 107,65 milioni di euro, in calo del 43 per cento rispetto ai 189,92 milioni registrati nello stesso periodo del 2024. Il decremento è tuttavia attribuibile a un effetto straordinario, con l’aumento al 65 per cento (dal precedente 50 per cento) del tasso di contabilizzazione degli interessi di mora e dei diritti di incasso sui costi di recupero, riportato in linea con il tasso storico di recupero. Depurando tale impatto, l’utile netto rettificato di BFF Bank al termine del periodo di riferimento sarebbe cresciuto a 118,1 milioni dai 103,2 milioni dello scorso anno, segnalando una dinamica operativa più solida di quanto mostrino i dati headline.

Scendendo nel conto economico, poi, margine di intermediazione si è attestato a 279,52 milioni dai precedenti 366,9 milioni, principalmente per effetto della contrazione del margine di interesse, in un contesto di normalizzazione dei rendimenti e di maggiore competizione sul funding. Dal punto di vista creditizio, al 30 settembre 2025 gli impieghi verso la clientela erano invece pari a 10 miliardi, in lieve riduzione dai 10,06 miliardi di inizio anno. I crediti deteriorati netti, per finire, si erano attestati a 1,78 miliardi, registrando un miglioramento rispetto agli 1,9 miliardi di fine 2024.

Sul fronte patrimoniale, il coefficiente CET1 Ratio di BFF è salito al 13,4 per cento, un livello ben superiore al requisito SREP del 9,7 per cento, mettendo in evidenza capacità di tenuta e spazio di manovra regolamentare.

Dalla trimestrale di BFF Bank sono poi arrivate importanti novità anche sul versante della remunerazione degli azionisti: BFF ha infatti ricevuto la conferma della rimozione dei vincoli alla distribuzione dei dividendi e quindi ha già annunciato che tornerà ad applicare la propria politica di payout a partire dai risultati annuali 2025, con approvazione prevista per aprile 2026, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di capitale.

Guardando avanti, la banca ha poi anticipato che nuovi target di medio periodo verranno illustrati con il piano strategico previsto nel 2026.

Alla luce dell’upgrade di Moody’s e del rafforzamento dei ratios patrimoniali, il mercato potrebbe accogliere con crescente interesse le prossime linee guida industriali.

