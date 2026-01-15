Azioni BFF Bank - BorsaInside.com

Le azioni BFF Bank stanno registrando oggi una delle peggiori sedute della loro storia di borsa, con un crollo dell’11,18 per cento a 8,62 euro. Un sell-off brusco che interrompe la fase di apparente stabilità che aveva caratterizzato a inizio 2026 la quotata del risparmio gestito e soprattutto riporta l’attenzione degli investitori sui rischi che stanno emergendo sul profilo reddituale della banca. Prima di scendere nel dettaglio dei fatti, ecco alcuni dati: l’odierno crollo delle quotazioni porta il saldo negativo dell’ultimo mese a circa -8 per cento, mentre la performance da inizio anno scivola a -9 per cento, segnando un netto cambio di passo rispetto alle sedute precedenti, caratterizzate da scambi contenuti e volatilità ridotta.

La violenza del movimento sorprende per tempistica: il calo arriva infatti dopo una serie di giornate relativamente tranquille, senza segnali tecnici evidenti di stress. Questo ha alimentato interrogativi tra gli operatori: perché tutti stanno vendendo oggi? Cosa è cambiato nel quadro fondamentale del titolo BFF Bank?

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Perché le azioni BFF Bank stanno crollando?

Alla base delle forti vendite c’è un deterioramento improvviso del sentiment, innescato da una revisione al ribasso delle prospettive da parte degli analisti. Il mercato sta rapidamente riprezzando uno scenario meno favorevole per la banca, soprattutto sul fronte della crescita dei ricavi e della redditività nel breve-medio periodo.

Il sell-off odierno sembra quindi legato più a una rivalutazione delle attese che a un singolo evento societario. Dopo mesi in cui il titolo aveva beneficiato di un contesto tutto sommato favorevole, ora sembrano proprio emergere segnali di rallentamento che stanno inducendo gli investitori a ridurre l’esposizione. In particolare, il venir meno di alcuni driver ciclici sta facendo emergere una maggiore sensibilità del modello di business alle condizioni di mercato.

In questo contesto, le vendite appaiono guidate soprattutto da investitori istituzionali, con un effetto amplificato dalla liquidità relativamente contenuta del titolo.

Downgrade Kepler Cheuvreux: rating tagliato e stime in revisione

Il catalizzatore principale del ribasso è rappresentato dal doppio downgrade di Kepler Cheuvreux, arrivato proprio oggi. Gli analisti hanno abbassato il giudizio sul titolo da buy a hold, riducendo contestualmente il target price da 12,5 a 10,30 euro. Una revisione significativa, accompagnata anche dall’uscita di BFF Bank dalla Selected List delle mid cap europee, segnale di un deterioramento strutturale della view sul titolo. Insomma una bocciatura a 360 gradi che ha aperto la porta al tracollo del titolo in borsa.

Secondo Kepler, il quarto trimestre 2025 di BFF Bank potrebbe rivelarsi più debole rispetto alla media storica, senza beneficiare della consueta accelerazione stagionale. Gli analisti ritengono infatti che il gruppo non riuscirà a intercettare quella spinta tipica dell’ultima parte dell’anno, a causa di volumi più contenuti, ricavi sotto pressione e costi di raccolta in aumento, elementi che incidono negativamente sul margine di interesse.

Le nuove stime indicano un margine di interesse (NII) di 78 milioni di euro, in crescita su base annua ma inferiore alle precedenti aspettative, e un utile netto rettificato di 35 milioni, in calo del 13 per cento. A pesare è soprattutto la mancata evoluzione dei tassi a breve termine, che risulta penalizzante rispetto allo scenario ipotizzato in precedenza.

Broker consigliato (5/5) ✓ Broker con 50 anni di esperienza globale Deposito minimo 0$ ✔️ Broker regolamentato Inizia ora Recensioni ✓ Broker con 50 anni di esperienza globale

✓ Assistenza clienti in italiano

✓ Regime fiscale amministrato 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Implicazioni su dividendo e capitale: perché il consenso è sotto pressione

Il quadro delineato da Kepler ha riflessi anche sulle metriche patrimoniali e sulla remunerazione degli azionisti. Le attese sul dividendo per azione vengono riviste a 0,66 euro, mentre il Cet1 ratio post-accrual è stimato al 13,1 per cento, leggermente inferiore rispetto ai livelli dei primi nove mesi dell’anno. A incidere sono anche Rwa più elevati, stimati a 4,9 miliardi, e incassi più deboli nel portafoglio, segnale di un possibile allungamento dei tempi di recupero dei flussi di cassa.

Alla luce di questi fattori, Kepler ha tagliato le stime per il periodo 2025-2027 del 13-16 per cento, sottolineando come il consenso di mercato appaia ancora troppo ottimistico.

Il rischio, secondo gli analisti, è che nei prossimi trimestri possano arrivare ulteriori revisioni al ribasso, elemento che spiega la violenta reazione odierna del titolo.

Quindi se è vero che il crollo delle azioni BFF Bank riflette un rapido aggiustamento delle aspettative va anche tenuto conto che proprio la prospettiva di altre revisioni al ribasso annunciata dagli analisti di Kepler Cheuvreux, rende i trader molto nervosi. Da qui la pioggia di vendite sul titolo attivo nel segmento della finanza per la Pubblica Amministrazione.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com