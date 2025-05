Trimestrali doValue e Biesse - BorsaInside.com

Grandi movimenti sull’indice Euronext STAR Milan di Borsa Italiana a seguito della pubblicazioni di varie trimestrali. Da un lato, infatti, ci sono le azioni Biesse in caduta libera dopo i conti del primo trimestre e dall’altro ci sono le doValue che invece registrano un forte apprezzamento. Sullo sfondo le rispettive trimestrali. Il trend in atto sue due titoli conferma la capacità dei risultati trimestrali di spingere in una certa direzione anzicchè nell’altro il titolo interessato. Questo è proprio il motivo per cui tanti trader sfruttano proprio l’uscita dei conti per fare trading. Il discorso vale in generale a prescindere dal caso specifico di Biesse e doValue che tratteremo dei prossimi paragrafi.

Il fatto che un titolo reagisca apprezzandosi e un altro possa reagire crollando (magari perchè il primo ha messo a segno una trimestrale migliore delle attese della vigilia e il secondo peggiore) non è poi un problema. Usando infatti broker specializzati in CFD è possibile fare trading in entrambi i casi cavalcando quindi due situazioni diametralmente opposte. Un’operatività di questo tipo è permessa ad esempio dal broker IQ Option che in Italia è sempre più popolare per via delle sue condizioni competitive.

Crollo azioni Biesse dopo la trimestrale: cosa non è piaciuto ai trader

Nel primo pomeriggio le azioni Biesse stanno segnando un calo del 3 per cento a quota 7,5 euro. Si tratta di un rosso consistente che tuttavia diventa quasi di poco conto se si considera il -7 per cento registrato nel corso della mattinata. Ad ogni modo a causa della flessione, Biesse riduce il verde accumulato nell’ultimo mese al 18 per cento e allarga quello anno su anno che è superiore al 42 per cento. Come già accennato in precedenza dietro al crollo di Biesse ci sono i conti trimestrali ma soprattutto la decisione del CdA di ritirare il piano triennale 2024-2026 in atto a causa proprio dalla performance negativa messa a segno nei primi tre mesi dell’anno. I vertici della quotata si sono riservati di adottare un nuovo piano in futuro, nel momento in cui il contesto di mercato sarà più stabile.

Ora chi mastica di trading sa perfettamente che il ritiro del piano industriale è una delle cose peggiori che possano capitare e infatti è proprio questa decisione ad aver mandato a picco il titolo.

Per la cronaca Biesse ha chiuso il primo trimestre con ricavi pari 153,31 milioni di euro, in ribasso del 21,7 per cento rispetto ai 195,8 milioni messi a segno nel primo trimestre 2024 e con un margine operativo lordo adjusted che è crollato di quasi il 74 per cento passando da 16,8 milioni a 4,39 milioni di euro. Ovviamente a picco la marginalità che è crollata dall’8,6 per cento ad appena il 2,9 per cento. In quadro trimestrale si chiude con un risultato netto negativo per 2,81 milioni di euro che si raffronta con l’utile di 2,85 milioni che invece venne registrato nel primo trimestre 2024.

Rally azioni doValue dopo la trimestrale: cosa infiamma i trader?

Siamo sempre sullo Star ma sul fronte opposto con le azioni doValue che scambiando a 2,1 euro in rialzo del 4,6 per cento. Il verde consente al titolo di portare al 26 per cento il rialzo nell’ultimo mese e di ridurre il rosso anno su anno al 41 per cento.

A spingere il rialzo di oggi sono i conti trimestrali, periodo che si è chiuso con un forte miglioramento di tutti i parametri. In particolare i ricavi lordi sono saliti del 42,8 per cento a 141,44 milioni di euro molto sopra agli appena 99,04 milioni di un anno fa. Il consolidamento di Gardant e la crescita organica dekl gruppo hanno permesso al fatturato di salire.

Indicazioni positive anche dal margine operativo lordo che ha segnato un aumento a 51,42 milioni, in crescita del 106,1 per cento nel raffronto con i 24,95 milioni di un anno fa. Di conseguenza la marginalità ha registrato una progressione salendo dal 25,7 per cento al 36,4 per cento. A chiudere poi il cerchio è il risultato finale che è stato negativo per 946mila euro ma comunque nettamente migliore del rosso di 7,06 milioni euro dell’anno scorso.

Praticamente con la trimestrale doValue siamo dinanzi ad una situazione antitetica rispetto a quella di Biesse. Lo stesso dicasi per l’outlook che nel caso della società attiva nei servizi di credit management e real estate per banche e investitori, è stato confermato sia per il 2025 che per il 2026 in linea a quanto previsto nel piano industriale 2024-2026. Non solo ma essendo stato già raggiunto il target fissato per 2025 in relazione al portafoglio gestito, DoValue ha anche migliorato l’obiettivo per il 2025 a oltre 12 miliardi di euro. Ovviamente ciò è un altro fattore positivo per il titolo.

La vicenda antitetica di Biesse e DoValue sia da promemoria per chiunque è interessato a fare trading sulle trimestrali.

