Discreto spazio di visibilità anche per le azioni BPER Banca che, dopo circa un’ora dall’avvio della seduta, segnano una progressione dello 0,7 per cento attestandosi sopra quota 9 euro. Il verde della banca modenese non è tra i più consistenti del Ftse Mib (ci sono Unipol e Leonardo che stanno registrando un rialzo di quasi 2 punti percentuali), tuttavia consente alla quotata di allungare ancora di più la sua striscia positiva in atto oramai dallo scorso 6 agosto. Giusto per farsi un’idea del trend registrato dal titolo nella seconda settimane del mese, è sufficiente dare un occhio ai prezzi al termine della più recente seduta di scambi chiusa in rosso: 8,34 euro il 5 agosto scorso. Da allora ha avuto inizio una lunga fase rialzista che, come effetti, ha avuto il miglioramento della performance mensile (ora pari a +14 per cento) e soprattutto di quella annuale (aggiornata al 51 per cento).

Attenzione perchè qui stiamo parlando di numeri impressionanti e il problema, quando si è dinanzi a situazioni simili, è che lo spazio per un ulteriore margine di rialzo può comprimersi. Spesso non sono necessarie neppure notizie negative: semplicemente un titolo che è cresciuto tanto può subire realizzi più facilmente.

In realtà questo rischio non sembra esserci in casa BPER Banca perchè nel solo mese di agosto ci sono state ben quattro conferme di view bullish, tutte con upgrade di target price. Il segnale agli investitori di lungo corso e a chi attende alla finestra per capire se c’è ancora spazio per entrare, è quindi molto chiaro.

JP Morgan taglia la partecipazione nel capitale di BPER Banca

Prima di fare il punto sulle più recenti valutazioni rilasciate dagli analisti su BPER Banca, facciamo un rapido recap sulle più recenti notizie price sensitive che hanno interessato il titolo.

Proprio ieri è arrivato un assist dalla Consob in relazione alla composizione nell’azionariato della quotata modenese.

Nella nota si evince l’avvenuta riduzione delle quote detenute da due rilevanti azionisti di BPER: JP Morgan Chase e la Fondazione di Sardegna.

Il colosso bancario statunitense JP Morgan Chase, attraverso tre società controllate, ha portato la propria partecipazione aggregata in BPER al 6,708 per cento del capitale, in calo rispetto al 7,615 per cento rilevato il 16 luglio 2025. La riduzione è avvenuta il 4 agosto 2025, come indicato nei dati ufficiali.

La nuova composizione della partecipazione di JP Morgan si articola ora in tre componenti principali:

2,208 per cento riferito a diritti di voto su azioni ordinarie;

0,287 per cento come partecipazione potenziale, costituita da obbligazioni convertibili e da strumenti denominati Right to Recall privi di scadenza;

4,213 per cento legato ad altre posizioni lunghe con regolamento in contanti, in particolare Equity Swaps con scadenze comprese tra l’11 febbraio 2026 e il 30 maggio 2028, oltre a contratti a termine in scadenza il 22 gennaio 2026.

L’articolazione evidenzia la natura complessa della presenza di JP Morgan nel capitale di BPER, che non si limita al possesso diretto di azioni ma comprende anche strumenti derivati e posizioni finanziarie strutturate.

Parallelamente, sempre il 4 agosto 2025, la Fondazione di Sardegna ha visto ridursi la propria quota al 7,406 per cento del capitale sociale di BPER Banca. In precedenza, l’ente deteneva il 10,218 per cento (dato aggiornato al 14 ottobre 2020).

Il calo di entrambe le partecipazioni è collegato al nuovo assetto del capitale sociale dell’istituto, modificato in seguito all’aumento di capitale a servizio dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (OPS) promossa da BPER sulla totalità delle azioni della Banca Popolare di Sondrio. Come noto, l’operazione ha comportato l’emissione di nuove azioni, diluendo di conseguenza le quote relative dei soci preesistenti, anche in assenza di vendite dirette.

L’aspetto significativo nell’aggiornamento nella composizione dell’azionariato è che la riduzione delle partecipazioni di due degli investitori più rilevanti si va ad inserire in una fase di profonda trasformazione per BPER Banca, che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza sul territorio nazionale attraverso operazioni straordinarie e acquisizioni strategiche. In questo contesto l’integrazione con la Popolare di Sondrio rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e rafforzamento competitivo della quotata modenese.

Con la conclusione dell’OPS sulla Popolare di Sondrio e la definizione del nuovo capitale, sarà interessante osservare se e come questi principali azionisti decideranno di modulare ulteriormente le proprie partecipazioni nei mesi a venire.

Indicazione analisti è comprare azioni BPER Banca

Come abbiamo già anticipato nella premessa, nonostante il rally messo a segno da inizio 2025, le prospettive sul titolo restano positive. A dirlo non siamo noi ma ben quattro analisti che hanno confermato la view bullish nel mese di agosto. Nel dettaglio UBS che è la più ottimista tra gli ottimisti (rating buy e target price alzato a 11 euro), Jefferies e Equita (rating buy e target price a 10 euro) e per finire Mediobanca (rating outperform ossia farà meglio del settore di riferimento e target price a 10 euro).

Tutti i nuovi prezzi obiettivo sono più alti delle attuali valutazioni di BPER Banca e quindi rafforzano il potenziale di upside.

