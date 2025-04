Crollo azioni banche - BorsaInside.com

Apertura di contrattazioni peggiore per la borsa di Milano non ci poteva essere. Il Ftse Mib, fin dal primo minuto di scambi è infatti letteralmente affondato e dopo mezzora dall’avvio segna un rosso dell’1,5 per cento posizionandosi sotto ai 37900 punti. Sono tantissime le quotate che, per via dei loro ribassi, stanno appesantendo il modo molto marcato il paniere di riferimento di Piazza Affari. Nella stragrande maggioranza di casi si tratta di titoli appartenenti al settore bancario.

In particolare, fino ad adesso, le quotate peggiori della seduta sono BPER Banca che è in ribasso del 4,5 per cento, Banca Popolare di Sondrio e Unicredit in calo del 3,8 per cento e in più Prysmian, unico non bancario, che sta segnando una flessione del 3,9 per cento. Precisiamo che i segni verdi non mancano con le quotate più difensive (utility in primis) che sembrano essere finite nel mirino dei compratori forse proprio a causa del ripiego dai titoli bancari. Per la cronaca le quotate con i verdi più ampi sono A2A che avanza del 2,2 per cento e Terna che sta mettendo in cassaforte l’1,6 per cento.

E’ palesemente in atto sul mercato azionario italiano una fuga dal rischio. Logicamente dinanzi ad un crollo di simili dimensioni in molti si interrogano sulle ragioni di una simile situazione. Cosa sta succedendo a Piazza Affari? Perchè sono azioni del settore bancario come Unicredit, BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio ad essere travolte dalle vendite?

Cosa sta causando il crollo delle azioni bancarie e del Ftse Mib

C’è un motivo ben preciso per cui il paniere di riferimento di Piazza Affari sta soffrendo così tanto nella penultima seduta della settimana. La borsa di Milano e, più in generale, tutte quelle europee, stanno andando a picco in scia alle decisioni dell’amministrazione Trump di introdurre nuovi dazi. Ieri è stato il Liberation Day degli Stati Uniti e gli effetti si stanno vedendo proprio oggi. Interessante notare che le azioni italiane stanno crollando non in scia ad una prestazione negativa di Wall Street (che anzi ha chiuso in rialzo con il Dow Jones che ha guadagnato lo 0,56 per cento salendo a 42.225 punti, l’S&P 500 avanti dello 0,67 per cento a 5.671 punti e il Nasdaq avanti dello 0,87 per cento a 17.601 punti) ma a causa della forte preoccupazione per l’impatto dei dazi sull’industria esportatrice europea.

In questo contesto sono proprio le banche ad essere le più vendute per un motivo molto semplice: sono i titoli cresciuti di più negli ultimi mesi e quindi i primi ad essere ceduti (magari nell’ottica di un ripiegamento sulle utility). Tra gli industriali, invece, va male Prysmian che, già da tempo, sta pagando la rinuncia al dual listing a Wall Street e ora, con l’arrivo dei dazi, teme che possano esserci conseguenze negative ulteriori per le sue esportazioni.

I dazi Usa condizionano le azioni italiane

Dazi applicati dagli Stati Uniti in primo piano, quindi, con una certezza che è oramai evidentissima: saranno proprio loro a fare il bello e il cattivo tempo sul mercato azionario europeo.

Ma vediamo più nel dettaglio come funziona il dispositivo pensato da Trump.

A partire dal 5 aprile 2025 sarà introdotta una tariffa del 10 per cento su tutte le importazioni. Inoltre ben sessanta nazioni subiranno dazi superiori a questa stessa soglia dal 9 aprile. La decisione americana stravolge le relazioni commerciali globali.

Alle importazioni dall’Unione Europea verranno applicati dazi del 20 per cento, misura che la Casa Bianca ha specificato essere una ritorsione per le tariffe del 39 per cento che sono state applicate sulle importazioni dagli Stati Uniti. I dazi imposti dagli Usa all’UE sono però niente in confronto a quelli applicati contro la Cina che ammontano al 34 per cento con apertura ad un possibile aumento fino al 54 per cento considerando le attuali tariffe. Anche Giappone e India subiranno un incremento significativo, con dazi fissati rispettivamente al 24 per cento e al 26 per cento. I paesi verso i quali verranno applicati dazi più leggeri saranno invece il Regno Unito e il Brasile, entrambi oggetto di tariffe al 10 per cento.

I nuovi molto eterogenei introdotti dall’amministrazione Usa sono frutto di un lungo dibattito tra i tecnici della Casa Bianca. Erano varie le ipotesi in campo tra cui l’imposizione di dazi universali del 20 per cento, le tariffe reciproche paese per paese o un sistema con dazi ridotti per alcuni Stati selezionati.

L’adozione di queste nuove tariffe potrebbe avere ripercussioni significative sui mercati internazionali, sulle catene di approvvigionamento e sulle relazioni diplomatiche tra le principali potenze economiche globali. Resta da vedere come reagiranno i Paesi coinvolti e quali contromisure verranno adottate in risposta a questa nuova strategia commerciale degli Stati Uniti. Quello che è sotto gli occhi di tutti è come invece stanno reagendo le borse ossia con un sell-off.

