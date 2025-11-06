Azioni BPER Banca - BorsaInside.com

Un rialzo di circa un punto percentuale ha accolto in borsa la diffusione della trimestrale di BPER Banca. La quotata modenese sta passando di mano a 10,46 euro portando il verde accumulato nel corso dell’ultimo mese al 6,6 per cento. Niente male per un titolo che da inizio anno presenta una prestazione positiva del 75 per cento! Insomma, da quello che si può vedere dall’andamento odierno, il titolo BPER Banca sembrerebbe proprio aver trovato nei conti trimestrali un nuovo motivo per salire ancora. Ma fin a che punto potrebbe proseguire questo trend?

Per rispondere a questa domanda la prima cosa da fare è esaminare più nel dettaglio proprio i risultati nei primi nove mesi per poi confrontare il tutto con quelle che erano le previsioni della vigilia.

L’analisi della trimestrale di BPER Banca

Nei primi nove mesi del 2025, BPER Banca ha registrato un utile netto consolidato (escluse le quote di terzi) pari a 1,48 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 1,14 miliardi ottenuti nello stesso periodo dell’anno precedente. Solo nel terzo trimestre, l’utile è stato pari a 575 milioni di euro, a conferma di una dinamica reddituale robusta e coerente con l’espansione del perimetro del gruppo.

Andando avanti, poi, la gestione operativa sempre relativa ai primi tre trimestri, ha segnato un incremento del 31,4 per cento, attestandosi a 2,51 miliardi di euro, grazie alla combinazione tra maggiori ricavi e contenimento dei costi. In questo contesto, gli oneri operativi si sono ridotti del 3,7 per cento grazie alle sinergie generate dai processi di integrazione e la disciplina nella gestione delle spese.

Viceversa i proventi operativi sono cresciuti del 12,5 per cento attestandosi a quota 4,65 miliardi di euro, trainati dal buon andamento delle commissioni nette che sono cresciute del 13,8 per cento a quota 1,71 miliardi e grazie a un margine di interesse in aumento del 7,2 per cento a 2,7 miliardi.

Per finire, il cost/income ratio della quotata si è attestato al 46,8 per cento, uno dei migliori del settore domestico, a testimonianza di un’efficienza operativa in progressivo miglioramento.

Per quello che riguarda la qualità del credito, a fine primi nome mesi i crediti netti verso la clientela erano pari a circa 125,9 miliardi di euro. Positiva anche la qualità dell’attivo con un NPE ratio lordo pari al 2,3 per cento (1,2 per cento il netto) a dimostrazione della bassa incidenza dei crediti deteriorati sul portafoglio complessivo.

Sul fronte prettamente patrimoniale, il Common Equity Tier 1 (CET 1) ratio della banca si è posizionato al 15,1 per cento. In questo caso c’è un leggero calo rispetto al 15,8 per cento di fine 2024, ma comunque siamo sempre su livelli molto più alti dei requisiti regolamentari.

Aggiornamento della guidance 2025 di BPER Banca

Oltre ad aver approvato i conti relativi ai primi nove mesi del 2025, i vertici ci BPER hanno anche aggiornato le stime su tutto l’esercizio 2025 anche per tenere conto della fusione con la Banca Popolare di Sondrio.

La quotata modenese punta a chiudere l’anno con ricavi complessivi intorno ai 6,4 miliardi di euro, con un cost/income ratio sotto il 48 per cento e un costo del rischio inferiore a 35 punti base. La solidità patrimoniale dovrebbe rimanere elevata, con un CET 1 ratio superiore al 14,5 per cento.

Acconto sul dividendo BPER Banca 2026

Sulla base delle performance dei primi nove mesi e delle prospettive per l’intero 2025, il consiglio di amministrazione ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo 2026 (relativo all’esercizio 2025) pari a 0,10 euro per azione, per un esborso complessivo di 196 milioni di euro. La data di stacco della prima tranche della cedola è stata fissata per il 24 novembre prossimo. Pagamento a partire dal successivo 26 novembre.

Cosa fare in borsa con le azioni BPER Banca

La trimestrale di BPER Banca è indubbiamente forte e offre segnali di forza operativa, efficienza gestionale e sostenibilità patrimoniale. E’ chiaro che la fusione con la Popolare di Sondrio andrà a tradursi in una accelerazione della crescita e in sinergie concrete. Parallelamente la politica del dividendo in due tranche (con l’acconto in stacco a novembre) conferma l’impegno della banca a remunerare stabilmente i propri azionisti mantenendo al contempo una struttura di capitale solida. Questi elementi sono alla base del rialzo in atto sul titolo in borsa.

Premesso questo, cosa attendersi nel medio termine? Come abbiamo già accennato prima, il titolo è in forte rialzo da inizio anno. Secondo la media degli analisti, ci potrebbe però essere ancora spazio di crescita. Il target price medio è infatti pari a 11,4 euro, il 10 per cento in più rispetto alle quotazioni attuali. C’è quindi ancora potenziale di upside. Del resto il rating medio sulla base di 10 valutazioni attive è buy ossia comprare.

