BPER Banca in forte evidenza nella prima seduta della settimana. La quotata si sta avvicinando al giro di boa delle 13 con una progressione del 3,31 per cento a 10,61 euro. Il rialzo è incentivato dal sentiment positiva che caratterizza la borsa di Milano. Tutto il Ftse Mib, infatti, è intonato in verde a dimostrazione del ritorno della propensione al rischio (circostanza confermata dal fatto che gli unici ribassi, peraltro frazionali, siano quelli sulle utility). Grazie alla progressione di oggi, le azioni BPER Banca portano al 10 per cento il rialzo nell’ultimo mese e al 78 per cento quello da inizio anno. La prestazione recente del titolo è stata sostenuta dalla pubblicazione dei conti trimestrali giudicati positivi dal mercato. Oggi però a tenere banco è soprattutto la decisione degli analisti di Kepler Cheuvreux di alzare nettamente l’asticella sul titolo. Gli esperti, infatti, proprio a seguito della positiva valutazione dei conti trimestrali, hanno rotto gli indugi e ora non si limitano più a consigliare di mantenere il titolo in portafoglio.

Sul fronte fondamentale, invece, attenzione rivolta alla conclusione del programma di acquisto di azioni proprie che pure nei mesi scorsi era stato uno dei più importanti fattori di crescita del titolo.

Vediamo allora tutto nel dettaglio, dall’upgrade di Kepler Cheuvreux fino alla comunicazione sul buyback.

Fin dove possono arrivare le azioni BPER Banca secondo Kepler Cheuvreux

Era appena l’inizio di ottobre quando gli analisti di Kepler Cheuvreux tagliavano il rating sulle azioni BPER Banca a hold ossia mantenere pur aumentando il target price a 10,3 euro. A distanza di un mese da allora, il prezzo obiettivo risulta essere stato travolto dall’andamento delle quotazioni e anche l’hold, dinanzi a una progressione del 10 per cento, è diventato desueto.

Da qui la decisione di Kepler Cheuvreux di alzare il rating a buy ossia comprare portando il target price a 11,9 euro. Da prudenziale che era, il giudizio di Kepler Cheuvreux sulla quotata modenese è diventato uno dei più ottimistici in assoluto. Rispetto ai prezzi attuali, infatti, implica un ottimo potenziale di upside. Tra l’altro si tratta di un giudizio che è molto allineato a quello di Equita arrivato appena la scorsa settimana e sempre teso ad inglobare trimestrale e consensus 2025. La sim milanese, infatti, alle azioni BPER aveva assegnato target price a 11,8 euro (in rialzo) confermando il rating a buy.

Qualcuno potrebbe ora pensare che essendo la quotata modenese reduce da un forte rialzo nell’ultimo anno (+85 per cento la prestazione), i due recenti buy possano possano peccare di eccesso di ottimismo. In realtà non è così perchè la stessa media delle valutazioni è bullish. Su 10 valutazioni che sono attive sul titolo, ben sei sono buy e le altre quattro sono hold. L’indicazione prevalente è quindi quella di comprare. Fino a dove? Abbiamo visto che Kepler Cheuvreux e Equita sono molto generose…ma anche gli altri analisti lo sono. E infatti il prezzo obiettivo medio è 11,7 euro, ossia il 14 per cento in più rispetto ai prezzi attuali. Addirittura il target price massimo di 12,5 euro è più alto di ben il 21 per cento rispetto alle quotazioni correnti.

C’è da essere ottimisti, quindi.

Cala il sipario sul buyback di BPER Banca

Accennavamo in precedenza al termine del piano di buyback di BPER. A rendere nota la conclusione è stata la stessa società.

Ultimo step dell’operazione c’è stato il 7 novembre 2025 con l’acquisto di complessive 1.650.000 azioni proprie, pari a circa lo 0,084 per cento del capitale ordinario, a un prezzo medio unitario di 10,4512 euro, per un controvalore complessivo di 17,24 milioni di euro.

Gli acquisti, ha precisato BPER, sono stati effettuati tramite Equita SIM, in conformità con quanto previsto dal regolamento del programma approvato dal Consiglio di Amministrazione e dalle autorità di vigilanza.

A seguito del completamento dell’operazione, e considerando le azioni già detenute in portafoglio all’avvio del piano, BPER Banca ha in mano ora 2.400.311 azioni proprie, corrispondenti a circa lo 0,1222 per cento del capitale ordinario.

Il programma di buyback varato e portato brillantemente a termine della quotata modenese ha permesso di rafforzare la governance interna e di incentivare il personale, in linea con le best practice di mercato in materia di politiche retributive e retention dei talenti. Dal punto di vista finanziario, invece, l’operazione va inquadrata nel contesto di solida generazione di capitale e redditività operativa in crescita, fattori che permettono alla banca di sostenere politiche di remunerazione stabili e mirate, mantenendo al contempo livelli patrimoniali pienamente in linea con i requisiti regolamentari.

