Semestrale BPER Banca - BorsaInside.com

Scattano gli acquisti sulle azioni di BPER Banca in apertura di contrattazioni. La quotata emiliana sta infatti segnando una variazione positiva del 2,5 per cento a 8,54 euro con gli investitori che sembrano proprio sfruttare al meglio le indicazioni contenute nella semestrale BPER presentata prima dell’apertura degli scambi. E’ proprio per merito della corsa a comprare in atto oggi, se il titolo modenese migliora ancora di più le già positive prestazioni mensili e annuali. Come si può vedere dal grafico in basso, infatti, rispetto a un mese fa le azioni BPER risultano apprezzate del 14 per cento mentre la prestazione su base annua è positiva addirittura per l’80 per cento.

Inutile dire che, dinanzi a questi dati, a gongolare sono gli investitori che hanno in portafoglio azioni BPER Banca. Chi invece non le ha potrebbe considerare il nuovo servizio di trading nazionale del broker eToro che ha un grande vantaggio: non prevede costi di conversione.

📈 Scopri di più sul trading nazionale di eToro visitando il sito ufficiale

Focus sulla semestrale di BPER Banca: l’analisi nel dettaglio

BPER Banca ha chiuso i primi sei mesi dell’esercizio un utile netto pari a 903,47 milioni di euro, in crescita del 24,8% rispetto ai 724,17 milioni registrati nello stesso periodo di un anno fa. Parallelamente la quotata ha messo in evidenza un forte miglioramento del risultato della gestione operativa che è salito a 1,52 miliardi di euro registrando una progressione del 28,3 per cento su base annu.

Ancora i proventi operativi sono saliti del 3,4 per cento, raggiungendo quota 2,85 miliardi di euro. Sempre in relazione alla voce ricavi ma scendendo più nel merito, le commissioni nette hanno registrato un incremento del 4,8% attestandosi a 1,06 miliardi, mentre il margine di interesse ha subito una lieve flessione del 3,4 per cento, scendendo a 1,63 miliardi di euro. A penalizzare queste voci è stato il generale contesto caratterizzato da una rapida discesa dei tassi di interesse.

Alla luce di questi parametri, il cost/income ratio si è attestato al 46,6 per cento, un ottimo livello.

Per quello che riguarda la qualità dell’attivo, al 30 giugno 2025 i crediti netti verso la clientela ammontavano a 92,7 miliardi di euro, in crescita del 4,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025.

Per finire, sul fronte della posizione patrimoniale, alla data del 30 giugno 2025, il Common Equity Tier 1 (CET1) ratio della banca era attestato al 16,2 per cento, in miglioramento rispetto al 15,8 per cento di fine 2024.

Volendo tirare una linea, già dai conti del primo semestre 2025 emergono molte indicazioni positive che di certo saranno state intercettate da tutti quegli investitori che, proprio mentre è in corso la redazione dell’articolo, si stanno precipitando a comprare.

Ma non tanto questo il pezzo forte della semestrale di BPER Banca. A pesare e fare la differenza sono infatti le stime su tutto l’esercizio 2025 in corso.

Comprare azioni BPER Banca per sfruttare la guidance 2025 aggiornata

Come tante altre quotate anche BPER Banca ha pubblicato anche le previsioni sull’esercizio 2025. Quello che balza subito all’occhio è il generale aggiornamento di tutta la guidance. In particolare i ricavi di fine anno sono ora visti a 5,5 miliardi di euro contro la precedente stima che li fissava a 5,4 miliardi mentre cost/income dovrebbe collocarsi in area 50 per cento contro la precedente indicazione del 51%.

Per finire il management della banca prevede un CET 1 Ratio 2025 ad oltre il 15,5 per cento.

Previsioni molto forti, quindi, che di certo non saranno sfuggite ai trader.

Fin dove possono arrivare i prezzi di BPER Banca?

Corsa a comprare azioni nella seduta di borsa di oggi, rialzo tonico nell’ultimo mese andamento spumeggiante da inizio 2025, spingono ad interrogarsi su quale possa essere lo spazio di crescita delle azioni BPER Banca. Spesso, infatti, se un titolo cresce troppo il suo margine di apprezzamento tende a calare. Non sembra essere questa la situazione della banca modenese almeno stando all’ultimo aggiornamento arrivato dagli analisti. Settimana scorsa, infatti, gli esperti di Mediobanca avevano avviato copertura sul titolo con rating outperform e target price a 9,5 euro.

Il messaggio che è arrivato da Piazzetta Cuccia è quindi duplice: le azioni BPER faranno meglio del settore di riferimento e hanno ancora un buon margine di upside.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 100 USD Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.