Settore bancario in grande spolvero nella prima seduta della settimana. In un contesto generale che vede il Ftse Mib avanzare dell’1 per cento, sono i titoli delle banche a fare da apripista con rialzi anche abbondantemente sopra ai 3 punti percentuali. In particolare acquisti molto consistenti sono da segnalare fin dal momento dell’avvio degli scambi sulle azioni della Banca Popolare di Sondrio, di BPER Banca e del Banco BPM. Nel dettaglio la quotata della Valtellina, a metà mattinata, sta segnando un rialzo del 3,9 per cento a 13,47 euro, BPER del 3,8 per cento a 9,6 euro Banco BPM del 2,6 per cento a 12,33 euro. Anche gli altri bancari sono al centro di acquisti più o meno consistenti ma quelli in atto sulle tre quotate citate, ad ora, sembrano essere inarrivabili.

Tra l’altro si tratta anche di verdi che fanno bene ai titoli interessanti. La Banca Popolare di Sondrio, ad esempio, grazie proprio al rialzo monstre in atto mentre è in corso la redazione dell’articolo, ritorna in rialzo nell’ultimo mese sia pure per un modesto +0,9 per cento. Le azioni BPER Banca non sono da meno perchè la progressione odierna significa nuovo slancio mensile (+1,6 per cento la variazione registrata). E per finire nel caso del titolo di Piazza Meda, il ritorno odierno degli acquisti significa ridimensionamento del ribasso registrato nell’ultimo mese (ora aggiornato su un -2,8 per cento).

Insomma sembra quasi esserci un minimo comun denominatore tra tutte queste quotate: l’andamento incerto registrato nelle ultime settimane. Le sfumature sono ovviamente diverse ma un primo motivo per cui BPER Banca, Popolare di Sondrio e Banco BPM potrebbero aver intercettato gli acquisti è proprio la performance poco brillante dell’ultimo periodo. Il “principio” di borsa è più o meno sempre lo stesso: i trader, in presenza di sentiment positivo e in assenza di catalizzatori negativi, tendono a guardare ai titoli con i prezzi più attraenti.

Sovra-pesare le azioni BPER Banca?

La scorsa settimana si era chiusa con l’annuncio degli step previsti per la fusione tra BPER Banca e la Banca Popolare di Sondrio. In modo del tutto inatteso e per effetto del sentiment negativo imperante su tutti i mercati azionari, dai trader non era arrivata alcuna risposta positivo nel senso che l’importante aggiornamento che pure aveva tutte le carte in regola per pesare, non era stato proprio preso in considerazione dal mercato. La rivincita potrebbe essere arrivata proprio oggi come facilmente prevedibile. Ma c’è anche dell’altro che potrebbe fare la differenza. Sempre venerdì, nell’ambito di un più generale report sul settore bancario italiano, gli analisti di Barclays hanno assegnato alle azioni BPER Banca rating overweight e target price a 12,5 euro.

Dal punto di vista degli esperti inglesi, quindi, il titolo della quotata modenese è da sovra-pesare nel portafoglio di investimento. Inoltre può anche arrivare fino a 12,5 euro di prezzo, quasi 2 euro in più rispetto alle quotazioni attuali. Questo è il potenziale di upside almeno secondo Barclays.

Troppo generoso? Non più di tanto perchè prima di questa valutazione a prendere la parola erano stati gli analisti di Equita. Dalla sim milanese la conferma del rating buy (quindi comprare) e il rialzo del prezzo obiettivo a 11,5 euro, quasi un euro in più rispetto ai prezzi attuali. Tutto in linea con la valutazione media del titolo che, sula base di 10 giudizi attivi, è buy per quello che riguarda il rating e 11,4 euro per quanto concerne il target price. Tenendo conto di questi parametri medi, la valutazione espressa invece da Barclayas si va a collocare nella parte alta. Una buona notizia per i trader interessati ad entrare.

