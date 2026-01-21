Azioni banche - BorsaInside.com

Altra seduta all’insegna del rosso per la borsa di Milano con il Ftse Mib che si sta avvicinando al giro di boa con un calo dello 0,9 per cento a 44300 punti. La flessione di oggi, se confermata, sarebbe la quarta consecutiva dallo scorso venerdì. Era da tempo che il principale indice azionario di Piazza Affari non metteva in fila una serie così lunga di sessioni in ribasso. Non è necessario essere dei grandi esperti di mercati azionari per comprendere che c’è stato un palese peggioramento del sentiment non solo sulla borsa di Milano ma su tutte le piazze occidentali. A rendere nervosi gli investitori è il braccio di ferro tra Usa e Unione Europea sulla Groenlandia. I quattro cali di fila sembra rilevare che al mercato questo rischio di spaccatura sempre più profonda tra Stati Uniti e Europa non piace.

Assodato questo, va anche tenuto presente che il Ftse Mib, prima del ritracciamento avviato dalla fine della scorsa ottava, aveva messo in fila una serie di rialzi consecutivi che avevano reso ancora più solida la prestazione di lungo termine (per la cronaca il 2025 è stato un anno da record per la borsa di Milano). Questo per dire che la recente involuzione al ribasso è anche fisiologica pur avendo trovato il suo incipit nella crisi in Groenlandia.

Fatta questa premessa, focalizziamo l’attenzione sul solo andamento di oggi perchè ci sono alcune “particolarità” di non certo non sfuggite agli investitori più attenti a partire dal peso che stanno avendo i bancari sull’economia complessiva del paniere di riferimento. In parole povere se il Ftse Mib sta andando male è soprattutto a causa delle vendite sui bancari.

Azioni BPSO, BPER Banca e Unicredit le peggiori sul Ftse Mib oggi

Ad eccezione di Fincantieri, c’è un minimo comun denominatore che unisce i titoli peggiori della seduta di oggi: sono tutte banche. E allora ecco un pò di numeri: la Popolare di Sondrio è la più esposta alle vendite con un ribasso del 2,7 per cento a 16,52 euro, a seguire BPER Banca con un calo del 2,21 per cento a 11,5 euro e quindi Unicredit che sta lasciando sul parterre l’1,95 per cento a 69,83 euro. In tutti e tre i casi i forti rossi che si stanno palesando non impattano in modo significativo sulle rispettive performance mensili.

In particolare la BPSO resta comunque in rialzo dell’1 per cento nell’ultimo mese, BPER conserva un verde dello 0,5 per cento e Unicredit dello 0,2 per cento. Per non parlare poi dei rialzi anno su anno che restano compresi tra oltre l’80 per cento della Popolare di Sondrio e il 62 per cento di Piazza Gae Aulenti.

Perchè stiamo mettendo in evidenza tutto questo? Perchè è evidente che in una fase caratterizzata da forti incertezze, gli investitori stanno vendendo quello che più avevano comprato. E’ in questo contesto, quindi, che sta maturando la performance negativa del settore bancario. Ovvio che, essendo poi le banche le più pesanti sulla market cap totale del Ftse Mib, vanno male loro e va male anche tutto l’indice di riferimento.

Insomma sono unicamente forti realizzi tecnici a determinare i rossi di BPSO, BPER, Unicredit e, più in generale, di tutte la banche.

Si può pensare ad una parziale rotazione dei portafogli per meglio gestire il sentiment negativo e infatti in questo contesto non è un caso che tra i pochi titoli che al contrario sono ben comprati ci siano Diasorin e Amplifon ossia due quotate al centro di forti vendite fino all’altro ieri.

