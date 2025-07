Azioni Banca Popolare di Sondrio - BorsaInside.com

Forse qualche investitore eccessivamente ottimista già aveva pensato al possibile delisting delle azioni Banca Popolare di Sondrio da Borsa Italiana per effetto dell’OPS di BPER Banca ma la realtà è che la quotata valtellinese, almeno per adesso, resterà a Piazza Affari perchè non è scattata la condizione necessario per attivare in modo automatico il delisting. Affinchè le azioni BPSO lascassero Piazza Affari cessando di fatto la loro quotazione, sarebbe stato necessario il raggiungimento del 90 per cento delle adesioni. L’offerta pubblica di scambio lanciata da BPER Banca è riuscita e la quotata modenese è anche riuscita a raggiungere una quota che le consentirà di aver il controllo dell’assemblea, garantendosi così la possibilità di procedere in modo spedito con la fusione per incorporazione, tuttavia la quota raggiunta non è bastata per attivare il delisting della Popolare di Sondrio.

Cosa possa significare tutto questo per i trader è molto semplice da capire: continuerà ad essere possibile comprare azioni BPSO come sempre e al tempo stesso sarà anche possibile operare in ottica speculativa con i CFD. Non solo ma sarà sempre possibile fare trading nazionale sul titolo ricorrendo al servizio specifico di eToro già molto popolare in Italia.

📈 Maggiori informazioni sul trading nazionale di eToro

Insomma tutto dovrebbe restare come è adesso. In realtà però è il contesto che potrebbe essere destinato a mutare e anche in modo irreversibile.

Azioni Banca Popolare di Sondrio verso perdita di appeal?

Come si può vedere benissimo dal grafico, le azioni BPSO nel corso dell’ultimo mese si sono apprezzate del 2,5 per cento mentre da inizio 2025 sono salite del 50 per cento e anno su anno addirittura del 74 per cento. Una performance da capogiro che, di certo, è stata molto apprezzata dagli investitori che erano bullish. Il rally messo a segno dalla quotata valtellinese non è stato un caso. Vero è che il contesto di riferimento ha aiutato il settore bancario ma è stata proprio l’offerta pubblica lanciata da BPER Banca a fare da catalizzatore. Tra calcoli strategici e speculativi specifici e la necessità di mettere le mani sul corrispettivo offerto dalla banca modenese per le azioni portate in adesione all’OPS, la Popolare di Sondrio è sempre stata sulal cresta dell’onda anche perchè, a differenza degli altri dossier aperti sul risiko bancario, questo era il solo a presentare fin da subito le maggiori probabilità di riuscita.

Il punto è che con la conclusione dell’OPS, tutta questa fase è ora da archiviare.

Ci potrebbero essere altri catalizzatori specifici in grado di tenere sempre alta l’attenzione sulle azioni della Popolare di Sondrio? Ora in finanza nessuno ha la sfera di cristallo, tuttavia stiamo parlando di una banca che, a seguito dei risultati finali dell’OPS, è destinata alla fusione con BPER. Questo sarà il futuro che attende la banca valtellinese dopo secoli di autonomia. Non solo ma il fatto che la banca modenese abbia il controllo dell’assemblea dei soci della Popolare di Sondrio e che quindi possa disporre della maggior parte dei diritti di voto, renderà anche molto vicina l’integrazione.

Con queste prospettive attendersi grandi balzi in borsa dal titolo valtellinese dopo quelli registrati nel corsa dell’ultimo anno sarebbe fanta-finanza.

E infatti in un contesto come quello della seduta di borsa di oggi in cui tutte le quotate del settore bancario stanno mettendo a segno forti rialzi, BPSO avanza neppure dell’1 per cento a quota 12,1 euro.

Azioni BPER Banca continuano ad avanzare in borsa

Completamente diversa l’aria sulle azioni BPER Banca. La quotata modenese non sarà riuscita a strappare il delisting delle azioni BPSO al primo colpo, ma sua offerta pubblica è perfettamente riuscita. Proprio il successo dell’operazione (in un contesto in cui le altre OPS o sono fallite o sono appese ad un filo), rende le azioni BPER molto appetibili.

Il titolo si sta avvicinando al giro di boa delle 13,30 con un rialzo di quasi il 3 per cento a quota 8,07 euro. La progressione consente di portare ad oltre il 6 per cento la prestazione mensile e al 49 per cento quella da inizio anno.

Le prospettive sono poi ottime come messo in evidenza dall’amministratore delegato Papa. Secondo il manager il successo dell’OPS sulla Popolare di Sondrio è da ritenersi una tappa significativa per BPER nonchè l’attestazione della validità del progetto da parte del mercato e degli azionisti. Innegabile che con l’ingresso in Banca Popolare di Sondrio nel Gruppo, il posizionamento della stessa BPER tra i principali player del settore in Italia ne esca rafforzato. Grazie alla riuscita dell’operazione, BPER porterà a 6 milioni i clienti, con più di 2.000 filiali distribuite capillarmente e circa 400 miliardi di asset finanziari.

Numeri che non sono sfuggiti agli investitori.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.