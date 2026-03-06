Borsa Italiana - BorsaInside.com

Seduta negativa a Piazza Affari per le azioni Banca Popolare di Sondrio, che continuano a muoversi sotto pressione per effetto del clima di incertezza che caratterizza tutti i bancari e il settore finanziario in generale a causa della guerra in Iran.

Nella giornata odierna il titolo valtellinese registra un ribasso dell’1,9% scendendo a 15,8 euro, dinamica che accentua la fase correttiva iniziata nelle ultime settimane. Il movimento odierno porta così la performance negativa dell’ultimo mese a circa -11%, segnalando un deterioramento del sentiment degli investitori sul titolo bancario.

Il calo arriva in un momento particolarmente delicato per il titolo alla luce della decisione ufficiale di escluderlo dal Ftse Mib, il paniere che raccoglie le quaranta società italiane a maggiore capitalizzazione e liquidità.

Per la banca lombarda si tratta quindi degli ultimi giorni all’interno del principale benchmark del mercato azionario italiano, una posizione che negli anni ha garantito visibilità internazionale e un flusso costante di investimenti da parte dei fondi indicizzati.

La perdita dello status di componente dell’indice di riferimento può infatti avere impatti tecnici rilevanti, perché molti fondi passivi e ETF che replicano l’indice sono costretti a vendere il titolo una volta ufficializzata la sua uscita dal paniere.

Questo meccanismo contribuisce spesso a generare pressioni di vendita nel breve periodo, fattore che può spiegare parte della debolezza registrata dal titolo nelle ultime sedute.

Avio entra nel Ftse Mib: il cambio diventa operativo il 23 marzo

L’uscita di Banca Popolare di Sondrio dall’indice principale è stata decisa dal FTSE Russell, la società che gestisce gli indici della serie FTSE Italia.

Il comitato tecnico della FTSE Italia Index Series ha infatti annunciato le modifiche periodiche alla composizione del FTSE MIB, che diventeranno operative dopo la chiusura delle contrattazioni di venerdì 20 marzo 2026.

La novità principale riguarda proprio l’avvicendamento tra due società quotate a Piazza Affari. A partire da lunedì 23 marzo 2026, infatti, sarà Avio a fare il suo ingresso nel paniere principale dell’azionario italiano.

La società aerospaziale prenderà quindi il posto di Banca Popolare di Sondrio, che uscirà dal FTSE MIB e verrà ricollocata nell’indice FTSE Italia Mid Cap, dedicato alle società di media capitalizzazione.

Avio è una realtà industriale specializzata nello sviluppo e nella produzione di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, un settore che negli ultimi anni ha guadagnato sempre più rilevanza strategica sia sul piano industriale sia su quello geopolitico. Tra l’altro proprio oggi le azioni Avio, per motivi che non centrano nulla con la composizione degli indici ma sono unicamente imputabili a nuovi contratti sottoscritti, stanno segnando un forte rialzo (ne abbiamo parlato qui).

Ad ogni modo l’ingresso di Avio nel principale indice di Piazza Affari rappresenta un riconoscimento della crescita della società e del crescente peso del settore aerospace nel mercato azionario italiano.

Il FTSE MIB, ricordiamo, è l’indice di riferimento della Borsa italiana e rappresenta le quaranta società più liquide e capitalizzate del mercato domestico. Nel complesso, il paniere copre oltre l’80% della capitalizzazione complessiva di Piazza Affari, motivo per cui l’appartenenza all’indice è considerata un elemento molto importante per la visibilità di una società quotata.

Come cambiano gli indici di Piazza Affari

L’aggiornamento della composizione degli indici non riguarda soltanto il FTSE MIB ma coinvolge anche altri segmenti della Borsa italiana.

Con l’uscita dal paniere principale, Banca Popolare di Sondrio entrerà quindi nel FTSE Italia Mid Cap, insieme a Revo Insurance, che farà anch’essa il proprio ingresso nell’indice delle medie capitalizzazioni.

Parallelamente, l’ingresso di Avio nel FTSE MIB comporta l’uscita della società aerospaziale proprio dal Mid Cap. Nello stesso movimento, anche RCS MediaGroup lascerà l’indice delle mid cap per scendere di livello.

RCS Mediagroup verrà infatti inclusa nel FTSE Italia Small Cap, mentre Revo Insurance compirà il percorso opposto uscendo dallo small cap per entrare nel mid cap.

Secondo quanto comunicato da FTSE Russell, non sono invece previste variazioni per altri indici del mercato italiano, tra cui il FTSE Italia All-Share, che rappresenta l’intero universo delle società quotate, e gli indici tematici FTSE Italia STAR e FTSE Italia Brands.

Per gli investitori, queste revisioni periodiche degli indici rappresentano sempre un momento importante. L’ingresso o l’uscita da un benchmark come il FTSE MIB può infatti modificare significativamente la domanda per un titolo, influenzando i flussi di investimento provenienti da fondi indicizzati, ETF e gestori istituzionali.

Nel caso di Banca Popolare di Sondrio, l’uscita dal principale indice arriva in una fase di trasformazione del panorama bancario italiano, segnata anche dall’integrazione della banca valtellinese all’interno del gruppo BPER Banca.

