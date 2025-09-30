Brunello Cucinelli - BorsaInside.com

Brunello Cucinelli (BIT:BCU) torna protagonista a Piazza Affari dopo la decisione di Bernstein di rivedere al rialzo il giudizio sul titolo, portandolo da “market-perform” a “outperform”, con un target price confermato a 119 euro. Una promozione che arriva in un momento delicato per il marchio umbro, ma che evidenzia la fiducia degli analisti nelle prospettive di crescita e nella solidità del posizionamento nel mercato del lusso.

La correzione del titolo diventa un’occasione

Secondo Bernstein, la flessione di circa il 12% registrata dal titolo nelle ultime settimane rappresenta più un’opportunità che un campanello d’allarme. La società di analisi ritiene infatti che gli investitori possano oggi entrare su un marchio difensivo, premium e di alta qualità, sfruttando una valutazione temporaneamente più bassa.

Le accuse degli short report e la risposta di Cucinelli

Il giudizio positivo di Bernstein arriva nonostante due recenti report short che hanno messo in discussione la reputazione di Brunello Cucinelli come marchio di lusso etico e sostenibile. In particolare, una delle accuse sosteneva la presenza di prodotti della stagione corrente in negozi russi. L’azienda ha chiarito che le boutique dirette in Russia restano chiuse e che le vendite avvengono esclusivamente tramite concessioni o canali wholesale, in linea con le policy dei principali competitor.

Per quanto riguarda le immagini riportate, Bernstein ha sottolineato che la data EAC 2025 sulle etichette non indica l’anno di produzione, ma semplicemente la validità delle certificazioni tecniche. Le verifiche sul campo degli analisti non hanno evidenziato alcuna irregolarità rispetto alle norme europee, rafforzando così la posizione del marchio.

Domanda di lusso in crescita e clienti ad alta capacità di spesa

Un altro punto a favore riguarda la tenuta della domanda internazionale. Dai sopralluoghi effettuati nelle principali capitali del lusso – Ginevra, Parigi e Londra – è emerso che la clientela ad alto patrimonio netto (HNWI) continua a crescere e a spendere con maggiore intensità.

Cucinelli concentra le proprie strategie su circa 500.000 clienti top spenders, un bacino ridotto ma estremamente solido e resiliente, che rappresenta la base ideale per sostenere vendite e margini anche in fasi di mercato complesse.

Le prospettive di crescita

Il management si attende un miglioramento della crescita organica trimestre dopo trimestre, con un’accelerazione trainata dal canale retail. Per il terzo trimestre dell’esercizio 2025, la crescita del retail dovrebbe raggiungere la bassa doppia cifra, spinta dalle vendite like-for-like e dall’apertura di nuove boutique strategiche a Shanghai e Abu Dhabi.

Sul fronte wholesale, si prevede un incremento a una cifra alta, mentre a livello geografico:

Italia : stabilità dopo un Q2 molto forte grazie a consegne anticipate.

: stabilità dopo un Q2 molto forte grazie a consegne anticipate. Europa : attesa crescita oltre il 10%.

: attesa crescita oltre il 10%. Americhe : atteso balzo organico a doppia cifra, anche grazie a rialzi di prezzo negli USA per assorbire i dazi.

: atteso balzo organico a doppia cifra, anche grazie a rialzi di prezzo negli USA per assorbire i dazi. Asia: prevista crescita a doppia cifra alta, con la Cina che si conferma in linea con le aspettative e solida nelle vendite.

Per Bernstein, non vi sono segnali concreti di rischi reputazionali o di multiplo in grado di compromettere la traiettoria positiva del marchio. Con fondamentali solidi, una domanda di lusso che non rallenta e la recente correzione del prezzo delle azioni, Brunello Cucinelli viene considerato una delle migliori opportunità per chi vuole esporsi al segmento premium del lusso globale.

