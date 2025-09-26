Brunello Cucinelli - BorsaInside.com

Le azioni Brunello Cucinelli (BIT:BCU) hanno chiuso la seduta di venerdì in ribasso di oltre il 3%, dopo la pubblicazione di un report da parte di uno short seller che ha sollevato dubbi sulle attività del gruppo in Russia, sui livelli di inventario e sulla gestione della distribuzione. L’impatto del documento è stato immediato: il titolo è stato sospeso a Piazza Affari per eccesso di ribasso, per poi riaprire con scambi a livelli più bassi.

Le criticità evidenziate dal report

Il documento dello short seller ha posto l’accento su tre punti principali:

Attività in Russia : secondo l’analisi, le operazioni del brand di moda potrebbero non essere pienamente allineate alle sanzioni imposte dall’Unione Europea. Il report cita partner locali ed esportazioni indirette come possibili aree a rischio.

: secondo l’analisi, le operazioni del brand di moda potrebbero non essere pienamente allineate alle sanzioni imposte dall’Unione Europea. Il report cita partner locali ed esportazioni indirette come possibili aree a rischio. Gestione delle scorte : viene segnalato un aumento significativo dei giorni di inventario, stimati in circa 404 nella prima metà del 2025, un dato superiore alla media del settore.

: viene segnalato un aumento significativo dei giorni di inventario, stimati in circa 404 nella prima metà del 2025, un dato superiore alla media del settore. Distribuzione e immagine del marchio: la presenza di capi Brunello Cucinelli negli outlet a prezzi ribassati viene indicata come un elemento potenzialmente dannoso per l’esclusività e il posizionamento premium del marchio.

La replica di Brunello Cucinelli

La maison italiana ha respinto le accuse, ribadendo la piena conformità alle normative europee. L’azienda ha sottolineato come la Russia rappresenti oggi solo il 2% delle vendite totali, con esportazioni pari a circa 5 milioni di euro nel 2024, in netto calo rispetto ai 16 milioni registrati nel 2021.

Cucinelli ha chiarito inoltre che:

la struttura locale non ha subito variazioni;

i salari ai dipendenti continuano a essere corrisposti;

contratti di locazione e showroom restano attivi;

le spedizioni di prodotti sono avvenute legalmente, entro i limiti consentiti dall’UE, includendo anche merce inviata prima delle sanzioni.

L’analisi degli esperti

Gli analisti di UBS Global Research hanno commentato che le attività in Russia potrebbero generare rischi reputazionali per il marchio, ma hanno offerto una lettura diversa sul tema inventari. Secondo UBS, è più corretto rapportare le scorte alle vendite piuttosto che ai costi di produzione.

Nel primo semestre 2025, infatti, l’inventario rappresentava il 28,2% delle vendite complessive (contro una media storica del 30%) e il 42,5% delle vendite retail (rispetto al 63% registrato in passato).

Il gruppo bancario ha inoltre ricordato che i margini riportati non includono il lavoro internalizzato e che i cambiamenti strutturali nella strategia commerciale hanno inciso sui confronti: il canale retail, ad esempio, è passato dal 28% del 2012 al 67% del 2024. Gli sconti e la gestione dei prezzi rimangono comunque un fattore da monitorare.

Migliori Piattaforme di Trading

Un marchio simbolo del lusso italiano

Fondata nel 1978 e quotata alla Borsa di Milano dal 2012, Brunello Cucinelli è riconosciuta a livello internazionale per il suo abbigliamento di lusso prêt-à-porter. La casa di moda produce linee per uomo, donna e bambino (quest’ultima lanciata nel 2019), con la maggior parte dei ricavi provenienti dalle boutique monomarca, senza tralasciare la distribuzione wholesale.

Nonostante le recenti turbolenze di mercato, il marchio resta un punto di riferimento nel segmento del lusso, con una strategia che punta su artigianalità, sostenibilità e un posizionamento esclusivo a livello globale.

