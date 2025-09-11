Azioni Buzzi - BorsaInside.com

Ftse Mib nel segno delle azioni Buzzi. E’ la quotata del settore cementifero, infatti, la grande protagonista di questa prima parte della penultima seduta di scambi della settimana. Il titolo è apparso subito in forma scalando rapidamente la vetta con un rialzo del 7 per cento a quota 48,98 euro. Il massimo intraday è stato fin qui toccato a 49,08 euro quindi il muro anche psicologico dei 49 euro è stato sondato e sfondato a dimostrazione di come la quotata abbia effettiva forza rialzista da giocare nel corso della seduta.

Per farsi un’idea sull’entità della progressione, è il caso di dare un occhio alla più diretta inseguitrice che è Tenaris. La quotata del settore oil, sicuramente ben comprata anche lei, sta limitando il rialzo al 2,1 per cento, verde molto meno intenso rispetto a quello di Buzzi. E allora, tenendo anche conto che il Ftse Mib nello stesso momento registra un rialzo dello 0,6 per cento, è spontaneo interrogarsi sulle ragioni alla base di quella che possiamo tranquillamente definire una corsa a comprare azioni Buzzi perchè il motivo del rialzo è unicamente interno.

+ 36% il rialzo delle azioni Buzzi da inizio anno

Chi non è pratico del titolo del settore cementifero magari potrebbe pensare che dietro ad un rialzo così forte di Buzzi ci possa essere una situazione di partenza favorevole dal punto di vista grafico, insomma i prezzi bassi. La realtà non è però questa. Come si può vedere dal grafico in alto, infatti, il titolo, a prescindere dal boom degli acquisti di oggi, era già tra i più esuberanti di tutto il Ftse Mib.

A dirlo non siamo noi ma sono i numeri. Tanto per iniziare quelli relativi alla prestazione mensile che, dopo il rally di oggi, si aggiorna al 15 per cento per poi passare, soprattutto, a quella da inizio 2025. Il 36 per cento è il rialzo messo a segno da Buzzi nell’anno corrente e addirittura +46 per cento quello su base annua.

Dinanzi a questi numeri, il pensiero che tanti poteva fare è che l’appeal sulla quotata fosse destinato a calare. Nulla di trascendentale perchè capita spesso che titoli sugli scudi esauriscano la loro spinta al rialzo anche per motivi meramente statistici.

L’andamento odierno della quotata smentisce però questa view prudenziale.

Azioni Buzzi da sovrapesare secondo JP Morgan

Forse proprio perchè l’istinto poteva spingere a pensare che il titolo Buzzi fosse cresciuto troppo nell’ultimo anno e quindi potesse ritracciare, ha enfatizzato ancora di più la sortita degli esperti di JP Morgan. La banca d’affari Usa ha infatti portato il rating sulle azioni Buzzi dal neutral di inizio agosto a overweight alzando allo stesso tempo anche il target price dai 45 euro precedenti a 54 euro. Siamo dinanzi ad una promozione completa e totale perchè il nuovo rating implica la raccomandazione di sovrapesare nel portafoglio di investimento mentre il target price, considerando i prezzi attuali, implica un buon potenziale di rialzo.

E attenzione perchè il nuovo posizionamento bullish di JP Morgan non è un fatto isolato visto che appena pochi giorni fa un’altra banca d’affari Usa, Morgan Stanley aveva deciso di alzare il rating a overweight e il target price a 53 euro. Praticamente lo stesso orientamento espresso oggi dai concorrenti di JP Morgan.

Facile capire perchè quest’uno-due di giudizi favorevoli abbia infiammato i trader che oggi si sono riversati a comprare azioni Buzzi.

Fin qui le raccomandazioni espresse sul titolo. Ma l’analisi tecnica cosa dice? Lo sfondamento dei 49 euro avvenuto nel corso della mattinata è un fatto positivo. Ora Buzzi se la dovrà vedere con la resistenza più prossima che si può collocare a 50,75 euro. La viewè destinata a restare positiva almeno fino a quando il primo supporto che si può trovare a 47,5 euro dovesse reggere.

Migliori Piattaforme di Trading

