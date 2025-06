Azioni Buzzi - BorsaInside.com

Nella timida seduta di borsa di oggi c’è un solo titolo che si sta realmente prendendo la scena: Buzzi. La quotata del settore cementifero avanza del 3,4 per cento a 46,7 euro contro un Ftse Mib che, complice anche il clima di attesa per le decisioni BCE sui tassi, limita il rialzo allo 0,3 per cento. Considerando che il secondo titolo migliore della seduta, Leonardo, segna una progressione dell’1,6 per cento, è palese che ci siano dei motivi specifici alla base del boom di acquisti su Buzzi. Tra l’altro la progressione messa a segno dal titolo di Casale Monferrato, è pesantissima visto che consente di ridurre ad appena l’1,5 per cento il rosso mensile e al tempo stesso di incrementare al 20 per cento il rialzo messo a segno nell’ultimo anno.

Una prima spiegazione alla corsa a comprare azioni Buzzi potrebbe quindi essere di tipo tecnico: rispetto ad altre quotate Buzzi è cresciuta oggettivamente di meno nell’ultimo mese e di conseguenza potrebbe essere in atto la classica riscoperta del meno premiato.

Fin dove possono arrivare le azioni Buzzi?

Nel mese di giugno non c’è stato alcun intervento sulle prospettive di Buzzi ma a maggio qualcosa si è è mosso. Ad esempio Morgan Stanley, pur confermando il rating equalweight che è una valutazione neutrale, ha alzato il target price a 44 euro. Il prezzo obiettivo è più basso delle quotazioni attuali e ciò significa che non c’è potenziale di upside.

Più ottimisti si sono dimostrati gli analisti di Equita che non solo sono bullish sul titolo (rating buy) ma hanno anche portato il target price a 55 euro, decisamente sopra le quotazioni attuali. Per la sim milanese, quindi, il titolo cementifero è da comprare perchè si può ancora apprezzare.

Dal punto di vista tecnico, nel breve termine, pur confermando l’orientamento al ribasso, Buzzi sembra aver rallentato la dinamica calante e, a questo punto, non è da escludere che ci possa essere anche uno sviluppo positivo dei prezzi con la resistenza in area 47,34 euro che verrebbe messa nel mirino. Se ci dovesse essere un consolidamento al rialzo, il target potrebbe essere fissato a 48,86 euro.

Dal punto di vista fondamentale non ci son novità. Le recenti notizie sul fatto che una serie di fondi azionisti sia italiani (Arca, Anima, Azimut, Fideuram e Generali) che esteri (Blackrock, Fidelity e Vanguard) abbiano contestato la politica di remunerazione della società di Casale per via degli stipendi dei bonus per il consiglio d’amministrazione, il collegio sindacale e i top manager, tutti ritenuti eccessivi, non sembra aver impattato sull’umore degli investitori.

Tirando quindi le somme l’impressione è che il rally odierno di Buzzi possa essere imputato a fattori tecnici: sono questi che i trader interessati ad entrare sul titolo dovrebbero tenere in considerazione prima di posizionarsi.

