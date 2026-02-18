Buzzi - BorsaInside.com

Le azioni Buzzi, uno dei principali titoli industriali presenti nel Ftse Mib, sono tornate al centro dell’attenzione degli investitori dopo la pubblicazione dei risultati preliminari relativi al 2025. I numeri evidenziano una crescita del fatturato, ma anche alcuni segnali contrastanti che potrebbero influenzare l’andamento del titolo nelle prossime settimane. In questo scenario, comprendere la reale direzione del prezzo diventa fondamentale per chi valuta un ingresso o una gestione della posizione già aperta.

I risultati 2025 confermano la solidità finanziaria ma con margini sotto pressione

Nel corso del 2025, Buzzi ha registrato ricavi consolidati pari a 4,52 miliardi di euro, segnando un incremento del 4,8% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un dato positivo, che conferma la capacità del gruppo di mantenere un ritmo di crescita anche in un contesto economico complesso per il settore dei materiali da costruzione.

Il margine operativo lordo (EBITDA) si è attestato a 1,23 miliardi di euro, posizionandosi nella fascia più alta delle stime precedentemente comunicate dalla società. Tuttavia, questo valore risulta in calo di circa il 6% su base annua, un elemento che segnala una possibile compressione della redditività operativa, probabilmente legata all’aumento dei costi energetici e alle dinamiche inflazionistiche che hanno impattato il comparto industriale.

Un aspetto particolarmente positivo riguarda la posizione finanziaria netta, che al 31 dicembre 2025 risulta positiva per oltre 1,13 miliardi di euro, in forte miglioramento rispetto ai circa 755 milioni di euro registrati dodici mesi prima. Questo rafforzamento della liquidità ha permesso alla società di rinunciare all’emissione di un prestito obbligazionario precedentemente pianificato, finanziando gli investimenti con risorse proprie. Si tratta di un segnale di grande solidità finanziaria, spesso interpretato positivamente dal mercato nel medio periodo.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Analisi tecnica delle azioni Buzzi: il supporto a 46,28 euro è il livello decisivo

Dal punto di vista grafico, il titolo ha attraversato diverse fasi negli ultimi mesi. Dopo aver toccato un minimo significativo a 45,56 euro lo scorso settembre, le azioni Buzzi hanno avviato una fase di recupero strutturata, sostenuta da una chiara tendenza rialzista che ha portato i prezzi fino alla resistenza in area 54,75 euro, raggiunta a gennaio.

Successivamente, però, il quadro tecnico si è deteriorato rapidamente. Le vendite hanno riportato il titolo sui livelli attuali, cancellando gran parte dei guadagni accumulati durante il rally precedente. Attualmente, le quotazioni si trovano in prossimità del supporto strategico a 46,28 euro, un livello che potrebbe determinare la direzione del titolo nel breve termine.

Se questo supporto dovesse reggere, è plausibile assistere a un tentativo di recupero con primo obiettivo tecnico in area 49,90 euro, dove si colloca la resistenza più vicina. Al contrario, una rottura decisa al ribasso potrebbe aprire la strada a un ritorno verso i minimi precedenti.

I livelli operativi più importanti per chi vuole investire sulle azioni Buzzi

Per chi segue il titolo con un approccio operativo, questi sono i livelli tecnici più rilevanti da monitorare attentamente:

Scenario rialzista:

Possibile segnale positivo sopra 47,72 euro

Primo obiettivo tecnico in area 49,90 euro

Ulteriori estensioni possibili in caso di ritorno della forza del trend

Scenario ribassista:

Segnale di debolezza sotto 46,52 euro

Possibile discesa verso il supporto successivo a 45,12 euro

Aumento del rischio di prosecuzione del trend negativo nel breve periodo

Questi livelli rappresentano punti chiave dove il mercato potrebbe prendere una direzione più definita.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Indicatori tecnici contrastanti: mercato ancora in fase di indecisione

Gli indicatori tecnici mostrano un quadro misto, tipico delle fasi di transizione.

Il prezzo si trova ancora sotto l’indicatore Supertrend, segnale che indica una struttura tecnica non ancora pienamente rialzista. Anche il Parabolic SAR e la media mobile a 25 periodi hanno recentemente fornito indicazioni negative, suggerendo cautela nel breve termine.

Il MACD ha appena generato un segnale di incrocio ribassista, mentre l’RSI si colloca intorno al livello 41, una zona neutrale che non indica né ipercomprato né ipervenduto. Questo suggerisce che il titolo potrebbe essere vicino a un punto di svolta, ma senza ancora una direzione dominante.

Cosa aspettarsi ora dalle azioni Buzzi nel breve e medio periodo

Nel complesso, il titolo si trova in una fase tecnica delicata. Da un lato, la solidità finanziaria e la crescita dei ricavi rappresentano elementi favorevoli per il medio periodo. Dall’altro, la recente debolezza grafica e i segnali tecnici contrastanti indicano che il mercato non ha ancora scelto una direzione definitiva.

Il comportamento del prezzo attorno al supporto dei 46,28 euro sarà determinante. Una tenuta di questo livello potrebbe favorire un recupero progressivo, mentre una rottura potrebbe innescare una nuova fase di debolezza.

Per gli investitori, questa fase rappresenta un momento chiave in cui osservare attentamente l’evoluzione del titolo, soprattutto in relazione ai livelli tecnici più importanti e al contesto generale del mercato industriale europeo.

Broker consigliato (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com