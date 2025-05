Le azioni Buzzi tornano sul Ftse Mib al posto delle ERG - BorsaInside

I ricavi del primo trimestre 2025 hanno raggiunto 972,2 milioni di euro, segnando un incremento dell’8,7% rispetto agli 894,4 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato si allinea sostanzialmente con le previsioni del consenso di Bloomberg. È importante notare che la crescita è stata principalmente guidata dalle variazioni di perimetro e dagli effetti valutari positivi, con un effetto perimetro di 62,4 milioni di euro e un impatto favorevole dei tassi di cambio pari a 12,4 milioni di euro. A perimetro costante, la performance del gruppo è rimasta sostanzialmente stabile, con un modesto incremento dello 0,3% anno su anno.

>>> PRIMA DI PROSEGUIRE… è appena uscita la nostra nuova newsletter gratuita dedicata agli investimenti finanziari: consigli, guide e tanti spunti esclusivi che troverai ogni martedì nella tua casella e-mail iscrivendoti qui sotto. Cosa aspetti?

Impatto delle operazioni brasiliane

Un contributo significativo alla crescita dei ricavi è derivato dall’inclusione delle attività brasiliane nel perimetro di consolidamento. Queste operazioni hanno generato 80,8 milioni di euro di ricavi nel primo trimestre 2025, rispetto ai 90,3 milioni del primo trimestre 2024. Il consolidamento delle attività brasiliane, iniziato nel quarto trimestre 2024, rappresenta un elemento strategico per la diversificazione geografica del gruppo, nonostante si sia registrata una leggera contrazione nei valori assoluti rispetto all’anno precedente.

Dinamiche di vendita per aree geografiche

A perimetro costante, il trimestre ha evidenziato un quadro dei volumi di vendita sostanzialmente stabile, influenzato da diverse dinamiche regionali. Le condizioni climatiche sfavorevoli e una domanda più debole negli Stati Uniti hanno rappresentato fattori limitanti per la crescita in questa importante area di mercato.

Di contro, l’Europa centrale ha mostrato segnali incoraggianti di ripresa anno su anno, beneficiando di un confronto favorevole con i livelli particolarmente deboli del primo trimestre 2024. Parallelamente, i paesi dell’Europa orientale hanno registrato un andamento positivo delle consegne, contribuendo a bilanciare il quadro complessivo.

Stabilità dei prezzi in un contesto misto

L’ambiente dei prezzi ha mantenuto una sostanziale stabilità a livello di gruppo, sebbene con differenze significative tra le diverse aree geografiche. Questa stabilità dei prezzi ha permesso di preservare i margini nonostante le sfide operative e le incertezze macroeconomiche che continuano a caratterizzare il settore delle costruzioni e dei materiali da costruzione a livello globale.

Prospettive e guidance per l’anno fiscale

Per quanto riguarda le prospettive future, il management ha confermato la guidance per l’anno fiscale 2025, prevedendo risultati operativi prossimi ai livelli del 2024. Tuttavia, l’incertezza globale continua a rappresentare un fattore di rischio prevalentemente negativo per le tendenze del settore nei prossimi trimestri. Le previsioni specifiche per le diverse aree geografiche delineano uno scenario articolato.

Previsioni regionali dettagliate

Negli Stati Uniti, il rallentamento delle consegne di cemento registrato nel primo trimestre 2025, attribuibile alle avverse condizioni meteorologiche, potrebbe essere parzialmente recuperato nei prossimi mesi. In Italia, le vendite continueranno a essere sostenute dai progetti infrastrutturali legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresentando un importante volano di crescita per il mercato domestico. Per l’Europa Centrale e Orientale, la dinamica positiva osservata nel primo trimestre potrebbe attenuarsi nella seconda metà dell’anno a causa di un confronto anno su anno più impegnativo. In America Latina, si prevede una stabilizzazione della domanda in Brasile, mentre in Messico proseguirà il trend di rallentamento.

Vuoi approfondire l’analisi di questo settore e scoprire le migliori opportunità di investimento? Consulta le nostre recensioni dei migliori broker regolamentati per investire con sicurezza nei mercati finanziari e massimizzare il potenziale del tuo portafoglio.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.