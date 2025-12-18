Azioni Campari - BorsaInside.com

Campari Group ha chiuso un accordo con Illva Saronno Holding per la cessione di due marchi storici del proprio portafoglio: l’amaro Averna e il mirto di Sardegna Zedda Piras.

L’acquirente è un gruppo di rilievo nel settore degli spirits e dei vini italiani, proprietario di brand prestigiosi come Disaronno e delle cantine siciliane Florio e Duca di Salaparuta. L’operazione si inserisce nella strategia di riposizionamento del portafoglio prodotti annunciata da Campari durante il recente Capital Markets Day, un incontro con investitori e analisti finanziari dove vengono presentati i piani aziendali di medio-lungo termine.

La struttura dell’operazione e gli asset coinvolti

L’accordo prevede una struttura articolata che coinvolge molteplici elementi. Verrà costituita una nuova società a cui saranno trasferiti tutti gli asset legati ai due brand, compresi i diritti di proprietà intellettuale sui marchi, le scorte di prodotti già confezionati e pronti per la vendita, e parte del personale attualmente impiegato.

Particolarmente rilevante è il trasferimento degli stabilimenti produttivi: quello di Caltanissetta in Sicilia, dove viene prodotto l’amaro Averna, e quello di Alghero in Sardegna, dedicato alla produzione del mirto Zedda Piras. L’operazione include anche l’avviamento commerciale, gli accordi contrattuali esistenti e altre attività correlate necessarie per garantire la continuità operativa dei due marchi.

Valutazione economica e tempistiche

Il valore complessivo dell’operazione è stato stabilito in 100 milioni di euro per l’acquisizione del 100% della nuova società e delle giacenze di magazzino attualmente detenute da Campari Group. L’importo sarà corrisposto interamente in contanti e non include trasferimenti di liquidità o debiti finanziari tra le parti. Come consueto in questo tipo di transazioni, il prezzo finale potrà essere soggetto ad aggiustamenti in base a verifiche contabili che avverranno prima della conclusione definitiva dell’accordo.

La quantificazione della plusvalenza derivante dalla cessione è ancora in fase di elaborazione da parte degli uffici finanziari. Il completamento dell’operazione è programmato entro i primi sei mesi del 2026, periodo necessario per ottenere le autorizzazioni richieste e finalizzare tutti gli aspetti amministrativi del passaggio di proprietà.

