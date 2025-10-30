Azioni Campari - BorsaInside.com

Una vera e propria pioggia di acquisti ha accolto le azioni Campari all’apertura delle contrattazioni. Mentre è in corso la scrittura dell’articolo, il titolo della società beverage sta mettendo a segno un balzo di oltre 8,7 punti percentuali a quota 5,19 euro dopo aver colto un massimo intraday a 5,96 euro. Per adesso, quindi, il muro dei 6 euro non è stato sfondato ma nessuno può escludere che ciò possa presto avvenire perchè è palese che l’impostazione odierna del titolo sia palesemente rialzista e che anche i volumi siano molto superiori alla media del giorno.

Insomma tutti pazzi per le azioni Campari verrebbe da dire ma come mai così tanta euforia? Cosa sta spingendo tutti a comprare? Ieri sera a mercati chiusi è stata diffusa la trimestrale di Campari. E’ quindi evidente che il rally del titolo rosso sia da imputare proprio ai conti che, per ovvie ragioni di timing, sono stati oggetto di valutazione solo oggi.

La trimestrale di Campari in sintesi

Campari Group ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con una performance nel complesso stabile, evidenziando resilienza operativa in un contesto di volatilità valutaria e pressione competitiva. I ricavi netti si sono mantenuti invariati rispetto all’anno precedente, ma la crescita organica positiva e l’incremento della redditività sottolineano la solidità del modello di business. Il management ha quindi confermato la guidance per l’intero esercizio, con prospettive di crescita organica moderata e margini sostanzialmente stabili.

Conto economico: dinamiche di ricavo e profittabilità

Scendendo più nel dettaglio, nei primi nove mesi del 2025, i ricavi netti di Campari si sono attestati a 2,28 miliardi di euro, in linea con i 2,28 miliardi registrati nello stesso periodo del 2024. La crescita organica (+1,5%) è stata sostenuta dalla buona performance dei marchi strategici, in particolare Aperol, Campari e Espolòn, e dalla sostanziale tenuta nei principali mercati europei. L’effetto cambi ha inciso negativamente per il 2,4%, principalmente per il deprezzamento del dollaro e di alcune valute latinoamericane, mentre il contributo da variazioni di perimetro è risultato positivo per l’1,1%.

Scendendo nel conto economico, il margine operativo lordo rettificato (EBITDA adj.) è aumentato a 628,7 milioni di euro, con un progresso del 6,4% rispetto ai 590,7 milioni dell’anno precedente. Di conseguenza, la marginalità EBITDA è salita al 27,6% dal 25,9% del 2024, grazie all’efficienza sui costi industriali, alla leva operativa derivante dalle sinergie di portafoglio e a un mix di vendita più orientato verso prodotti premium.

Ancora l’utile ante imposte rettificato a fine periodo si è attestato a 440,4 milioni di euro (-2,6% a/a), penalizzato da un incremento degli oneri finanziari e da effetti valutari.

Nel solo terzo trimestre 2025, i ricavi hanno registrato una lieve contrazione dello 0,1% a 752,8 milioni di euro, ma la redditività ha mostrato un’accelerazione significativa, con un EBIT rettificato in aumento del 18,5% a 135,6 milioni di euro, segnalando una ripresa della leva operativa.

Per quello che riguarda la posizione finanziaria, al 30 settembre 2025, l’indebitamento finanziario netto di Campari ammontava a 2,24 miliardi di euro, in miglioramento di circa 136 milioni rispetto al 31 dicembre 2024, grazie a una positiva generazione di cassa. Il dato non include ancora i proventi derivanti dalla cessione del marchio Cinzano, che contribuiranno ulteriormente alla riduzione della leva finanziaria nel quarto trimestre.

Outlook Campari e valutazione prospettica

Nel complesso i risultati dei primi nove mesi del 2025 di Campari hanno confermato la capacità del gruppo di difendere la profittabilità in un contesto di mercato non semplice. In particolare la stabilità dei fondamentali e il deleverage atteso post-Cinzano si sono rivelati elementi positivi per il medio termine, in un settore che continua a beneficiare della premiumizzazione dei consumi alcolici.

Il vero punto di forza però potrebbe essere sulle prospettive per tutto l’esercizio. Il management di Campari ha infatti confermato la guidance 2025, indicando una crescita organica moderata dei ricavi e margini EBIT rettificati stabili. Molto importante il fatto che l’impatto dei dazi statunitensi si stia alla fine rivelando meno forte delle stime precedenti. Le nuove valutazioni lo vedono a massimo 15 milioni di euro e questo grazie alla gestione più efficiente delle scorte e alla stabilità delle misure tariffarie.

Proprio questo fattore, unito all’aumento dei margini operativi e alla disciplina finanziaria che il gruppo ha adottato, potrebbero rafforzare la visibilità futura de gruppo. Proprio su questa ipotesi stanno speculando gli investitori che si sono precipitati a comprare.

