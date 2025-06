Rating azioni Campari - BorsaInside.com

La situazione delle azioni Campari non accenna a migliorare. Nella seduta di oggi il titolo scambia a 5,62 euro con un rialzo dello 0,7 per cento rispetto a ieri. Il problema è che dal confronto con la prestazione di un mese fa emerge sempre un rosso del 2 per cento per non parlare poi della variazione da inizio anno che è negativa per l’8 per cento e di quella anno su anno che resta disastrosa (-40 per cento il passivo).

Campari è da tempo in difficoltà sul listino di Piazza Affari e questi numeri lo testimoniano meglio di ogni discorso. Ora quando un titolo è deprezzato sia nel medio che nel lungo termine, il solo risvolto positivo della medaglia è rappresentato dalla possibilità di comprare a sconto. Teoricamente un ragionamento di questo tipo è sempre valido ma praticamente è tutto meno automatico perchè se non intervengono spunti rialzisti è ben difficile che ci possa essere un rimbalzo e che quindi comprare ai prezzi attuali possa essere conveniente.

A volte questo spunto può arrivare anche da un upgrade sul titolo. Ebbene Campari sembra essere nella situazione diametralmente opposta perchè non solo non ha incassato promozioni ma addirittura un analista ha di recente tagliato anche il target price. Stiamo parlando di Deutsche Bank che con una breve nota ha rivisto al ribasso il prezzo obiettivo sulle azioni Campari mozzando anche il potenziale di rialzo.

Le azioni Campari sono solo da mantenere

Deutsche Bank non ha fatto sconti alle azioni Campari. Secondo gli analisti tedeschi, infatti, il titolo era e resta da mantenere (rating hold) e oltre a questo livello non può andare. Il giudizio è stato espresso in vista della pubblicazione dei conti trimestrali della quotata.

Se neppure dopo un deprezzamento anno su anno come quello rimediato da Campari basta per portare il rating dal prudente hold a buy, allora è chiaro che non c’è fiducia nelle prospettive di miglioramento del quadro finanziario. E infatti nel loro report gli analisti tedeschi parlano di deboli prospettive di crescita per Campari con un aumento dei ricavi trimestrali dell’1,6 per cento e un ribasso dell’operativo organico del 5,5 per cento. Secondo Deutsche Bank, inoltre, l’utile operativo dovrebbe attestarsi attorno a 182 milioni di euro nel secondo trimestre ed è altamente probabile che il management della quotata milanese possa confermare la guidance sull’intero esercizio 2025 ribadendo la già annunciata moderazione nella crescita organica delle vendite e confermando la stabilità del margine Ebit organico. Insomma un quadro che di certo non è catastrofico ma che, al tempo stesso, non rappresenta un punto di svolta o per meglio dire il punto di svolta di cui Campari avrebbe bisogno.

E allora non c’è da meravigliarsi se Deutsche Bank proprio in vista dei conti del secondo trimestre 2025 di Campari che, per la cronaca, saranno approvati il prossimo 31 luglio, ha addirittura tagliato le stime sull’esercizio in corso. In particolare le previsioni sulla crescita organica dei ricavi sono state riviste dall’1,7 per cento precedente all’attuale 1,1 per cento mentre quelle sul calo dell’utile operativo organico sono passate dal -0,3 per cento ad un più netto – 2 per cento.

Fin dove possono arrivare le azioni Campari?

La conferma del rating hold sulle azioni Campari e l’alert sulle deboli prospettive di crescita del titolo sono solo due delle criticità che emergono da report di Deutsche Bank. Purtroppo ve ne è anche una terza: il taglio del target price dal precedente 5,9 euro a 5,7 euro. Il nuovo prezzo obiettivo è molto prossimo alle quotazioni correnti di Campari e questo significa solo una cosa: la quotata non ha spazio di crescita visto che l’obiettivo di prezzo è in pratica già raggiunto.

La view estremamente prudenziale degli esperti tedeschi è quindi completa. Tutto lineare visto che le stesse proiezioni sul 2025 di Campari espresse da Deutsche Bank appaiono più conservative rispetto alle stime di consenso di Bloomberg. Queste ultime prevedono per il 2025 una crescita organica delle vendite del 2,3 per cento e una crescita dell’utile operativo organico dello 0,7 per cento.

