Grazie agli acquisti che sono in atto anche oggi, il titolo Brunello Cucinelli porta le sessioni consecutive tinte di verde a ben quattro. La maison della moda, mentre è in corso la redazione del post, scambia a 102, euro con una progressione dell’1,8 per cento rispetto a ieri. Giusto per farsi un’idea della dinamica in atto, lo scorso lunedì la quotata chiudeva poco sopra i 98 euro mentre il successivo martedì si attivava il trend al rialzo destinato a durare fino ad oggi. Grazie proprio a queste quattro sessioni di fila caratterizzate da un rialzo, la maison umbra riesce a cancellare del tutto il rosso su base mensile fino a ieri presente. Attualmente i prezzi di Cucinelli sono più alti dello 0,5 per cento rispetto a quelli di un mese fa. Resta invece il rosso del 2 per cento da inizio anno che potrebbe essere da sostegno per una eventuale progressione del trend al rialzo anche se, rispetto ad un anno fa, le quotazioni sono più alte del 16 per cento.

La semestrale di Brunello Cucinelli in primo piano

Se questa settimana le azioni Cucinelli hanno potuto godere di così ampia visibilità riuscendo ad apprezzarsi, è stato anche grazie al clima di attesa per la pubblicazione dei conti finali del primo semestre. Tenendo conto di quelle che è fin qui la reazione del mercato, i risultati sembrano essere stati apprezzati.

E allora vediamo tutto nel dettaglio.

Nei primi sei mesi dell’anno la società ha registrato ricavi netti per 684,14 milioni di euro, con un incremento del 10,2 per cento rispetto ai 620,7 milioni ottenuti nello stesso periodo del 2024. A cambi costanti, la crescita risulta ancora più robusta, al +10,7 per cento, segnale che la domanda di capi e accessori Cucinelli resta forte nei diversi mercati internazionali, al di là delle oscillazioni valutarie.

Scendendo nei conti, l’utile netto del semestre si è attestato a 76,65 milioni di euro, in sensibile miglioramento rispetto ai 60,94 milioni dello scorso anno. L’incremento del 26 per cento è la dimostrazione della capacità dell’azienda di espandere i volumi di vendita ma anche di gestire in modo efficace i margini operativi.

Un capitolo a parte nella semestrale Cucinelli, riguarda la struttura finanziaria. Al 30 giugno 2025 l’indebitamento finanziario netto caratteristico – cioè al netto delle passività legate ai leasing – risultava pari a 197,2 milioni di euro, in aumento rispetto ai 102,3 milioni registrati un anno prima. La quotata ha precisato che l’aumento è stato causato dall’attuazione di un importante piano di investimenti e dal pagamento di dividendi per complessivi 68,8 milioni di euro.

Per finire gli investimenti con il gruppo che ha destinato 63,5 milioni di euro a nuovi investimenti nel semestre, una cifra significativa che è la dimostrazione della volontà del gruppo di continuare a rafforzare la rete retail, migliorare la capacità produttiva e sostenere l’innovazione stilistica e tecnologica.

L’outlook sul 2025

Guardando al futuro, Brunello Cucinelli ha confermato la previsione di una crescita del fatturato 2025 attorno al 10 per cento. Una guidance che, dal nostro punto di vista, appare coerente con i risultati già ottenuti nella prima metà dell’anno e che riflette la fiducia della maison nel potenziale del mercato del lusso, nonostante le incognite geopolitiche e le oscillazioni della domanda globale.

Il fondatore e presidente esecutivo Brunello Cucinelli ha più volte ribadito la centralità di un modello di sviluppo che unisce crescita economica, etica del lavoro e rispetto del territorio. I dati diffusi sembrano confermare la validità di questa filosofia: il brand continua ad attrarre consumatori in cerca di qualità e autenticità, posizionandosi tra i player più solidi del settore.

Con questi numeri, Cucinelli si avvicina al secondo semestre con ottimismo e con la volontà di consolidare ulteriormente il proprio ruolo tra i protagonisti del lusso italiano a livello internazionale.

Proprio questo potrebbe essere l’aspetto che i trader hanno colto reagendo nel solo modo possibile: comprando azioni della maison. Da qui il rialzo vigoroso.

Le azioni Cucinelli da accumulare?

La valutazione degli analisti sulle azioni Cucinelli è positiva. Il rating medio è accumulate ossia accumulare. Non si tratta di una valutazione di poco conto considerando che i giudizi in essere sono ben 15. Molto apprezzabile anche il target price medio fissato a 113 euro e decisamente più alto rispetto alle valutazioni attuali del titolo. Ciò significa un potenziale di upside di oltre il 12 per cento. Stando alla vulgata dominante, quindi, le azioni Cucinelli hanno ancora molto spazio di crescita.

Staremo a vedere.

