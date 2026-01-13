Brunello Cucinelli - BorsaInside.com

Un leggero ribasso di un terzo di punto percentuale accoglie i conti preliminari 2025 di Brunello Cucinelli. La maison della moda scambia a 97,16 euro restando in rialzo dell’1 per cento rispetto a un mese fa. L’andamento odierno del titolo umbro rispetto a quello del Ftse Mib è sostanzialmente in linea visto che il paniere di riferimento di Piazza Affari non presenta grandi spunti. Forse qualche investitore si sarebbe atteso di più dalla pubblicazione dei risultati preliminari relativi allo scorso esercizio di Cucinelli ma, evidentemente, non c’è stata alcuna sorpresa e i conti sono risultati in linea con le attese. E allora vediamo come è andata ricordando che si tratta comunque di dati preliminari che, più in là in piena stagione dei bilanci delle quotate italiane, saranno poi seguiti da quelli definitivi.

I conti economici preliminari 2025 di Cucinelli in dettaglio

Iniziamo con l’evidenziare che, in generale, i risultati preliminari 2025 di Brunello Cucinelli hanno confermato un profilo di crescita coerente, di alta qualità e superiore alle aspettative iniziali. Il gruppo umbro ha chiuso l’esercizio con ricavi netti pari a 1,41 miliardi di euro, in aumento del 10,1 per cento a cambi correnti e dell’11,5 per cento a cambi costanti, registrando un nuovo massimo storico. Il dato è stato il riflesso una dinamica commerciale robusta, diffusa su canali e aree geografiche, e ha rafforzato la credibilità del posizionamento del marchio nel segmento del lusso assoluto.

La progressione di Cucinelli è accelerata nel corso dell’anno, con un quarto trimestre particolarmente solido: i ricavi del periodo, infatti, sono saliti fino a 388,6 milioni di euro, in crescita dell’8,4 per cento a cambi correnti e dell’11,9 per cento a cambi costanti. Il miglioramento sequenziale può essere considerato la dimostrazione della resilienza della domanda e della capacità del gruppo di intercettare una clientela ad alta capacità di spesa anche in un contesto macroeconomico non privo di incertezze.

Dal punto di vista commerciale, la crescita è stata decisamente equilibrata. Nel dettaglio, il canale Retail ha messo a segno un incremento del 12,9 per cento sostenuto dall’ottima performance delle boutique dirette e dal contributo delle nuove aperture selettive. Anche il canale Wholesale ha rivelato una dinamica positiva (+8,5 per cento la variazione), segnale di un rapporto solido e disciplinato con i partner multimarca. Per finire a livello geografico, tutte le aree hanno contribuito alla buona performance: America a 520,5 milioni di euro (+11,9 per cento), Asia a 392,6 milioni (+15,3 per cento) e per finire Europa a 494,7 milioni (+8,1 per cento). Il mix geografico ha messo in evidenza una crescita particolarmente sostenuta nei mercati a maggiore potenziale strutturale.

I risultati finanziari 2025 di Cucinelli nello specifico

Sul fronte finanziario, Brunello Cucinelli ha mantenuto un approccio prudente e orientato al lungo periodo. L’indebitamento netto caratteristico si è attestato circa 200 milioni di euro a fine 2025, un livello considerato pienamente sostenibile se letto alla luce di investimenti complessivi pari a 145 milioni di euro, equivalenti a circa il 10,5 per cento del fatturato, e della distribuzione di dividendi per 69 milioni, con un pay-out del 50 per cento. La struttura patrimoniale della maison resta quindi solida, pur sostenendo un piano di sviluppo industriale e artigianale rilevante.

La visibilità prospettica è uno degli elementi chiave per gli investitori. Il management ha messo in evidenza una raccolta ordini molto positiva per la Primavera-Estate 2026, che consente di confermare una crescita dei ricavi attorno al 10 per cento nel 2026. In questo contesto, l’obiettivo di medio-lungo della maison resta sempre lo stesso: arrivare a quasi 1,8 miliardi di euro di fatturato nel 2028, al termine del piano quinquennale. A supporto di questa traiettoria, il gruppo ha segnalato di aver completato con un anno di anticipo il piano triennale 2024-2026 per il rafforzamento della produzione artigianale made in Italy, grazie in particolare al raddoppio della fabbrica di Solomeo.

