L’inizio della stagione delle trimestrali anche su Borsa Italiana forse meritava di essere festeggiato in modo diverso dagli investitori e invece, almeno per adesso, l’appuntamento sembra quasi passare in sordina. La quotata che ha inaugurato la pubblicazione dei conti del primo semestre, Brunello Cucinelli, sta registrando un ribasso frazionale dello 0,05 per cento in un contesto generale che vede il Ftse Mib in calo di mezzo punto percentuale. Si potrebbe pensare che la reazione fredda del mercato ai conti di Cucinelli possa essere causata dalla delusione del mercato per alcuni aspetti dei conti ma, in realtà, i risultati comunicati della maison della moda sono solidi. La sola cosa che si può pensare dinanzi a questa reazione fredda è che tutto sia andato come da attese e di conseguenza non ci sia stata “necessità” di una promozione da parte del mercato.

La semestrale Brunello Cucinelli nel dettaglio

A differenza della stragrande maggioranza delle quotate alle prese con la diffusione dei conti trimestrali, Brunello Cucinelli non approva i risultati nel loro complesso ma si limita a fornire solo una stima preliminare dei ricavi. Il dato comunque è quello visto che, sistematicamente, viene poi confermato dai conti definitivi.

E allora vediamo subito nel dettaglio come è andato il primo semestre dell’esercizio 2025 di Cucinelli. Il periodo si è chiuso con ricavi netti pari a 684,05 milioni di euro, in aumento del 10,2 per cento rispetto. La quotata ha imputato il forte rialzo dei ricavi netti alla robusta dinamica registrata in Asia. Il fatturato in questa ragione geografica è infatti cresciuto del 12,5 per cento (a cambi costanti l’incremento del giro d’affari di Cucinelli sarebbe stato del 10,7 per cento).

Il focus sul primo semestre 2025 di Cucinelli finisce qui. La maison, però, proprio sulla base del risultato raggiunto nei primi sei mesi dell’anno, ha anche fornito delle stime su tutto il 2025. Per tutto l’anno la maison prevede una crescita del fatturato intorno al 10 per cento e profitti che vengono definiti come equilibrati. Tra l’altro anche per il 2026 Brunello Cucinelli stima un aumento dei ricavi nell’area del 10 per cento.

Fin dove si possono spingere le azioni Brunello Cucinelli

A prescindere dal segno quasi piatto di oggi, Cucinelli presenta comunque una prestazione robusta su base mensile. La maison, infatti, risulta apprezzata del 6 per cento rispetto a un mese fa. Va ancora meglio anno su anno visto che spicca un rosso del 19 per cento. Il titolo si è quindi apprezzato tanto sia nel medio che nel lungo termine ed è forse proprio per questo motivo se, contrariamente a quello che gli investitori si attendevano, non c’è una reazione forte in borsa.

Quando una quotata si apprezza tanto c’è il rischio che il margine di ulteriore rialzo possa stringersi. Non sembra essere questo il caso almeno stando alla valutazione che proprio oggi è stata rilasciata dagli analisti di ODDO BHF. Gli esperti non solo hanno confermato il rating al livello outperform ossia farà meglio del settore di riferimento, ma hanno anche deciso di alzare il target price a 120 euro, molto oltre quelle che sono le attuali quotazioni. Il messaggio di ODDO BHF è quindi chiaro: c’è spazio per una ulteriore crescita delle azioni Cucinelli.

Questa è l’indicazione che i trader devono attenzionare al di là del fatto che Cucinelli oggi stia dando l’impressione di essere quasi indifferente ai dati sui ricavi preliminari del primo semestre 2025.

