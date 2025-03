Analisti divisi sulle azioni Cucinelli - BorsaInside.com

Nella prima seduta della settimana sul fondo del paniere di riferimento di Piazza Affari troviamo le azioni Brunello Cucinelli. In difficoltà fin dalla prima parte della seduta, la maison umbra segna un ribasso dell’1,3 per cento a quota 109 euro quando manca circa un’ora e mezza alla chiusura delle contrattazioni. A meno che non ci dovessero essere cambi di scenario, Cucinelli dovrebbe essere il titolo peggiore del Ftse Mib nella prima di Ottava.

Tra l’altro non si tratta neppure di rosso senza conseguenze perchè in realtà esso va a determinare un ulteriore aggravamento della già negativa prestazione mensile. Come si può vedere dal grafico in basso, alla luce dell’aggiornamento di oggi, il segno negativo su base mensile di Cucinelli è ora pari al 16 per cento. Significativo anche il fatto che il verde annuale sia oramai ridotto ad un esiguo +1,5 per cento.

Una situazione simile potrebbe spingere gli investitori a considerare la possibilità di entrare sulla quotata a condizioni competitive. Ma sarebbe davvero conveniente oppure il trend ribassista di Cucinelli è destinato a proseguire?

Gli analisti sono più che mai divisi e ciò rende difficile anche impostare una strategia sulla quotata. In una situazione caratterizzata da così alta incertezza, strumenti di tipo derivato come i CFD possono essere molto utili per speculare sia al rialzo che al ribasso.

Davvero le azioni Cucinelli sono troppo care?

Ad innervosire gli investitori con in portafoglio azioni Cucinelli ci hanno pensato la scorsa settimana gli analisti di Jefferies che, in un report a doppia faccia, hanno espresso il loro elogio per la capacità della maison umbra di restare resiliente nonostante le sempre più forti fluttuazioni del mercato pur raccomandando prudenza agli investitori. Il punto è che per Jefferies le azioni Cucinelli sono troppo care per giustificare un ingresso in questa fase. Una simile affermazione potrebbe implicare una prospettiva ribassista per la quotata.

Questa ipotesi sembra essere condivisa dagli analisti di Equita i quali, proprio oggi, hanno confermato il rating hold (mantenere) sulle azioni Cucinelli portando il target price a 106 euro contro i 108 euro precedenti. Per la sim milanese, quindi, il margine di rialzo potenziale di Cucinelli si è stretto rispetto a prima e le azioni restano al massimo da tenere in portafoglio.

Altri analisti, però, non condividono l’approccio di Jefferies e di Equita. Sempre oggi da Berenberg è arrivata la decisione di alzare il target price su Cucinelli dal precedente 120 euro al nuovo 125 euro. In questo caso la nuova valutazione implica un buon upside che può guidare strategie più bullish sulla quotata.

