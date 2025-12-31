Azioni Danieli & C. - BorsaInside.com

Le azioni Danieli hanno festeggiato l’ultima seduta di borsa del 2025 (Piazza Affari, come da tradizione, il 31 dicembre resta sempre chiusa per festività), con una progressione di oltre il 2 per cento attestandosi a quota 50,6 euro. Per Danieli il forte verde messo a segno è stato un pò la ciliegina sulla torta di un anno a dir poco dinamica. I dati finali dicono infatti che le azioni Danieli nel 2025 sono cresciute di ben il 110 per cento! Un andamento da record che, come minimo, getta una certa curiosità su quello che ora potrebbe accadere nel 2026. In realtà le premesse per il nuovo anno oramai imminente sono decisamente buone. Proprio ieri, infatti, Danieli ha reso noto di essersi aggiudicata un nuovo contratto dall’Argentina. L’acciaieria sudamericana Sidersa avrebbe infatti selezionato proprio Danieli come partner tecnologico per la fornitura del minimill Mida Qlp-Due che verrà poi installato a San Nicolás de los Arroyos nella provincia di Buenos Aires. Proprio la novità su questo accordo è stata alla base del rally delle azioni Danieli nell’ultima dell’anno e proprio questo accordo spinge a guadare con una certa fiducia al 2026.

Vediamo allora di che si tratta nello specifico e quale è stata la valutazione rilasciata dagli analisti.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Nuovo contratto in Argentina per Danieli: i dettagli

Il contratto per la realizzazione del primo minimill Mida QLP-Due di Argentina che Danieli si è aggiudicata ha un valore strategico che va oltre la singola commessa: rappresenta infatti la prima installazione di questa tecnologia in America Latina e di fatto va ad aprire nuove opportunità commerciali e di posizionamento per il gruppo italiano in un’area ad alto potenziale di sviluppo infrastrutturale.

Dal punto di vista industriale, l’impianto avrà una capacità produttiva annua di 360.000 tonnellate di barre dritte e tonde per cemento armato. La produzione sarà destinata principalmente al settore delle costruzioni, con una quota orientata anche all’export. Il modello operativo si basa sulla trasformazione del rottame locale in nuovi prodotti siderurgici, rafforzando la filiera circolare e riducendo la dipendenza da materie prime tradizionali.

Il progetto integra alcune delle soluzioni tecnologiche più avanzate di Danieli, a partire dal sistema Digimelter con alimentazione Q-One, affiancato dal Digirefiner LF, da un Octocaster a singolo filone e da un laminatoio con tecnologia Direct Rolling Bundling. Questa configurazione consente un flusso produttivo altamente efficiente, riducendo i passaggi intermedi tipici della siderurgia tradizionale.

Uno degli elementi chiave per gli investitori è la riduzione strutturale dei costi operativi. Il caricamento continuo del rottame e il preriscaldamento del materiale eliminano la necessità di riscaldare nuovamente le billette, con un conseguente abbattimento dei consumi energetici. Il risultato è un impianto più efficiente, con minori emissioni e un impatto ambientale significativamente ridotto.

Importante mettere in evidenza che il minimill argentino è progettato per una produzione di acciaio a basse emissioni, in linea con le nuove esigenze ESG del settore siderurgico globale. La tecnologia Q-One, definita hybrid-ready permette infatti di di ottimizzare le prestazioni del forno elettrico, facilitare l’integrazione diretta di energie rinnovabili e ridurre l’impatto sulla rete elettrica nazionale. Un aspetto cruciale in un contesto, come quello argentino, in cui stabilità e costi dell’energia rappresentano variabili decisive.

A completamento della fornitura, Danieli includerà anche i sistemi ausiliari oltre ai sistemi di controllo di processo Danieli Automation, rafforzando il valore complessivo della commessa.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Quali sono gli effetti per gli investitori

Il rally registrato ieri dalle azioni Danieli in un contesto generale in cui il titolo, come abbiamo visto in precedenza, era già forte di un balzo anno su anno a tripla cifra, è la migliore dimostrazione del fatto che la quotata italiana sia capace di intercettare la domanda globale di impianti sostenibili, esportando tecnologie ad alto valore aggiunto e consolidando la propria leadership nei minimill di nuova generazione. L’Argentina diventa così una piattaforma strategica per l’espansione regionale, con potenziali ricadute positive su ordini futuri, marginalità e visibilità internazionale del gruppo.

Non c’è quindi da meravigliarsi se l’annuncio sia stato valutato positivamente dagli analisti.

In particolare gli esperti di Equita hanno ribadito il rating a buy e il target price a 53 euro sul titolo confermando in toto la loro view bullish (con discreto potenziale di upside visti i prezzi correnti della quotata). Nella loro analisti gli esperti hanno posto l’accento sul fatto che l’ordine dovrebbe essere di dimensioni medie attorno ai 50 milioni di euro. Questa deduzione nasce dal fatto che i precedenza gli argentini di Sidersa avevano fatto riferimento ad un investimento totale pari a 300 milioni di dollari, di cui circa 100 milioni riguardanti la componente tecnologica che poi è quella che si può ricondurre a Danieli. Numeri a parte per la sim milanese l’ordine è significativo vito che è il primo impianto minimill in Argentina.

Ottimismo ribadito anche dagli analisti di Mediobanca che hanno confermato il rating outperform sul titolo con target price a 47 euro. Per gli esperti di Piazzetta Cuccia, le azioni Danieli potrebbe fare meglio del settore di rifermento. Rileviamo però che il prezzo obiettivo assegnato è più basso delle quotazioni correnti e quindi non ci sarebbe alcun potenziale di rialzo per il titolo.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com