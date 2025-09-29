Azioni Danieli & C. - BorsaInside.com

Per le azioni Danieli & C. la settimana di borsa è subito iniziata con una sospensione. Il titolo della società attiva nella siderurgia e nell’impiantistica, è finito in asta di volatilità per eccesso di rialzo su disposizione di Borsa Italiana, come previsto dalla normativa vigente. In pratica acquisti troppo forti sul titolo Danieli & C. hanno impedito alla quotata di fare prezzo e da qui la sospensione della contrattazioni. Mentre è in corso la scrittura dell’articolo, il titolo Danieli & C. risulta essere in progressione del 14,7 per cento a 44,3 euro. Il boom degli acquisti ha portato i prezzi sui massimi e questa dinamica è resa evidente anche dai numeri di performance: +7 per cento il rialzo messo a segno nell’ultimo mese ma soprattutto +54 per cento quello su base annua.

Dinanzi ad un quadro simile, è scontato interrogarsi su quelli che possono essere i motivi alla base di questo rally. Perchè tutti stanno praticamente correndo a comprare azioni Danieli & C.?

I conti 2024/2025 dietro al rally delle azioni Danieli & C.

La stragrande maggioranza delle quotate di Borsa Italiana ha già diffuso i conti dell’esercizio 2024. Tuttavia quelle che chiudono il bilancio al 30 giugno lo stanno facendo adesso. Tra queste c’è appunto Danieli & C che alla fine della scorsa settimana ha annunciato i conti, le stime finanziarie per l’esercizio 2025/2026 ora in corso e le decisioni in materia di remunerazione degli azionisti. E’ proprio tra le pieghe del bilancio (e annessi) che è necessario guardare per trovare le ragioni alla base del rally del titolo.

Vediamo allora nel dettaglio punto per punto.

Tanto per iniziare il fatturato consolidato si è attestato a 4,2 miliardi di euro, con una contrazione del 3 per cento rispetto ai 4,35 miliardi registrati nei dodici mesi precedenti. Nonostante il rallentamento dei ricavi, il margine operativo lordo (Ebitda) ha segnato un progresso significativo, passando da 391,2 milioni a 437,8 milioni di euro con una dinamica positiva del 12 per cento. Variazione negativa, invece, per l’utile netto che è sceso da 240,8 milioni a 220,1 milioni di euro.

A sostenere la redditività è stata l’efficienza nei processi e l’attenta gestione dei costi, fattori che hanno permesso al gruppo di Buttrio di migliorare la marginalità anche in un contesto caratterizzato da ordini leggermente inferiori. Il portafoglio ordini al 30 giugno 2025 si è infatti attestato a 5,38 miliardi di euro, in calo rispetto ai 5,75 miliardi di inizio esercizio. Di questo totale, circa 271 milioni riguardano la produzione di acciai speciali, un comparto strategico per la diversificazione delle attività.

Scendendo nel conto economico, la posizione finanziaria netta adjusted alla fine dell’esercizio ha evidenziato un ulteriore miglioramento, risultando positiva per 688,9 milioni di euro, rispetto ai 663,8 milioni del giugno 2024. Una liquidità che offre flessibilità nelle scelte di investimento e una maggiore capacità di resistere a eventuali volatilità dei mercati internazionali.

Le previsioni sul futuro di Danieli & C.

Accanto ai conti relativi all’esercizio 2024/2025, dai vertici del gruppo sono anche arrivate le linee guida per l’esercizio 2025/2026 che è attualmente in corso. A tal riguardo il management stima ricavi compresi tra 4,2 e 4,3 miliardi di euro, sostanzialmente stabili rispetto all’anno appena chiuso, e un margine operativo lordo tra 430 e 450 milioni di euro. Le previsioni per il portafoglio ordini, invece, indicano una ripresa, con un intervallo atteso tra 5,7 e 6 miliardi di euro a fine esercizio.

Dividendo Danieli & C. le decisioni finali

Per finire, sul fronte della remunerazione agli azionisti, il consiglio di amministrazione della quotata ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,31 euro per ogni azione ordinaria e 0,3307 euro per i titoli di risparmio. Lo stacco della cedola è stato fissato per il 24 novembre 2025, con pagamento a partire dal 26 novembre.

Comprare azioni Danieli & C. dopo i conti?

Il bilancio 2024/2025 di Danieli & C. ha confermato la presenza di realtà solida, capace di difendere i margini anche a fronte di un moderato calo dei volumi. La prudenza nelle stime per il nuovo esercizio testimonia può essere il segnale dell’attenzione del management verso un contesto macroeconomico che resta complesso, a causa sia delle incertezze geopolitiche e delle dinamiche del settore siderurgico globale. Allo stesso tempo, però la robusta posizione finanziaria indica che Danieli&C. si prepara a cogliere le opportunità che emergeranno nei prossimi mesi, mantenendo un equilibrio tra sviluppo, sostenibilità e ritorno agli azionisti.

Detto questo, l’indicazione prevalente sul titolo è bullish. Non sono tante le valutazioni attive sul titolo ma ad inizio settembre Equita aveva confermato il rating buy alzando il target price a 43,7 euro. In realtà quello medio sulla base delle 4 valutazioni in essere è ancora più alto: 44,18 euro vale a dire il 18 per cento in più rispetto ai prezzi attuali (potenziale di upside).

