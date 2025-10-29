Azioni FinecoBank - BorsaInside.com

C’è un titolo che fin dall’apertura degli scambi si sta presentando letteralmente la scena a Piazza Affari: FinecoBank. La quotata del risparmio gestito si sta avvicinando al giro di boa delle 13 avanti del 3,17 per cento a 19,9 euro. Non c’è paragone con l’andamento generale del Ftse Mib che limita il verde allo 0,4 per cento in una seduta che sembra proprio essere condizionata dal clima di attesa per il Fomc FED.

Grazie alla progressione in avanti le azioni Fineco incrementano ancora di più il verde accumulato nell’ultimo mese che è ora pari al 7 per cento. Ma la quotata guidata da Alessandro Foti è protagonista anche da inizio anno dove svetta con un verde del 17 per cento. Questi numeri potrebbero avere anche un altro risvolto della medaglia: un titolo che ha già corso tanto, infatti, potrebbe essere meno appetibile di uno che invece ha messo a segno una performance più contenuta.

Un rischio di questo tipo secondo gli analisti di Barclays non sussiste. Per gli esperti inglesi, infatti, non solo la valutazione sulle azioni FinecoBank resta bullish ma sale anche l’asta del prezzo obiettivo (e quindi con essa il potenziale di upside). Proprio la decisione di Barclays di alzare il prezzo obiettivo di Fineco potrebbe essere alla base del nuovo allungo del titolo.

Cosa fare con le azioni FinecoBank secondo Barclays

Nell’ambito di una più generale revisione della valutazione in essere su tutto il comparto del risparmio gestito di Piazza Affari, gli analisti di Barclays hanno alzato il rating sulle azioni FinecoBank a overweight con consiglio di incrementare il peso nel portafoglio di investimento. Ovviamente la mossa è positiva ma ad infiammare ancora di più i trader che si sono gettati a capofitto a comprare azioni Fineco, potrebbe essere stata soprattutto la scelta di alzare il target price dal precedente 20,6 euro a 25 euro. Rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni, il potenziale di upside, prima alquanto risicato, ora diventa enorme.

Alla base della decisione di Barclays di alzare l’asta, ci sono almeno tre motivi diversi: la presenza di uno scenario di tassi che secondo gli esperti britannici è l’ideale per permettere a Fineco di conseguire una crescita della propria piattaforma a costi contenuti per effetto della marginale remunerazione dei depositi; le grandi opportunità legate al mondo alle trasformazioni del mondo degli ETF per effetto dello sviluppo dell’intelligenza artificiale con Fineco che è nella posizione migliore per sfruttare il trend e per finire l’attesa per il prossimo piano industriale che secondo gli analisti potrebbe iniziare a dare qualche cifra proprio sull’impatto di queste trasformazioni.

Sulla base proprio di questi elementi la conferma dell’ottimismo sul titolo. Una view che, alla luce del trend in atto oggi sulle azioni Fineco, sembra proprio essere condivisa dagli investitori.

